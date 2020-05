fot. Adobe Stock

Farbowanie włosów to jeden z najtrudniejszych zabiegów, które można wykonać samodzielnie w domu. Da się zrobić to dobrze, tak że efekt będzie jak z salonu fryzjerskiego, ale należy wystrzegać się niektórych błędów (nadal popełniamy je nagminnie). Jednym z tych podstawowych jest... kupowanie farby, tylko dlatego że jest przeceniona. Kolejne grzechy? Kolor nałożony nierówno, brak jakiejkolwiek pielęgnacji i odcień, który nie pasuje do typu urody.

Farbowanie włosów w domu krok po kroku

Przeczytaj instrukcję, którą znajdziesz w opakowaniu z farbą do włosów. Tam będą informacje o tym, jak nakładać produkt na włosy i ile czasu go na nich trzymać. Dowiesz się też o przeciwwskazaniach do farbowania według producenta. Przeprowadź test uczuleniowy, żeby dowiedzieć się, czy nie masz alergii na jakiś składnik farby. Nanieś trochę produktu na skórę w zgięciu ręki i zostaw na kilka minut. Spłucz wodą i obejrzyj to miejsce na ciele po dwóch dobach. Jeśli nie będziesz miała uczulenia – farbuj włosy. Nie myj włosów. Wtedy zmyjesz warstwę sebum, która chroni włosy i skórę głowy podczas farbowania. Jeśli umyjesz głowę, chemikalia zawarte w farbie mogą wywołać podrażnienia. Natomiast przed koloryzacją starannie wyczesz pasma, by pozbyć się pozostałości po kosmetykach do stylizacji. Przygotuj zestaw do farbowania. Potrzebujesz: miseczki do rozdrobnienia farby, grzebień i pędzel do farbowania. Przyda się też stary ręcznik, którym zabezpieczysz ramiona. Nałóż rękawiczki jednorazowe dołączone do opakowania z farbą. Zabezpiecz skórę przed farbą. Tłustym kremem nasmaruj twarz przy nasadzie włosów i uszy. Połącz farbę z aktywatorem w miseczce i dobrze rozmieszaj. Nałóż farbę - zacznij od nasady włosów. Rób przedziałki co ok. 2 cm i tak stopniowo nakładaj farbę na całą głowę. Następnie nałóż produkt na całą długość włosów i dokładnie go rozprowadź. W końcowym etapie odłóż pędzel i rozmasuj włosy z farbą dłońmi w rękawiczkach. Dzięki temu nie zostaną żadne pasma, do których nie dotarłaby farba. Farbujesz odrost? Nanieś farbę u nasady na ok. 15 minut, a następnie rozprowadź resztę za pomocą grzebienia na całej długości włosów, by wyrównać i odświeżyć kolor. Farbę pozostaw na włosach na kolejne 5 minut. Umyj wacikiem skórę, która miała styczność z farbą. Umyj też dobrze ręce mydłem. Zostaw farbę na głowie na czas wskazany w instrukcji z opakowania. Zmyj farbę letnią wodą. Myj pasma aż woda stanie się bezbarwna. Zastosuj odżywkę do włosów - albo tę, która była dołączona do opakowania, a jeśli takiej nie było, to tę do włosów farbowanych. Wysusz włosy.



6 popularnych błędów podczas farbowania włosów

Zbyt częste farbowanie

Częstym błędem w farbowaniu włosów jest nadgorliwość. Robimy to za często! Kolor, która mocno różni się od naturalnego koloru, najlepiej odświeżać co 4-6 tygodni. Nie dajcie się zwariować, centymetrowy odrost to nie koniec świata. Przeciwnie! Wygląda bardziej naturalnie, niż jednolity odcień.

Najlepiej farbować włosy kolorami zbliżonymi do naturalnej barwy włosów. Wówczas w ogóle odchodzi problem odrostów, a włosy wystarczy farbować raz na 2 miesiące.

Brak systematycznego nakładania odżywek i masek

Farbowane włosy wymagają szczególnej pielęgnacji. Barwnik się wypłukuje, więc musisz używać kosmetyków zawierających pigmenty odpowiadające twojemu kolorowi (zwłaszcza czerwone i rude odcienie wymagają wspomagania, bo najszybciej blakną).

Musisz też pamiętać że farba, nawet ta najlepsza, to chemiczna ingerencja w strukturę włosa. Bez odpowiedniego odżywiania, włosy stracą blask, będą się rozdwajać i wypadać. Pamiętaj, że pielęgnacja to nakładanie maski lub odżywki przy każdym myciu włosów.

Drastyczne i nagłe zmiany koloru

Kobieta, która od lat nosi ciemne włosy i dobrze się w nich czuje, nagle orientuje się, że mąż ma kochankę. Więc przybiega do fryzjera i w godzinę chce stać się blondynką. Najlepiej taką jak Małgosia Kożuchowska, bo widziała w telewizji i jej się podobało. Choć ten zastrzega, że jasnego blondu nie da się uzyskać jednym farbowaniem, ona się upiera. I w efekcie uzyskuje brązowawy blond, odcieniem przypominający upieczonego kurczaka.

Wygląda gorzej niż przedtem, a mężowi, zamiast opaść szczęka z wrażenia, opadają ręce. Takich historii jest mnóstwo. Dlatego: decydując się na drastyczną zmianę koloru z ciemnego na jasny, daj sobie czas. To może wymagać kilku wizyt u fryzjera!

Wybieranie zbyt jasnego koloru

Każde włosy mają granicę. Nie każda kobieta będzie dobrze wyglądała w platynowym blondzie. Spójrz na gwiazdy, które są naturalnymi brunetkami, mają ciemną karnację i oprawę oczu – żeby nie wyglądały jak w peruce, fryzjerzy zawsze zostawiają im kilka centymetrów naturalnego odrostu, dodatkowo odbarwiają też nieco brwi.

Nadmiar chemicznych zabiegów

Im bardziej rozjaśnione masz włosy, tym bardziej odradzamy ci trwałą. Dwie chemie na jednych włosach to zdecydowanie za dużo. Efekt? Suche pasma, które nie chce się układać, ba – nawet się kruszą.

Fryzjerzy często ulegają życzeniom klientek i wykonują trwałą ondulację nawet na platynowych włosach. Tymczasem dobry fryzjer powinien odmówić łączenia zabiegów farbowania i trwałej. Trudno, straci klientkę - ale przynajmniej ona nie straci włosów.



Czym farbować włosy?

Najpierw musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, na ile trwała to ma być zmiana. Farby są preparatami trwale koloryzującymi włosy. Poprzez zawartość amoniaku wnikają w strukturę włosa i utrzymują się nawet kilka miesięcy.

Po około 6-8 tygodniach zauważysz już odrosty. Jeśli chcesz jedynie odświeżyć kolor, możesz wybrać szampon koloryzujący. Nie niszczy włosów, jednak efekt będzie widoczny do około 20 myć.

Najczęściej zadawane pytania o farbowanie włosów

Jestem w ciąży - czy mogę farbować włosy?

Tak, bo aktualnie dostępne farby nie mają już takiego składu, jak kiedyś. Wyeliminowano szkodliwe składniki, które mogłyby zaszkodzić matce i dziecku. Jednak ze względu na drażniące i nieprzyjemne opary, lepiej sięgać po bezzapachowe preparaty bez amoniaku.

Czy w czasie miesiączki efekt farbowania włosów może być gorszy?

Nie. Farbowanie włosów podczas okresu da taki sam efekt, jak farbowanie w każdym innym dniu cyklu. Zmiany hormonalne zachodzące podczas miesiączkowego cyklu nie mają wpływu na włosy poddawane koloryzacji.

Od którego momentu liczy się czas farbowania?

Zaczynamy go mierzyć dopiero od chwili nałożenia ostatniej warstwy farby, czyli kiedy preparatem są pokryte wszystkie włosy.

Chcę uzyskać nowy kolor - czy mogę mieszać farby?

Tak, pod warunkiem, że są to farby jednej marki. Trzeba też pamiętać, aby łączyć farby tej samej tonacji (jaśniejszą z ciemniejszą). Jeśli pomieszasz różne odcienie, możesz skończyć z zielonymi włosami.

Dlaczego na zniszczonych włosach kolor potrafi wyjść nierówno?

Zniszczone włosy mają rozchylone łuski, a to powoduje nierównomierne rozkładanie się pigmentu. Lepiej więc, zanim przystąpisz do farbowania, zadbaj o regenerację włosów. Musisz uzbroić się w cierpliwość - to może potrwać 3-4 tygodnie. Pomoże regularne używanie maseczki regenerującej i olejków. Jeśli twoje włosy są bardzo zniszczone, możesz wybrać się do fryzjera na zabieg regenerujący.



