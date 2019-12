STYL SKANDYNAWSKI: kuchnia w stylu skandynawskim i inne

POPRZEDNIA

Duża ilość światła to klucz do sukcesu. Chodzi zarówno o to naturalne, jak i sztuczne. Nie zasłaniaj okien ciężkimi zasłonami ani żaluzjami. Styl skandynawski dopuszcza użycie jasnych rolet lub leciutkich firanek.

Jeśli chodzi o sztuczne światło, to nie powinno ono pochodzić z jednego źródła. Oprócz górnego żyrandola, równie ważne są np. stojące lampy czy lampki nocne. W krajach skandynawskich mieszkańcy nie mogą narzekać na nadmiar promieni słonecznych, dlatego rekompensują to sobie dbałością o oświetlenie.