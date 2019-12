STYL SKANDYNAWSKI: kuchnia w stylu skandynawskim i inne

POPRZEDNIA

Jak widać, styl skandynawski nie boi się też pojedynczych, zdecydowanych akcentów kolorystycznych. Zazwyczaj w tych wnętrzach dominują jednak podstawowe, stonowane barwy: odcienie bieli, szarości, czerń, beże, błękity, a niekiedy również bardzo jasne pastele.

W tym trendzie można urządzić także pokój dla niemowlaka - będzie prezentować się naprawdę świetnie! Jedyne, do czego mamy zastrzeżenia, to obrazek z napisem - w końcu chłopcy mają pełne prawo płakać i to nie tylko w skandynawskim stylu ;-)

Jak urządzić pokój dla dziecka?