Rozjaśnianie włosów w domu - farba czy naturalne metody?

fot. Adobe Stock

Rozjaśnianie włosów w domu jest skomplikowane ale nie niemożliwe. Wiele testów mamy za sobą i pokazują jedno - wszystko zależy od wyjściowego koloru, naszych umiejętności i zastosowanych kosmetyków.

Aby rozjaśnić włosy możesz sięgnąć po: trwałą farbę, farbę bez amoniaku, spray rozjaśniający albo wybrać jedną z domowych metod.

Rozjaśnianie włosów naturalnych

To zdecydowanie najprostsze zadanie. Naturalne włosy nie są jeszcze uwrażliwione i chętnie poddają się koloryzacji. Zazwyczaj efekt końcowy jest do przewidzenia i często pokrywa się z obietnicą producenta.

włosy blond - są najłatwiejsze do rozjaśnienia, wybierz farbę o 1-2 tony jaśniejszą (jeśli marzy ci się platyna - zostaw to fryzjerowi),

- są najłatwiejsze do rozjaśnienia, wybierz farbę o 1-2 tony jaśniejszą (jeśli marzy ci się platyna - zostaw to fryzjerowi), włosy brązowe - wybierz farbę o 3-4 tony jaśniejszą - nałóż ją na całe włosy albo tylko na pasemka, osiągniesz wtedy modne refleksy na ciemnych włosach,

- wybierz farbę o 3-4 tony jaśniejszą - nałóż ją na całe włosy albo tylko na pasemka, osiągniesz wtedy modne refleksy na ciemnych włosach, włosy czarne - zdecydowanie odradzamy samodzielne eksperymenty w domu, niemal zawsze grozi to plamami i niechcianymi, żółtymi odcieniami.

Jak wybierać farbę?

To zależy od tego, jaki efekt chcesz uzyskać. Na wszystkich farbach, zaraz obok numerów, pojawia się opis koloru:

słoneczny, złocisty - będzie ciepły, ale może wpadać w żółty,

- będzie ciepły, ale może wpadać w żółty, popielaty, skandynawski - będzie chłodny, ale może wpadać w zieleń,

- będzie chłodny, ale może wpadać w zieleń, szampański, perłowy - będzie opalizujący, ale może wpadać w róż.

Unikaj farb o numerach wyższych niż 10. 11 i 12 to bardzo silne rozjaśniacze, które mogą spalić włosy. Jeśli zależy ci na efekcie jak z salonu, wybierz się do sklepu dla profesjonalistów - tam wykwalifikowany pracownik podpowie, jaką farbę i wodę utlenioną wybrać.

Rozjaśnianie włosów farbowanych

W tym wypadku trudno jest przewidzieć ostateczny efekt. Oczywiście cały czas mówimy o domowym rozjaśnianiu włosów (dobry kolorysta z pewnością poradzi sobie z tym zadaniem).

Jeśli chcesz rozjaśnić farbowane włosy w domu, nie nakładaj farby od razu na całe włosy. Zacznij od pojedynczych pasemek. Dzięki temu nie tylko sprawdzisz jaki będzie końcowy kolor, ale także osiągniesz modne sombre hair. I raczej bądź wierna jednej marce - jeśli wcześniej farbowałaś włosy marką „A", to nie rozjaśniaj ich nagle marką „B".

Nasza rada: Nie nakładaj farby od samego czubka włosów - wygląda to bardzo nienaturalnie. Fryzura najlepiej wygląda z małym 2-3 centymetrowym odrostem.



fot. Adobe Stock

Rozjaśnianie włosów domowymi sposobami

Jeśli masz naturalny kolor włosów i chcesz tylko delikatnie go rozjaśnić, sięgnij po naturalne metody rozjaśnianie włosów. Musisz jednak wiedzieć, że nie osiągniesz nimi spektakularnych efektów.

Rozjaśnianie włosów cytryną

Sok z cytryny zawiera kwasy owocowe i witaminę C, które mają właściwości rozjaśniające. Jak przygotować mieszankę? 100 ml soku z cytryny wymieszaj z 300 ml wody. Możesz ją stosować w formie płukanki lub przelać do atomizera. Pierwsze efekty powinnaś zauważyć po 2 tygodniach stosowania (używaj jej co drugi dzień).

Pamiętaj, sok z cytryny ma również działanie wysuszające - nie zapomnij o regeneracji i nawilżeniu odpowiednio dobraną maską do włosów.

Rozjaśnianie włosów miodem

Dlaczego miód rozjaśnia włosy? Bo w swoim składzie ma nadtlenek wodoru, czyli wodę utlenioną (jej stężenie jest jednak prawie 1000 razy mniejsze). 2 łyżki miodu wymieszaj z 2 szklankami ciepłej wody. Odstaw, aż na powierzchni pojawi się pianka - tak przygotowaną mieszanką płucz włosy 2 razy w tygodniu.

Rozjaśnianie włosów wodą utlenioną

To dość kontrowersyjna metoda, bo łatwo tu o zniszczenie włosów i brzydki kolor. Wszystko zależy od użytego stężenia. Ta sprzedawana w aptekach to 3% woda utleniona - jeśli chcesz ją wykorzystać do rozjaśniania włosów, wymieszają ją w proporcji 1:1 z ciepłą wodą. Taką mieszanką wypłucz włosy i zostaw na 20 minut. Następnie umyj włosy szamponem i nałóż odżywkę.

A co po nieudanym rozjaśnianiu?

Mówiąc nieudane, mamy na myśli wyłącznie niesatysfakcjonujący kolor (jeśli farbowanie wyszło nierówno, to nie wina źle dobranej farby, a naszych umiejętności).

Musisz pamiętać, że z rozjaśnianiem włosów jest inaczej niż z ich farbowaniem. Farby z rozjaśnionych włosów nie da się wypłukać - na nic zda się kilkukrotne mycie ich szamponem przeciwłupieżowym (co akturat przy zbyt ciemnych włosach się sprawdza). Kolor włosów rozjaśnionych możne zmienić tylko kolejnym farbowaniem, albo tonującymi kosmetykami.

Tu z pomocą przychodzą wszystkie szampony, płukanki, odżywki i maski, które niwelują niepożądane żółte odcienie. Najcześciej mają niebieski, fioletowy lub czarny kolor. Po zastosowaniu włosy zyskują chłodny, perłowy odcień.

Rozjaśnianie włosów - cena

Rozjaśnienie włosów w domu to koszt około 30 złotych - tyle kosztuje farba z drogerii i pędzel do jej nakładania. Farba kupiona w sklepie fryzjerskim razem z odpowiednio dobraną wodą utlenioną kosztuje około 70 zł.

Cena rozjaśniania włosów u fryzjera zależy od salonu i długości włosów, ale waha się od 150 do 500 złotych.

Więcej o pięknych włosach:

6 najczęściej popełnianych błędów w farbowaniu włosów

Laminowanie włosów żelatyną - efekty