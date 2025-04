Opadające policzki to problem, który prędzej czy później dopadnie każdego z nas. Z wiekiem zanika tzw. podściółka tłuszczowa odpowiedzialna za jędrność i elastyczność skóry. Wówczas twarz traci swój owal, wygląda starzej, sprawia wrażenie smutnej i zmęczonej.

W myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć, warto już wcześniej podjąć pewne kroki, aby utrzymać sprężystość skóry na dłużej.

Opadające policzki są głównie wynikiem upływu czasu i jest to proces całkowicie naturalny. Pierwsze zmiany możemy zauważyć ok. 40. roku życia. Chomiki będą szybciej widoczne u osób bardzo szczupłych, gdzie tkanki tłuszczowej jest znacznie mniej oraz u kobiet w okresie menopauzy.

Przyczyną opadających policzków często jest również zła dieta, szybka utrata wagi, zła pielęgnacja oraz uwarunkowania genetyczne. Warto wziąć pod lupę swoje codzienne menu i wykluczyć produkty, które odpowiadają za przedwczesne starzenie się skóry. Na czarnej liście w czołówce jest cukier i alkohol, które nie są sprzymierzeńcami w drodze do pięknej skóry i młodego wyglądu. Pilnuj również, aby waga utrzymywała się na stałym poziomie.

Skutecznym, domowym i najtańszym sposobem na opadające policzki będzie gimnastyka twarzy. Ćwiczenia są proste i wykonasz je wszędzie. Polegają na przepychaniu powietrza z jednego policzka do drugiego, nadmuchiwaniu balonika oraz wysuwaniu dolnej szczęki do przodu. Ćwicz dwa razy dziennie, każde przez ok. 15 sekund.

Masaż twarzy na opadające policzki również przyniesie zadowalające efekty. Niech będzie obowiązkowym punktem w codziennej pielęgnacji. Okolice oczu i ust oklepuj opuszkami palców, natomiast poliki głaszcz, delikatnie ugniataj i masuj okrężnymi ruchami w miejscu, gdzie wyczuwasz zęby. W tym przypadku również ważna jest systematyczność.

fot. Adobe Stock, Robert Przybysz

Gdy problem jest już zaawansowany, z pomocą przychodzą zabiegi medycyny estetycznej i chirurgia plastyczna. Zanim jednak zdecydujesz się na tak radykalny krok jak operacja, warto skorzystać z mniej inwazyjnych, skutecznych zabiegów na opadające policzki. W tym celu pomocne okażą się m.in. lipoliza iniekcyjna, zabiegi laserowe oraz z wykorzystaniem kwasu hialuronowego, które dadzą szybszy i trwalszy efekt. Pamiętaj, żeby decydując się na jakikolwiek zabieg na opadające policzki z zakresu medycyny estetycznej, wybierać tylko renomowane miejsca.

