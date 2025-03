Grzyby obecnie uważane są za zdrowe, choć kiedyś mówiono o nich, że nie mają żadnych wartości odżywczych. Okazało się jednak, że to niemal superfoods. Warto jednak mieć swój rozum i spożywać je w rozsądnych ilościach, gdyż zbyt duża ich dawka może tymczasowo zdrowiu zaszkodzić.

Grzyby jadalne nie są bezwartościowe, chociaż nie zwierają wiele białka, węglowodanów ani tłuszczu. Zawartość tych makroskładników różni się w zależności od gatunku grzyba. Dlatego polskie Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej podaje następujące wartości odżywcze grzybów:

Tak, grzyby zawierają witaminy, w tym witaminę D oraz witaminy z grupy B, a także cenne mikroelementy:

W grzybach znajdują się również śladowe ilości witaminy C oraz E.

Poniżej podajemy 3 przykłady wartości odżywczych różnych grzybów, aby pokazać ci, że poszczególne ich rodzaje naprawdę mogą się bardzo między sobą różnić.

Podajemy średnią wartość na 100 g, dla surowych grzybów takich jak borowiki, podgrzybki, kurki:

Witaminy:

Składniki mineralne:

Podajemy średnią wartość na 100 g surowych grzybów reishi (Ganoderma lucidum):

Witaminy:

Składniki mineralne:

Podajemy wartości dla 100 g surowych pieczarek:

Witaminy:

Składniki mineralne:

Poza cennymi dla zdrowia człowieka mikroelementami, grzyby są prawdziwą skarbnicą bioaktywnych substancji. Zawierają:

Coraz więcej mówi się o potencjale zdrowotnym grzybów psychoaktywnych. W niektórych krajach zostały one dopuszczone do stosowania w ściśle kontrolowanym leczeniu lekoopornych depresji. Jest jeszcze jednak dużo za wcześnie, aby taka terapia zyskała powszechną akceptację i weszła do szerszego stosowania.

Poniżej zaobserwowane przez naukę działanie grzybów na ludzki organizm:

Ponadto grzyby mogą zwalczać wirusy (być może nawet wirusa SARS), pasożyty czy bakterie. Chronią też przed zakrzepami oraz walczą z demencją.

Trzeba natomiast wyraźnie zaznaczyć, że najsilniejsze działanie mają ekstrakty z grzybów zawierające bardziej skoncentrowane dawki substancji aktywnych niż ich ilość obecna w surowych grzybach.

Właściwie wszystkie jadalne grzyby są dobrym źródłem witamin i mikroelementów oraz substancji bioaktywnych. Nauka ciągle bada, jakie gatunki grzybów mogą być szczególnie przydatne w medycynie. Jednak w profilaktyce zdrowotnej warto włączać do diety grzyby hodowlane i leśne, o ile jesteśmy pewni ich pochodzenia i gatunku.

Marynowanie nie wpływa znacząco na wartości odżywcze grzybów. Jedynie poddawanie ich działaniu wysokiej temperatury powoduje, że grzyby tracą część enzymów. Grzyby marynowane w occie nadal zawierają minerały i błonnik oraz wiele substancji bioaktywnych.

Ze względu na ocet, tak przygotowanych darów lasu nie powinny jeść osoby z wrzodami żołądka czy nadkwasotą oraz dzieci.

Tak! Najzdrowsze są te rosnące z dala od dróg szybkiego ruchu i terenów skażonych. Z grzybami leśnymi jest jednak jeden podstawowy problem - należy jadać wyłącznie te, co do których mamy pewność, że nie są to grzyby trujące. W razie najmniejszych nawet wątpliwości, najlepiej zrezygnować ze zbioru i spożycia.

Podczas zbioru najlepiej przechowywać okazy w koszyku, a nie torbie foliowej, w której grzyby mogą się "zaparzyć" i szybciej zacząć się psuć. A zepsute grzyby zdrowe nie są.

Wiele gatunków grzybów zawiera substancje bioaktywne, które wykazują działanie hepatoprotekcyjne — chronią wątrobę lub pomagają jej się regenerować. Do takich grzybów należy reishi. Trzeba jednak pamiętać, że ze względu na zwartość chityny, grzyby należą do dość ciężkostrawnych produktów spożywczych, a ich trawienie jest czasochłonne.

Wiele gatunków grzybów jadalnych powoduje dolegliwości układu pokarmowego. Spożywane w większej ilości mogą obciążyć żołądek, więc osoby, które cierpią na choroby wątroby czy nerek powinny ograniczyć ich jedzenie.

Grzyby jadalne spożywa się przede wszystkim ze względu na ich smak, ale również ze względu na zawarte w nich wartości odżywcze i ich działanie prozdrowotne. Jednakże u części osób mogą powodować skutki uboczne.

Najczęstsze występujące skutki uboczne grzybów jadalnych i psychoaktywnych to:

Trzeba też wspomnieć o tym, że grzyby mają zdolność akumulowania toksycznych substancji, np. metali ciężkich. Dlatego tak ważne jest, aby pochodziły z dobrego źródła, np. z czystych ekologicznie terenów. Największą koncentrację toksycznych substancji notuje się w grzybach suszonych. Grzyby świeże nie są pod tym względem aż tak ryzykowne.

Sprzyjająca pora roku umożliwia własnoręczne zbieranie oraz jedzenie grzybów. Wiesz już, że mają wiele wartości odżywczych oraz właściwości. Sa i dodatkowe korzyści, dzięki którym spojrzysz na grzyby bardziej przychylnym okiem:

A więc: tak, warto jeść grzyby. Byle były to gatunki jadalne i z dobrego źródła.