Czyszczenie grilla - jak wyczyścić grill, by ruszt lśnił czystością?

Jak wyczyścić grill gazowy, węglowy, a jak elektryczny? Warto wiedzieć, ponieważ dania na grilla pieczone na brudnym przypalonym ruszcie są nie tylko niesmaczne, lecz także niezdrowe.

Czyszczenie grilla węglowego, elektrycznego i gazowego wygląda podobnie, jednak trzeba pamiętać o kilku rzeczach.

Jak wyczyścić grill węglowy, czyli ten najpopularniejszy w przydomowych ogrodach? Okazuje się, że nie trzeba posiadać silnych chemicznych środków - wystarczy woda, ocet i trochę płynu do mycia naczyń.

Aby skutecznie doczyścić ruszt grilla, za mycie trzeba zabrać się od razu po jego wygaszeniu. Ruszt nie powinien być gorący, ale jeszcze ciepły.

Nie zalewaj rusztu wodą, bo to przyspieszy jego rdzewienie i skróci żywotność.

Jak wyczyścić grill ze stali octem

Ruszt grilla zdejmij i wyszoruj twardą szczotką.

Przygotuj mieszankę ciepłej wody, octu i odrobiny płynu do naczyń.

Przecieraj ruszt szorstką stroną gąbki do mycia naczyń.

Miękką stroną gąbki zwilżonej w wodzie z płynem do mycia naczyń lub z mydłem przemyj ścianki misy grilla.

Czyszczenie grilla sodą

Zabrudzoną tłuszczem kratkę grillową wyczyścisz także pastą przygotowaną z sody i niewielkiej ilości wody. Zabrudzenia szoruj gąbką lub ściereczką. Pamiętaj, że czyścik będzie nadawał się do wyrzucenia.

Czyszczenie grilla cebulą

Czym wyczyścić ruszt grilla, jeśli posiada jedynie świeże zabrudzenia z tłuszczu? Użyj połówki cebuli. Pocieraj cebulą kratkę grilla, a następnie zetrzyj resztki brudu ręcznikiem papierowym.

Jak wyczyścić grill folią aluminiową

Zwiń kawałek folii aluminiowej w kulkę i pocieraj nią kratkę grillową. Zobaczysz, jak łatwo pozbędziesz się w ten sposób zabrudzeń z rusztu.

Brudny ruszt grilla możesz wyczyścić także w... piekarniku. W tym celu dużą blachę wyłóż folią aluminiową, na niej umieść ruszt, następnie solidnie obsyp go solą.

Wstaw blachę z rusztem do mocno nagrzanego piekarnika i wyjmij dopiero, gdy sól zbrązowieje. Następnie przetrzyj ruszt szmatką.

Pamiętaj, że zdecydowanie łatwiej wyczyścić ruszt grilla, jeśli do pieczenia używasz specjalnych tacek aluminiowych. Warto wiedzieć ile grillować mięso, by bez potrzeby nie trzymać mięsa na ruszcie.

Czyszczenie grilla gazowego zacznij od odłączenia zasilania gazu. Następnie rozłóż grilla na części, najwięcej czasu trzeba poświęcić na czyszczenie rusztu grilla.

By pozbyć się twardych, przypalonych zabrudzeń, użyj szczotki z włosiem ze stali szlachetnej. Jeśli wyjęcie rusztu nie jest możliwe, użyj odkurzacza, by wciągnąć zabrudzenia.

Zwilżoną w wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń gąbką oczyść szyny osłaniające palniki .

. Następnie wyjmij ociekacz umieszczony pod palnikami i wyszoruj go szorstką stroną gąbki. Możesz użyć płynu do mycia naczyń, specjalnego mleczka do czyszczenia lub sody, w zależności od tego, jak trwałe posiada zabrudzenia.

Po umyciu grilla gazowego nie podłączaj go, dopóki zupełnie nie wyschnie.

Grille elektryczne dzielą się na takie, w których można wyjąć ruszt do czyszczenia i takie, których nie da się łatwo rozmontować. Jeśli posiadasz drugi typ grilla, do czyszczenia nie używaj zbyt mokrej szmatki, ponieważ trudniej będzie ci dosuszyć urządzenie.

Grille elektryczne zazwyczaj posiadają nieprzywierające, teflonowe powłoki. To nie znaczy jednak, że nie wymagają czyszczenia. Zawsze po grillowaniu należy zebrać resztki tłuszczu, przypraw i mięsa.

Zdecydowanie łatwiej wyczyścisz ciepłego grilla, zanim tłuszcz zdąży stężeć.

Aby wyczyścić grilla elektrycznego, zazwyczaj wystarczy ręcznik papierowy lub miękka ściereczka. Uważaj, by nie porysować teflonu.

Do czyszczenia grilla elektrycznego możesz używać gąbki (ale nigdy nie trzyj szorstką stroną), ciepłej wody z płynem do mycia naczyń lub specjalnego mleczka do czyszczenia teflonu.

