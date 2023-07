Czy warto uprawiać taniec brzucha i na co można liczyć regularnie trenując?

fot. Adobe Stock, Аrtranq

W starożytnym Egipcie taniec brzucha był urozmaiceniem rytuałów religijnych i tańczony był przez kobiety podczas obrzędów ku czci bóstwa. Z kolei w antycznym Rzymie stał się czymś codziennym i na dobre zagościł w repertuarze rozrywek podczas hucznych przyjęć. Później, gdy zrodziło się chrześcijaństwo, taniec brzucha stał się mniej popularny, ponieważ uznano go za nieskromny, nieprzyzwoity i wzbudzający pożądanie. W dzisiejszych czasach taniec brzucha, znany też jako belly dance, jest często uprawiany przez kobiety, bo jest jednym ze sposobów na trening ciała.

Spis treści:

Taniec brzucha jest rodzajem tańca improwizacyjnego, dlatego też stanowi niepowtarzalne przeżycie. Kobiety w rytm specjalnie dobranej muzyki, zazwyczaj arabskiej, wykonują swoim ciałem pełne gracji i ekspresji ruchy. Łączy się tu delikatne i finezyjne poruszanie rękami i charakterystyczne, uwodzicielskie „potrząsanie” i „kręcenie” biodrami.

Prawidłowe wykonanie takich ruchów wymaga sumiennych treningów i bezdyskusyjnej systematyczności. Nie jest łatwo wypracować pewne przejścia w tańcu, jednak sama nauka dostarcza dużo pozytywnych wrażeń. Taniec brzucha rozbudza wyobraźnię i zmysły, daje upust drzemiącym wewnątrz emocjom, a także ujawnia piękno każdej kobiety.

Co daje taniec brzucha? Umożliwia odprężenie i rozluźnienie ciała i umysłu oraz stanowi świetną przeciwwagę dla napięć psychicznych i stresów z całego dnia. Ponadto pomaga zaakceptować swoje ciało, wyzbyć się kompleksów i dostrzec w nim swoiste piękno. Podkreśla i wydobywa atrakcyjność ciała. Poza tym wypełnia mnóstwem energii i witalnością, której tak teraz wszystkim brakuje.

Belly dance pomaga też ukształtować i wzmocnić ciało, a w szczególności:

mięśnie kończyn dolnych (stopy, łydki, uda) i pośladków,

mięśnie brzucha i grzbietu.

Czy taniec brzucha jest zdrowy?

Jak każda aktywność fizyczna, tak i taniec brzucha poprawia kondycję i wytrzymałość mięśni. Wzmacnia serce i usprawnia cały układ krążenia, uczy lepszej kontroli nad własnym ciałem. Pomaga też kształtować sylwetkę.

Istnieją również opinie, że taniec brzucha, pozwala przygotować organizm kobiety do ciąży i samego porodu (wzmocnienie mięśni brzucha i miednicy). Jednak nie należy się tych twierdzeń przywiązywać – zwykły fitness zrobi to lepiej, choć lepszy taniec brzucha niż nic.

Czy taniec brzucha wyszczupla brzuch?

Podczas godzinnego trenowania tańca brzucha, można spalić przeszło 300 kalorii, ale żeby to zrobić, trzeba się nieźle napocić. Ruch spala kalorie i uwrażliwia ciało na insulinę, a więc wspomaga odchudzanie. Niestety nie jest tak, że taniec brzucha wyszczupla szczególnie akurat brzuch. Organizm sam „decyduje”, skąd pobierze tkankę tłuszczową, jeśli aktywności towarzyszyć będzie odpowiednia dieta.

Strój do tańca brzucha nazywa się „bedlah”. Składa się z trzech części: dopasowanego topu lub biustonosza, dopasowanego pasa biodrowego i długiej, zwiewnej spódnicy lub spodni haremowych, zwanych też haremkami – dopasowane na biodrach i w kostkach, poza tym obszerne.

Najczęściej strój odsłania talię i brzuch wraz z pępkiem, ramiona są gołe, a z rozcięć w spódnicy raz po raz widoczne są uda i kolana, czasami całe nogi. Niektóre stroje mają dodatkowe elementy, np. tiulowe dodatki osłaniające ramiona czy doszyte do spódnicy kawałki zwiewnego materiału, którymi tancerka porusza w czasie występu.

Najbardziej ozdobne są stroje służące do występów. Bywają bardzo bogato zdobione, często też top i pas biodrowy mają ruchome elementy – koraliki na sznureczkach, łańcuszki itp. Podkreślają one ruchy ciała. Bardzo ozdobny komplet nadający się do występów kosztuje nawet kilkaset złotych.

fot. Strój do tańca brzucha/ Adobe Stock, Artranq

Do treningów oczywiście nie używa się tak zdobionych strojów. Zazwyczaj wystarcza chusta, którą obwiązuje się biodra. Można ją zakładać na bieliznę lub na legginsy. Do tego zwykle top, aby brzuch był odsłonięty. Oczywiście na zajęcia z tańca brzucha czy na fitnessowy belly dance można iść w T-shircie – jeśli ktoś nie chce, nie ma obowiązku odsłaniania brzucha.

Chusta do tańca brzucha

Chusta do tańca brzucha wbrew pozorom nie służy tylko dekoracji. Bardzo pomaga w nauce, gdyż osoba ćwicząca dzięki niej lepiej czuje ruchy bioder.

Chustę zawiązuje się dość ciasno na biodrach. Może być bez dekoracji, ale często jest dekorowana frędzlami czy sporymi cekinami, które wydaja dźwięki podczas ćwiczeń. To też pomaga utrzymywać rytm i angażować odpowiednie mięśnie.

Cena chusty do tańca brzucha nie jest wysoka i można ją sobie sprawić za niecałe 30 zł.

fot. Chusta do tańca brzucha/ Adobe Stock, DragonImages

Naukę tańca brzucha można rozpocząć na zajęciach dla początkujących albo w domu, korzystając z filmików instruktażowych. Pierwsza opcja jest lepsza, gdyż instruktor szybko wyłapuje, co można poprawić i podpowie, jak to zrobić. Nie trzeba przy tym cały czas patrzeć w lustro, można się po prostu świetnie bawić. Poza tym w tańcu brzucha bardzo ważna jest postawa, czyli układ całego ciała. Osoba początkująca ma najczęściej problem z jednoczesnym kontrolowaniem całej postawy i konkretnego ruchu. Instruktor pomoże tego dokonać.

Nauka tańca brzucha w domu wymaga lustra, bo rzadko osoba ćwicząca bez kontrolowania ciała w lustrze potrafi stwierdzić, czy rzeczywiście wykonuj ruch, o jaki chodzi. Podstawowe ruchy, jakie opanowuje się na początku nauki to:

akcenty biodrami,

koło biodrami,

koło klatką piersiową.

W tańcu brzucha biodrami wykonuje się ruchy:

góra-dół – jedno biodro unosi się, drugie opada,

obrotowe – jedno biodro wysuwa się w przód, drugie cofa,

akcenty – gwałtowne ruchy wypchnięcia biodra.

Do tego dochodzi praca nóg oraz ramion i klatki piersiowej. Zsynchronizowanie pracy wszystkich partii ciała jest dość trudne, dlatego najpierw opanowuje się ruchu poszczególnych partii ciała, a dopiero potem łączy się je w całość. Zaawansowani tancerze brzucha potrafią też kontrolować napięcie poszczególnych mięśni brzucha, co sprawia wrażenie, jakby powłoki brzuszne falowały – z góry do dołu i odwrotnie albo z boku na bok.

Poniżej jedna z lekcji tańca brzucha dla początkujących:





Artykuł pierwotnie opublikowany został 17.05.2008 r. przez Małgorzatę Germak i poprzedni aktualizowany był przez Katarzynę Ziaję.

