Zapachowa świeca, relaksująca muzyka, ulubiona książka, maska w płachcie, gorąca kąpiel — nie ma lepszego sposobu na relaks po ciężkim dniu. Idealnym dodatkiem do tego kojącego rytuału będzie też pachnąca kula do kąpieli DIY. Z miejsca przeniesie kąpiel na wyższy poziom — wypełni pomieszczenie aromatycznym zapachem, da mnóstwo otulającej piany, a dzięki zawartym składnikom wspaniale wypielęgnuje skórę — oczyści ją oraz pozostawi super miękką i gładką.

Kule do kąpieli możesz z łatwością zrobić samodzielnie w domu. Cały proces jest prosty (zajmuje ok. 20 minut plus godziny suszenia) i sprawia mnóstwo radości — zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Możesz eksperymentować z kształtem, zapachem, rozmiarem i dodatkami. Domowe kule do kąpieli będą też świetnym pomysłem na prezent DIY dla przyjaciół i rodziny.

Aby zrobić domowe musujące kule do kąpieli, przygotuj:

szklankę sody oczyszczonej (250 ml);

pół szklanki kwasku cytrynowego;

5 łyżek oleju (np. ze słodkich migdałów, kokosowy, z awokado) lub oliwkę dla dzieci;

olejek eteryczny (np. lawendowy, eukaliptusowy, owocowy, różany);

barwnik spożywczy;

pół szklanki soli Epsom (opcjonalnie);

wodę lub hydrolat;

suszone dodatki np. płatki róż, lawendę, skórkę pomarańczową;

silikonowe foremki;

dwie miseczki;

rękawiczki ochronne;

łyżkę.

Przepis możesz wzmocnić dodatkowo glinką (zieloną/różową/czerwoną), przyprawami (np. kurkumą, kakao, cynamonem, wanilią) lub mąką ziemniaczaną, dzięki której kula będzie unosiła się na wodzie.

Ważne: jeśli masz wrażliwą skórę, aby uniknąć podrażnień i nieporządnych reakcji, zastąp kwasek cytrynowy sokiem z cytryny i zrezygnuj z barwnika spożywczego.

Musujące kule do kąpieli — krok po kroku

W jednej miseczce wymieszaj wszystkie sypkie składniki – kwasek cytrynowy, sodę i sól Epsom. W drugiej, połącz olej i wybrane olejki, a następnie przelej do suchych składników. Dodaj olejek eteryczny i zacznij dokładnie mieszać. Spryskuj wodą i ugniataj do momentu, aż masa będzie miała konsystencję mokrego piasku. Ma być lepka, aby z łatwością uformować z niej kulę. Wypełnij foremki masą i przytrzymaj je przez kilkanaście sekund. Wyjmij z foremki i odstaw w suche, zacienione miejsce na kilkanaście godzin do wyschnięcia.

Kule do kąpieli DIY chroń przed wilgocią i przechowuj w szczelnie zamkniętym pojemniku lub woreczku strunowym. Trzymanie ich w łazience spowoduje, że kwasek cytrynowy straci swoją moc i kula nie będzie tak przyjemnie musowała po wrzuceniu do wanny.

