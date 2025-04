Pokrzywa (Urtica dioica) jest skarbnicą wielu cennych witamin i minerałów. Zawiera m.in witaminy A, B, C i K, żelazo, wapń, magnez, krzem oraz potas. Tak bogaty skład czyni ją jednym z najlepszych domowych lekarstw.

To tanie, popularne ziółko ma wszechstronne działanie m.in. przeciwdziała wolnym rodnikom, oczyszcza skórę, wzmacnia włosy i zapobiega łupieżowi. Dodatkowo jest też remedium na obrzęk i ból nóg.

Moczenie nóg w pokrzywie to stary, babciny sposób, który natychmiast przynosi ulgę. Kąpiel szczególnie polecana jest osobom zmagającym się z chorobą żylaków oraz problemami z prawidłową pracą naczyń krwionośnych.

Przeczytaj, na co pomaga moczenie nóg w pokrzywie oraz jak przygotować leczniczy napar.

Spis treści:

Moczenie nóg w pokrzywie działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo oraz pomaga w zachowaniu zdrowej skóry i paznokci u stóp. Oto wszystkie zalety domowego zabiegu:

zwalcza obrzęki spowodowane nadciśnieniem tętniczym lub zmęczeniem;

łagodzi ból;

wspiera krążenie krwi;

pomaga w leczeniu chorób skóry, takich jak egzema lub łuszczyca;

pomaga w leczeniu grzybicy skóry i paznokci;

odświeża i nawilża stopy;

łagodzi podrażnienia;

poprawia wygląd paznokci.

7 niezwykłych właściwości prozdrowotnych pokrzywy zwyczajnej. To nie chwast, a superfood

fot. Moczenie nóg w pokrzywie/ Adobe Stock, nikilitov

Do przygotowania wywaru możesz wykorzystać zarówno świeżą, jak i suszoną pokrzywę.

Napar z pokrzywy do moczenia nóg — przepis

Czubatą łyżkę suszonej pokrzywy wsyp do szklanki (250 ml), zalej wrzątkiem i przykryj. Odczekaj ok. 10 min, aby napar nabrał mocy. Następnie do miski z ciepłą wodą wlej przygotowany wywar i zanurz stopy na ok. 20 min. Po upływie tego czasu opłucz je wodą, dokładnie wytrzyj ręcznikiem i wmasuj krem nawilżający. Zabieg powtarzaj kilka razy w tygodniu.

WAŻNE: Jeśli masz długotrwałe problemy związane z nogami, takie jak obrzęki lub przewlekłe bóle, skonsultuj się ze specjalistą.

Przerwij zabieg, jeśli zauważysz podrażnienie skóry lub alergiczne reakcje.

Przeciwwskazaniem do moczenia nóg w pokrzywie jest przede wszystkim alergia na pokrzywę. Pokrzywa może w tym wypadku podrażnić skórę i spowodować efekt odwrotny do oczekiwań.

