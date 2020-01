Sukienka z H&M urzekła internautki. Jak wygląda i ile kosztuje?

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W H&M jest już nowa kolekcja! Jednym z trendów jest styl paryski, czyli klasyka w bardzo kobiecym wydaniu. Jego motywem przewodnim są urocze grochy i groszki. To właśnie sukienka w groszki podbiła serca użytkowniczek Instagrama. To już kolejna rzecz ze szwedzkiej sieciówki, która cieszy się ogromnym powodzeniem w ostatnich tygodniach. Ostatnio świetnie sprzedawały się m.in. bluzka z H&M, sukienka z H&M i spódnica z H&M.

Sukienka w grochy z H&M nowym bestsellerem

Kobiece groszki to trend, na który warto zwrócić uwagę. Jest modny od kilku sezonów, lecz jego pełny rozkwit zapowiada się na wiosnę 2020. Sukienki w grochy będą jednym z najgorętszych trendów nowego sezonu.



fot. Materiały prasowe

Sukienka z H&M uszyta jest z krepowanej, czarnej tkaniny ze wzorem w białe groszki. Ma modą długość do połowy łydki oraz swobodny, pasujący do każdej sylwetki fason. Do tego okrągły dekolt, na karku rozcięcie z obciąganym guzikiem oraz odcięcie z marszczeniem w talii i u dołu. Cena tego efektownego modelu to 129,99 zł.

Jak nosić sukienkę w grochy? Wszystko zależy od okazji. To model, który sprawdzi się do pracy, na imprezę rodzinną oraz spotkanie w gronie znajomych. Można dodać do niego dopasowaną marynarkę i czółenka na słupku, jeśli chcemy wyglądać elegancko. W wersji casual świetnie sprawdzi się zestawienie z jeansową kurtką i sneakersami.

Obawiasz się luźnego fasonu? Koniecznie postaw na pasek w talii - wąski lub szeroki. Ten drugi idealnie wpisuje się w trend na lata 80. Potrzebujesz więcej inspiracji? Zajrzyj na Instagram. Nie brakuje tam pomysłów na modne zestawy z sukienką w groszki.

