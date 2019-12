Kinga Zawodnik z programu „Dieta czy cud?” sprawdza działanie diety sokowej i ketogenicznej

fot. TVN Style

W ostatnim, 8 odcinku programu „Dieta czy cud?” zastosowałam dwie, restrykcyjne i dość niebezpieczne diety. Sprawdziłam też, czy dobrze dopasowana bielizna może wyszczuplić.

Spis treści:

Zamówiłam drogi pakiet soków odchudzających do diety sokowej. Obejmował on kurację na 3 dni i zawierał 18 butelek. Soki należało przechowywać w lodówce. Ta dieta to w rzeczywistości głodówka sokowa, nic innego nie mogłam jeść. Nie ukrywałam swojego zaniepokojenia, ale przecież soki miały oczyścić mój organizm z toksyn. Przygotowano je m.in. z buraków, jarmużu, jabłek, selera naciowego, cytryn, ogórków, szpinaku.

Całą butelkę soku wypijałam co 3 godziny. Dla mnie to były bardzo długie 3 godziny, ponieważ szybko robiłam się strasznie głodna. Nie najadłam się, a smak soków był dla mnie obrzydliwy. Piłam z przymusu, marzył mi się normalny posiłek. Już pierwszego dnia rozbolała mnie głowa, byłam bardzo zmęczona. Czy udało mi się schudnąć? Sprawdź w programie!



fot. TVN Style

Na stronie polki.pl przeczytałam intrygujący artykuł o diecie ketogenicznej. Stwierdziłam, że może to być dieta idealna dla mnie, ponieważ mogłam na niej jeść dużo jajek, mięsa i innych tłustych produktów. Wprowadzam organizm w stan ketozy, tłuszcz zwalczam tłuszczem i chudnę. Doskonałe rozwiązanie! Wyczytałam też, że jest to bardzo restrykcyjna, niebezpieczna dieta, ale nawet to mnie nie zraziło. Kupiłam niezbędne produkty : boczek, żeberka, golonkę, łososia, karkówkę, kiełbaski, awokado, ogórka, majonez, pomidory, makrelę...

Pierwszego dnia czułam się dobrze, ale już drugiego dnia nie mogłam w nocy spać, byłam głodna. Jadłam wszystko bez apetytu. Miałam grypopochodne objawy, dreszcze, drgawki, migrenę. Jaki był końcowy efekt? Sprawdź w 8 odcinku programu „Dieta czy cud?”.



fot. Adobe Stock

Przyszedł mi do głowy pomysł, by wybrać się na zakupy i sprawdzić, czy moje niedoskonałości mogę zakamuflować dzięki bieliźnie wyszczuplającej. Zastanawiałam się, czy znajdę coś seksownego dla puszystych kobiet, co zakryje moje fałdki tłuszczu.

W doborze odpowiedniej bielizny pomogła mi znakomita, przesympatyczna Monika Kołodyńska - brafitterka „Dzień dobry TVN”. Nie ukrywam, że się stresowałam, ponieważ Monika jest bardzo atrakcyjną kobietą. Na szczęście nadajemy na tych samych falach i szybko znalazłyśmy wspólny język. Martwiłam się, czy znajdzie dla mnie cokolwiek, co będzie na mnie pasowało. Wyznałam, że nigdy nie korzystałam z usług prawdziwej brafitterki i kupuję bieliznę, która na mnie pasuje. Nie zwracam uwagi, czy leży na mnie prawidłowo. Monika z pełnym profesjonalizmem podeszła do mojego problemu i znalazła dla mnie idealne rozwiązanie. Jakie? Przekonasz się oglądając program.

Przeczytaj, co jeszcze przetestowała Kinga Zawodnik:

Kinga Zawodnik z programu „Dieta czy cud?” testuje dietę wodną i bańki chińskie

Kinga Zawodnik z programu „Dieta czy cud?” testuje dietę słoiczkową

Kinga Zawodnik stosuje strój ala sauna i pasy odchudzające

Dołącz do Nas Zostając testerką dostajesz za darmo testowane produkty Zgłoś się do akcji Aby otrzymać za darmo produkty do testów Testuj za darmo Otrzymuj produkty, dziel się opiniami Otrzymaj produkt Przetestuj go i podziel się opinią z innymi użytkownikami Chcę testować