Plisowana sukienka z H&M błyskawicznie znika ze sklepowych półek. Dlaczego?

fot. Materiały prasowe

Sukienki to jeden z naszych ulubionych elementów damskiej garderoby. Są niezwykle kobiece, pozwalają ukryć mankamenty sylwetki i podkreślić atuty, a do tego wystarczy jeden ciuch, aby być kompletnie ubraną.

Patrząc po statystykach naszych publikacji, wy również bardzo lubicie sukienki. Ostatnio bardzo chętnie czytałyście teksty: internautki pokochały sukienkę z H&M, idealna mała czarna na wyprzedaży w Zarze, 3 optycznie wyszczuplające sukienki z Zary i ta sukienka z Zary będzie hitem wiosny 2020. Dzisiaj postanowiłyśmy pokazać wam kolejną sukienkę, która zdobywa ogromną popularność w sieci.

Plisowana sukienka z H&M hitem sprzedażowym

Beżowa sukienka o bardzo modne długości do połowy łydki jest wykonana z cienkiej tkaniny, ma kopertową górę, która pięknie podkreśla biust, marszczenie na ramionach i długie baloniaste rękawy. W talii jest odcięta szeroką wstawkę. Jest delikatnie rozszerzana i ma plisowany dół.



fot. Materiały prasowe

Uroku dodaje jej ciemny wzór, który na pierwszy rzut oka może wyglądać, jak motyw zwierzęcy, ale my nie nazwałybyśmy go tak - to raczej nieregularne „plamki”. To bardzo uniwersalny model, więc spokojnie możesz nosić ją do pracy, a z odpowiednimi dodatkami na randkę z ukochanym czy wesele przyjaciółki.

Jak stylizować tę sukienkę? Możesz nosić ją z czarnymi kozakami, ale równie dobrze będzie wyglądała z masywnymi botkami na płaskiej podeszwie (wiosną i latem z wygodnymi mokasynami) i ramoneską. Jeżeli chcesz wyglądać elegancko, to zestaw ją z sandałkami na obcasie.

Sukienka pochodzi z najnowszej kolekcji marki H&M i niestety nie można jej kupić w sklepach stacjonarnych marki. Jest dostępna jedynie w sklepie internetowym. Obecnie kosztuje 229,99 zł.

Zastanawiasz się, dlaczego sukienka tak szybko się wyprzedaje? Jest ponadczasowa, niezwykle kobieca i odpowiednia dla każdej sylwetki. W kolekcjach znanych sieciówek jest niewiele takich ubrań, więc nie jesteśmy specjalnie zaskoczone, że kobiety chętnie ją kupują, my same mamy to w planach.

