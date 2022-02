Kąpiel solankowa — jak przygotować i jak zażywać, żeby wspierać organizm?

fot. Adobe Stock,marrakeshh

Naturalna kąpiel solankowa zawiera jony sodu i chloru, związki siarki, magnezu, wapnia, potasu, jodu, bromu, a także dwutlenek węgla oraz siarkowodór. Takie bogactwo składników sprawia, że ma zbawienny wpływ na funkcjonowanie organizmu. Ich stężenie dobierane jest indywidualnie, w zależności od naszych potrzeb.

Spis treści:

Kąpiel solankowa działa podobnie jak kąpiel morska. Wywiera działanie na naczynia krwionośne, wyrównuje nieprawidłowe reakcje autonomicznego układu nerwowego, działa przeciwbólowo, poprawia sprawność stawów i mięśni, zmniejsza ciśnienie tętnicze krwi, poprawia łaknienie. Ponadto aktywuje wytwarzanie witaminy D3 w skórze pod wpływem promieni ultrafioletowych.

Kąpiel solankową zaleca się przy chorobach reumatycznych, anemii, w stanach rekonwalescencji, opóźnieniu rozwoju fizycznego, stanie po krzywicy, zaburzeniach przemiany materii i w stanach po chorobie Heinego-Medina.

Kąpiel solankowa nie tylko leczy, lecz także hartuje skórę i uodparnia cały organizm, ponieważ wywołuje działanie bodźcowe na autonomiczny układ nerwowy i przyzwyczaja do szybkiego reagowania na zewnętrzne bodźce termiczne. Zmniejsza się przez to skłonność do częstych schorzeń gardła, uszu, oskrzeli, itp.





Koksartroza – przyczyny, objawy, postępowanie, ćwiczenia na zwyrodnienie stawu biodrowego

nie może być zażywana przez osoby uczulone na te składniki. Ponadto, powinny jej unikać osoby m.in. z niskim ciśnieniem krwi, chorobą wieńcową, niewydolnością krążenia czy po przebytym zawale. Nie jest również wskazana dla osób mających problemy psychiczne i kobiet w ciąży.

fot. Adobe Stock/ marrakeshh Kąpiel solankowa zawiera jod i bor, dlategona te składniki. Ponadto, powinny jej unikać osoby m.in. z niskim ciśnieniem krwi, chorobą wieńcową, niewydolnością krążenia czy po przebytym zawale. Nie jest również wskazana dla osób mających problemy psychiczne i kobiet w ciąży.

Kąpiel solankową przygotowuje się w różnym stężeniu, najczęściej na każde 10 litrów wody wsypuje się 50-150 g (0,5-1,5%) soli kąpielowej np. ciechocińskiej, iwonickiej czy inowrocławskiej. Alternatywnie można zastosować sól kuchenną lub morską.

najlepiej rano, 2-3 razy w tygodniu (łącznie 10-15 kąpieli w miesiącu). Mogą ją zażywać dzieci powyżej 5. miesiąca życia, bez niedowagi i gorączki. Powinna to być kąpiel o słabym stężeniu soli (0,3-1,5%), rzadko o mocniejszym (1,5-3%). Średnio powinna trwać od 5 do 10 minut, dłużej tylko u dzieci starszych i silniejszych.

Kąpiel solankową należy brać przed południem,(łącznie 10-15 kąpieli w miesiącu). Mogą ją zażywać dzieci powyżej 5. miesiąca życia, bez niedowagi i gorączki. Powinna to być kąpiel o słabym stężeniu soli (0,3-1,5%), rzadko o mocniejszym (1,5-3%). Średnio powinna trwać od 5 do 10 minut, dłużej tylko u dzieci starszych i silniejszych.

Jeżeli słona woda drażni skórę dziecka, można dodać krochmalu lub sody. Dodanie ekstraktu sosnowego (20-30 g na kąpiel) zwiększa działanie uspokajające kąpieli solankowej.