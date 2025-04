Masz refluks? Wypróbuj owsiankę. U większości osób sprawdzi się zarówno w refluksie żołądkowym jak i żółciowym. Trzeba jednak pamiętać o tym, żeby nie dodawać do niej produktów, które mogą sprowokować cofanie się treści pokarmowej do przełyku, np. produktów zawierających znaczne ilości tłuszczu, owoców cytrusowych, większej ilości cukry i ostrzejszych przypraw.

Reklama

Spis treści:

Płatki owsiane wskazywane są jako pokarm działający korzystnie w tej dolegliwości i polecane w diecie na refluks. Płatki owsiane zawierają dużo błonnika, który może wchłaniać kwasy żołądkowe i zmniejszać nasilenie refluksu.

Aby owsianka miała jeszcze silniejsze działanie przeciwrefluksowe, warto podawać ją z bananem, gruszką lub jabłkiem. Zawarta w nich fruktoza w mniejszym stopniu prowokuje refluks niż inne rodzaje cukrów. Banany są szczególnie korzystne, gdyż zawierają naturalne substancje zobojętniające kwas żołądkowy. Dlatego zjedzenie niezbyt dużej porcji owsianki z bananem może być dobrym pomysłem, gdy zgaga już ci dokucza. Taka potrawa ma szansę bowiem zmniejszyć nasilenie uczucia pieczenia w przełyku.

Do owsianki na refluks nie należy dodawać produktów zawierających znaczne ilości tłuszczu, czyli np. orzechów, czekolady, kakao, wiórków kokosowych czy nasion chia, gdyż mogą wywołać lub nasilić objawy refluksu.

Uwaga! Każdy organizm jest inny, dlatego pokarmy wyzwalające i łagodzące refluks mogą być nieco inne u różnych osób. Najlepiej przez jakiś czas prowadzić dzienniczek żywieniowy, żeby odkryć, jakie pokarmy wywołują zgagę, a jakie skutecznie ją łagodzą.

Owsianka a refluks żółciowy

Owsianka jest także polecana w refluksie żółciowym, kiedy to nadmiar żółci może cofać się do żołądka i przełyku, a nawet powodować wymioty. Zawarty w płatkach błonnik wchłonie żółć, a na dodatek zmniejszy zwrotne wchłanianie żółci, co może pomóc w obniżeniu poziomu cholesterolu.

Ale uwaga! W jednym z badań wykazano, że zjedzenie owsianki z naturalnych płatków owsianych może nasilać syntezę i wydzielanie żółci na 24 godziny od spożycia potrawy. Efekt ten wywołuje beta-glukan zawarty w takich płatkach.

U niektórych osób mleko potrafi przynieść ulgę w zgadze, lecz lekarze twierdzą, że to efekt trwający do 20 minut. Po tym czasie organizm zaczyna trawić mleko, co może na nowo wywołać palenie w przełyku. Dlatego owsiankę na refluks na wszelki wypadek lepiej przygotować z mniej tłustego napoju, np. mleka roślinnego, albo na wodzie.

Składniki:

200 ml „mleka” roślinnego lub wody,

45-50 g płatków owsianych,

1 banan lub jabłko,

garstka borówek amerykańskich (opcjonalnie),

szczypta cynamonu.

Sposób przygotowania:

Zagotuj płyn i wsyp do niego płatki owsiane. Gotuj, aż zmiękną. Banana lub jabłko obierz i pokrój w plasterki. Jabłko możesz zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Dodaj owoc do owsianki, zamieszaj i pogotuj 1-2 minuty. Dodaj, cynamon, zamieszaj i podawaj. Posyp borówkami lub udekoruj plasterkami banana.

fot. Owsianka na refluks – przepis/ Adobe Stock, nblxer

Nie wszystkie płatki będą nadawały się dla osoby dręczonej chorobą refluksową. Do tych polecanych zaliczyć można poza płatkami owsianymi:

płatki jaglane,

płatki orkiszowe,

płatki jęczmienne,

płatki pszenne,

płatki ryżowe,

płatki kukurydziane.

Uwaga! Płatki owsiane są wskazane przy refluksie, ale otręby owsiane już nie. Płatki owsiane są produkowane z całego ziarna, a otręby z łupin owsa. Otręby można uznać za produkt razowy. Przy zaostrzeniu choroby refluksowej takie produkty są niewskazane.

Reklama

Czytaj także:

Czy płatki owsiane mają gluten?

Co dodać do owsianki? 10 niebanalnych propozycji

10 domowych sposobów na zgagę i refluks