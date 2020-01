Idealna mała czarna na wyprzedaży w Zarze. Kosztuje tylko 60 zł

fot. Adobe Stock

To już ostatni etap zimowej wyprzedaż w Zarze. Ceny są mocno obniżone, ale to idealna okazja, by upolować modowe hity za grosze. Nasza strategia to wybieranie ubrań i dodatków, które są ponadczasowe lub takich, które będą modne w kolejnym sezonie. Ostatnio polecałyśmy rzeczy z wyprzedaży w Zarze, które warto kupić na wiosnę 2020. Teraz wpadła nam w oko czarna sukienka, która sprawdzi się na wiele okazji.

Mała czarna z Zary na wyprzedaży

Prosta minisukienka na wąskich ramiączkach to absolutna klasyka. Model ma rozcięcie z tyłu oraz zapięcie na suwak, który został ukryty na linii szwu. Odrobiny zmysłowości dodaje dekolt na plecach. Cena sukienki to 59,90 zł (wcześniej: 199,00 zł).



fot. Materiały prasowe

Mała czarna to krótka, prosta sukienka, którą wykreowała Coco Chanel. Obecnie stanowi podstawę szafy każdej eleganckiej kobiety. To rzecz, która sprawdzi się zawsze wtedy, kiedy nie mamy się w co ubrać. Jej największą zaletą jest uniwersalność, ponieważ tego typu sukienka będzie dobrze wyglądała na każdej kobiecie. Można ją nosić zarówno na dzień, jak i na wieczór. Wszystko zależy od pozostałych elementów stylizacji.

Jak nosić małą czarną? Hitowy model z Zary możesz zakładać do pracy, jeśli zestawisz go z tradycyjną białą koszulą, marynarką i szpilkami. Na wieczorne wyjście, marynarkę zamień na ramoneskę, a szpilki na seksowne sandałki. Do tego odrobina biżuterii w stylu glamour i jesteś gotowa do wyjścia. Inny pomysł to zestawienie małej czarnej z długim kardiganem (zobacz: Sweter z Zary hitem sieci. To najmodniejszy model tej zimy) oraz zamszowymi butkami. To niezobowiązująca stylizacja np. na spotkanie z przyjaciółkami.



fot. Materiały prasowe

