Moczenie nóg w occie: tani i szybki sposób na suche, popękane pięty. Jak przygotować kąpiel?

Moczenie nóg w occie to domowy, skuteczny sposób na suchą skórę, popękane pięty, świąd, nieprzyjemny zapach oraz nadmierną potliwość. Do kąpieli najlepiej wykorzystać ocet jabłkowy. Efekty widoczne są od razu — skóra jest miękka i gładka. Przeczytaj, co daje moczenie nóg w occie, jak często powtarzać zabieg i jakie są przeciwwskazania.