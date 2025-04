Skrzyp polny (Equisetum arvense) to roślina rosnąca na terenach wilgotnych, bagnistych i łąkach. Do celów leczniczych stosowana jest od czasów Imperium Rzymskiego i Greckiego. Ziele zawiera wiele dobroczynnych składników (krzemionkę, żelazo, mangan, kobalt, sole potasu, wapń, fosfor, witaminę C, kwasy organiczne, flawonoidy, saponiny, garbniki oraz sterole roślinne), które korzystnie wpływają nie tylko na zdrowie (m.in. pomaga na problemy z pęcherzem, obniża ciśnienie krwi, wzmacnia kości), ale także na włosy, skórę oraz paznokcie — przyspiesza porost, likwiduje łupież, zapobiega rozdwajaniu końcówek, łagodzi trądzik oraz wzmacnia paznokcie.

Skrzyp polny jest też niezwykle pomocny w pielęgnacji stóp. Moczenie nóg w skrzypie polnym to skuteczny sposób na nadmierną potliwość, infekcje, stany zapalne oraz obrzęk. Ziołowa, lecznicza kąpiel jest łatwa przygotowaniu — potrzebujesz jedynie dwóch składników.

Przeczytaj, co daje moczenie nóg w skrzypie polnym, jak często powtarzać zabieg, jakie są skutki uboczne oraz przeciwwskazania.

Spis treści:

Moczenie nóg w skrzypie polnym — efekty:

zmniejsza potliwość stóp,

przyspiesza gojenie się ran,

wspomaga leczenie chorób skóry stóp i paznokci;

zmniejsza obrzęk,

wzmacnia paznokcie,

uelastycznia i wygładza skórę.

Nadpotliwość stóp – jak sobie z nią radzić?

fot. Moczenie nóg w skrzypie polnym/Adobe Stock, Pixel-Shot

Kąpiel nóg w skrzypie polnym

Składniki:

garść suszonego skrzypu polnego,

zimna woda.

Moczenie nóg w skrzypie polnym krok po kroku:

Garść suszonego skrzypu polnego wrzuć do miski z zimną wodą. Odstaw na 13 godzin. Zanurz stopy i mocz przez 30 minut. Dokładnie osusz stopy i wmasuj krem nawilżającym. Przed założeniem skarpetek lub obuwia upewnij się, że są całkowicie suche.

Ważne: przed zabiegiem wykonaj test uczuleniowy.

Kąpiel stóp w skrzypie polnym ma wiele zalet, jednak należy zachować ostrożność podczas stosowania. Zabieg powtarzaj 2-3 razy w tygodniu. Nie stosuj terapii dłużej niż 6 tygodni.

Szkodliwość skrzypu polnego. Kiedy lepiej unikać tej rośliny?

Efektem uczonym moczenia nóg w skrzypie polnym mogą być częste wizyty w toalecie. Nadmiar potu, zamiast wydostać się na powierzchnię skóry będzie wydalony wraz z moczem.

Przeciwwskazaniem do moczenia nóg w skrzypie polnym jest uczulenie na ziele, choroby nerek i serca, dna moczanowa, ciąża oraz karmienie piersią. Zachowaj również ostrożność, gdy masz niski poziom potasu.

