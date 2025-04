Savoir vivre oznacza w języku francuskim „znajomość życia”. Termin ten odnosi się do znajomości ogółu reguł panujących we współżyciu społecznym. Z natury żyjemy w społeczeństwie, które jest skupiskiem ludzi o różnych przyzwyczajeniach. W związku z tym dostosowujemy się do siebie nawzajem. W tym współżyciu zasadą postępowania jest zwalczanie egoizmu, liczenie się z innymi. Dobre maniery, wychowanie, poprawne zachowanie, wszystko to esencja savoir vivre. To też życzliwość, uprzejmość, tolerancja, opanowanie emocji. Dobre maniery powinny towarzyszyć nam w codziennym życiu, a więc i w saunie – miejscu relaksu i odprężenia.

Reklama

Spis treści:

Sauna jest miejscem, które zazwyczaj dzielimy z innymi, dlatego należy przestrzegać nie tylko zasad higieny, ale także wspomnianego savoire vivre. Kultura saunowania to bowiem cały szereg rytuałów. Korzystając z niej, należy stosować kilka podstawowych zasad, dzięki którym kąpiel parowa będzie prawdziwym zabiegiem relaksacyjnym. Niezależnie od tego, z jakiego rodzaju sauny korzystasz: suchej (tzw. fińskiej), parowej (czy na podczerwień (infrared).

Do sauny najlepiej wybrać się wieczorem. Kąpiel w saunie powinna być ostatnim punktem dziennego planu zajęć. Wizyta w łaźni parowej jest dość wyczerpująca dla organizmu i po zakończeniu sesji można poczuć lekkie zmęczenie.

Do sauny nie można iść głodnym lub z pełnym żołądkiem, ponieważ grozi to utratą świadomości. Odradza się również wchodzenie do sauny zaraz po posiłku, bowiem organizm zajęty trawieniem nie jest przygotowany na właściwą regulację procesów cieplnych, dlatego z uroków saunowania można bezpiecznie skorzystać po godzinie od spożycia posiłku. Sauny nie zażywamy również przed i po wysiłku fizycznym.

Przed skorzystaniem z sauny koniecznie należy umyć się i wytrzeć do sucha. Nieważne, że wzięliśmy prysznic przed wyjściem. Pokonując drogę z domu do miejsca saunowania, nasza skóra zdąży wytworzyć trochę łoju i potu, który osadzając się w porach skórnych, utrudni oczyszczanie. Dlatego właśnie prysznic zaraz przed seansem jest tak istotny.

10 potwierdzonych zalet morsowania. Skusisz się na lodowatą kąpiel?

fot. Jak korzystać z sauny/ Adobe Stock, leszekglasner

Pamiętaj, że wchodząc do sauny, należy zostawić obuwie przed wejściem oraz ściągnąć wszystkie metalowe kolczyki, łańcuszki i pierścionki, ponieważ mogą cię poparzyć.

O czym pamiętać przed skorzystaniem z łaźni?

Przemyj siedzisko wodą. Przy wejściu do sauny parowej powinien znajdować się wąż z wodą. Należy z niego korzystać po wejściu do łaźni, aby opłukać miejsce po wcześniejszych użytkownikach. Podobnie postępujemy w sytuacji, gdy sami opuszczamy saunę: zmywamy swoje miejsce, aby kolejna osoba mogła skorzystać z sauny zaraz po wejściu.

W saunie parowej ręcznik jest niepotrzebny, ponieważ wysoka temperatura i wilgotność tam panująca sprawiają, że wszystkie materiały po chwili stają się mokre. Przed seansem wystarczy, że umyjesz wodą siedzisko.

O czym pamiętać przed skorzystaniem z sauny parowej?

Ręcznik należy zabrać do sauny suchej, gdzie sesja odbywa się w temperaturze wyższej niż ta, jaka panuje w saunie parowej. W saunie suchej ręcznik połóż na deskach i usiądź na nim gołym ciałem.

Pamiętaj: nie zabieraj mokrego ręcznika z łaźni parowej do sauny fińskiej.

W saunie jest tzw. strefa nagości, gdzie nie powinno zasłaniać się ręcznikiem czy nosić kostiumu kąpielowego. Ciało, do którego przylega kostium lub ręcznik, nie oddaje i nie pobiera ciepła, a tym samym zakłóca procesy cieplne w saunie. Ponadto ważne są względy higieniczne – mokry kostium czy ręcznik zostawia ślady naszego potu na deskach.

Oprócz znajomości podstawowych zasad korzystania z saun powinniśmy pamiętać o saunowym niezbędniku, który powinna posiadać każda osoba, wybierając się do sauny.

Ręczniki

Po pierwsze: ręczniki. Dwa lub trzy duże kąpielowe ręczniki będą w sam raz. Jeden do siedzenia, drugi do okrycia przed wejściem, a trzeci do wytarcia po prysznicu. Biorąc prysznic po ostatniej saunowej serii, nie myj ciała żelem! Pozwól skórze oddychać i oczyszczać się we właściwy sposób. Żele i inne specyfiki pod prysznic zatykają pory i utrudniają oczyszczanie się organizmu.

Klapki

Przy wizycie w saunie nie zapominaj o klapkach. To jedna z najistotniejszych części garderoby, która może uchronić cię przed zakażeniem grzybiczym czy kurzajkami. Pomocny może okazać się także preparat do dezynfekcji stóp.

Woda

Gdy już skorzystasz z sauny, nie zapomnij o odpowiednim nawodnieniu. To bardzo ważne, ponieważ organizm wraz z potem wydala nie tylko toksyny, ale i składniki mineralne, które należy uzupełnić zaraz po opuszczeniu sauny. Najlepsza w tym przypadku będzie woda mineralna.

Aplikacja do picia wody motywuje do regularnego nawadniania. 4 sprawdzone darmowe aplikacje

Głośne rozmowy i komentarze są zakazane. Sauna jest miejscem relaksu. Wiele osób przychodzi do niej, aby zapomnieć o problemach dnia codziennego i pozbyć się stresu. Źle widziane jest zakłócanie spokoju innych osób, zaczepianie i głośne komentarze.

Podobnie w złym tonie jest zaglądanie do sauny i kręcenie się po niej. Za wszelką cenę unikajmy też wchodzenia do sauny bez uprzedniego oczyszczenia czy siadania gołym ciałem na deskach.

Istnieje również niepisana zasada, aby przed polaniem kamieni w saunie, zapytać o zgodę innych współtowarzyszy saunowego wypoczynku.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 05.02.2016

Reklama

Czytaj także:

Kąpiel solankowa — jak przygotować i jak zażywać, żeby wspierać organizm?

Jacuzzi w ciąży, sauna w ciąży - czy trzeba z nich zrezygnować