Dieta sirtfood (dieta Adele) - jadłospis, przepisy, produkty, zasady, efekty, przeciwwskazania

Dieta sirtfood, czyli dieta, na której schudła Adele polega na jedzeniu produktów bogatych w antyoksydanty, które mają aktywować sirtuiny, białka naprawcze organizmu. W diecie sirtfood codziennie poleca się picie specjalnego zielonego koktajlu i przestrzeganie zasad w poszczególnych etapach diety sirt.

Spis treści:

Dieta sirtfood uznawana jest za dietę odchudzającą oraz odmładzającą. Jej zasady zostały opracowane w 2016 roku przez dwóch brytyjskich specjalistów od żywienia z Uniwersytetu w Surrey: Aidana Gogginsa i Glena Mattena.

Najważniejsze założenie diety sirtfood to wprowadzenie do jadłospisu dużej ilości produktów bogatych w polifenole (związki przeciwutleniające). Ich zadaniem jest opóźnienie procesu starzenia komórek organizmu, aktywowanie sirtuin (od nich pochodzi nazwa diety), czyli białek, które są nazywane genami młodości lub genami długowieczności.

Obecnie trwają intensywne badania naukowe nad sirtuinami, które są bardzo obiecujące. Niskokaloryczna dieta aktywuje białka sirt i ma w ten sposób wspierać ich funkcjonowanie. Najważniejsze role sirtuin to:

regulowanie stanów zapalnych,

regulacja starzenia się komórek.

Dzięki temu sirtuiny mogą pomagać w chorobach i zaburzeniach takich jak:

cukrzyca,

choroba Alzheimera,

choroba Parkinsona,

otyłość,

insulinooporność.

Do tej pory brakuje dowodów na bezpośredni wpływ sirtuin na odmładzanie ludzi, jednak w niedalekiej przyszłości może okazać się, że aktywując te białka dietą, faktycznie uda się regulować niektóre procesy.

Dieta sirtfood składa się z 2 etapów, które łącznie trwają 3 tygodnie. Potem przechodzi się w 3. etap, który jest tak naprawdę zdrowym żywieniem. Na początku należy ściśle przestrzegać ograniczeń kalorycznych, lecz na dalszym etapie restrykcje kaloryczne już nie obowiązują. Najważniejsze są produkty, z których przygotowuje się słynne zielone koktajle sirtfood i posiłki.

I etap diety sirtfood

Ten etap składa się z dwóch faz. Pierwsza z nich trwa 3 dni. W tym czasie można spożywać dietę 1000 kcal na dobę. Jadłospis obejmuje 3 koktajle lub warzywne zupy oraz 1 stały posiłek.

Od 4. do 7. dnia, liczba kalorii zwiększa się do jadłospisu 1500 kcal na dobę, na co składają się 2 koktajle oraz 2 stałe posiłki.

II etap diety sirtfood

Trwa od 8. dnia stosowania diety. Etap ten trwa 2 tygodnie. Nie trzeba już przestrzegać restrykcji kalorycznych. Jadłospis dzienny powinien składać się z 1 koktajlu oraz 3 posiłków stałych, przygotowanych z zalecanych produktów.

III etap diety sirtfood

Trwa od 15. dnia diety, ma być stałą zmianą nawyków żywieniowych. Trzeba stosować zbilansowaną, zdrową dietę. Należy trzymać się menu, składającego się głównie z produktów zawierających dużą ilość antyoksydantów, a także wprowadzić aktywności fizyczną.

Do największej utraty masy ciała dochodzi w czasie pierwszego etapu diety. Później masa wciąż spada, lecz mniej gwałtownie.

Dieta sirtfood obejmuje zdrowe, niskokaloryczne produkty o dużej zawartości polifenoli. Najważniejsze jest właśnie jedzenie produktów o jak największej zawartości antyoksydantów. Jedzenie ich jest polecane także w tradycyjnej diecie odchudzającej, ale dieta Adele kładzie na to szczególnie duży nacisk.

Co ciekawe, dieta sirtfood to jedna z niewielu diet, która dopuszcza jedzenie gorzkiej czekolady (powyżej 85%), a także picie czerwonego wina (skórki winogron oraz kakao zawierają mnóstwo polifenoli). Dieta sirtfood zaleca też picie kawy i zielonej herbaty, które zawierają dużo antyoksydantów.

Jadłospis diety sirtfood bazuje głównie na warzywach, owocach, przyprawach oraz przygotowywanych z nich koktajlach, posiłkach, a także naparach.

Produkty zalecane na diecie sirfood to:

Zielone warzywa liściaste: jarmuż, szpinak, sałata, rukola, świeże zioła.

Pełnoziarniste zboża: gryka, jęczmień, pszenica, otręby pszenne, żyto.

Warzywa: kapary, seler nacio wy , cykoria, czerwona cebula.

Rośliny strączkowe: soja, fasola, ciecierzyca, tofu, soczewica.

Owoce cytrusowe i inne owoce: pomarańcze, limonki, granaty, jabłka, gruszki, daktyle.

Owoce jagodowe i leśne: truskawki, jagody, maliny borówki.

Zielona herbata.

Kawa.

Kakao, ciemna czekolada.

Czerwone wino.

Orzechy, a szczególnie orzechy włoskie,

Oliwa z oliwek extra virgin.

Przyprawy: kurkuma, curry, chili.

Wymienione składniki trzeba jak najczęściej umieszczać w jadłospisie. Dieta sirtfood jest dietą bardzo kolorową.

Autorki diety sirtfood wyróżniły 20 produktów, które najbardziej wpisują się w zasady diety. Są bogate w przeciwutleniacze i niskokaloryczne. To:

papryczki chili,

kasza gryczana,

kapary,

oliwa,

kawa,

seler (szczególnie naciowy),

kakao,

jarmuż,

lubczyk,

zielona herbata,

daktyle (szczególnie odmiany medjool),

rukola,

czerwone wino,

czerwona cykoria,

soja,

truskawki,

orzechy włoskie,

kurkuma,

natka pietruszki,

czosnek.

Przykładowy jadłospis na diecie sirtfood (diecie Adele).

Śniadanie

Musli z jogurtem greckim i truskawkami + zielona herbata

Drugie śniadanie

Zielony koktajl

Obiad

Pierś z kurczaka z jarmużem, czerwoną cebulą, pomidorem, kaszą gryczaną i sosem chilli + woda

Kolacja

Sałatka z rukolą, cykorią, gotowaną soją, czerwoną cebulą, polana oliwą z oliwek + lampka czerwonego wina

Komponowanie przepisów w diecie sirtfood nie jest trudne. Wystarczy korzystać z listy polecanych produktów i dodawać je często do swoich posiłków. W 1. i 2. etapie diety musisz kontrolować też kaloryczność jadłospisu.

Trzy przepisy na dania sirtfood z książki „The Sirtfood Diet” autorstwa Aidana Gogginsa i Glena Mattena.

Zielony koktajl sirtfood

Bardzo ważnym elementem diety Adele jest słynny zielony koktajl sirtfood. Możesz modyfikować go, dodając inne polecane składniki np. przyprawy, kakao i wybrane owoce. Zrób go w formie soku, przeciskając składniki przez sokowirówkę lub w formie koktajlu, dodając je do blendera.

Składniki:

2 garście jarmużu,

1 garść rukoli,

1 mała garść natki pietruszki,

1 mała garść lubczyku (opcjonalnie),

1-2 łodygi selera naciowego z liśćmi,

1/2 średniego jabłka,

sok z 1/2 cytryny,

1/2 łyżeczki zielonej herbaty matcha.

Sposób przygotowania:

Wyciśnij sok z warzyw. Dodaj sok z cytryny. Na koniec dodaj zieloną herbatę matcha.

Musli sirtfood

Składniki:

20 g płatków gryczanych,

10 g chrupek gryczanych,

15 g płatków kokosowych lub wiórków kokosowych,

40 g posiekanych daktyli,

15 g orzechów włoskich,

10 g śruty kakaowej,

100 g posiekanych truskawek,

100 g jogurtu greckiego.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj wszystkie suche składniki. Jogurt przełóż do miseczki. Na wierzchu ułóż truskawki oraz musli.

Pierś z kurczaka z jarmużem, czerwoną cebulą, pomidorem, kaszą gryczaną i sosem chilli

Składniki:

120 g piersi z kurczaka,

1/2 łyżeczki kurkumy,

sok z 1/4 cytryny,

1 łyżka oliwy z oliwek,

50 g posiekanego jarmużu,

20 g czerwonej cebuli w plasterkach,

1 łyżeczka posiekanego świeżego imbiru,

50 g kaszy gryczanej.

Składniki na sos:

1 pomidor,

1 posiekana papryczka chili,

1 łyżka kaparów,

5 g świeżej pietruszki,

sok z 1/4 cytryny.

Sposób przygotowania:

Zacznij od przygotowania sosu. Pomidora obierz ze skóry, usuń gniazdo nasienne. Następnie pokrój drobno, starają się usunąć jak najwięcej płynu. Dodaj chili, kapary, pietruszkę i sok z cytryny. Możesz zmiksować całość. Nagrzej piekarnik do 220 stopni Celsjusza. Zamarynuj pierś z kurczaka w kurkumie, soku z cytryny i oliwie. Zostaw na 5-10 minut. Rozgrzej patelnię. Obsmaż kurczaka z obu stron, aż się zarumieni. Przenieś do piekarnika na 8-10 minut. Wyjmij kurczaka z piekarnika, owiń folią aluminiową i zostaw na 5 minut, zanim go podasz. W międzyczasie ugotuj kaszę gryczaną zgodnie z przepisem na opakowaniu. Jarmuż gotuj na parze przez około 5 minut. Cebulę podsmaż z imbirem oraz odrobiną oliwy, aż się zeszkli. Dodaj jarmuż i podsmaż jeszcze około 1 minutę. Podaj kurczaka z kaszą gryczaną, warzywami i sosem chili.

Przejście na dietę sirtfood należy skonsultować z lekarzem lub dietetykiem, szczególnie w przypadku problemów zdrowotnych. Nie jest to dieta bardzo kontrowersyjna, opiera się na zasadach zdrowego żywienia, a produkty polecane na diecie sirtfood są polecane także w tradycyjnej zdrowej diecie.

Początkowe etapy diety, które zakładają niską podaż kalorii, nie dla wszystkich mogą być korzystne. Efekty niskokalorycznych diet bywają niekorzystne. Na szczęście dieta sirtfood przewiduje jedynie bardzo krótki okres diety 1000 kcal, większość osób nie odczuje więc skutków ubocznych.

Dalszy etap diety, w którym nie ma ograniczeń w spożyciu kalorii, a jedynie stosuje się dietę bogatą w sirtfood, może być stosowany wśród wszystkich osób zdrowych.

Efektem stosowania diety sirtfood ma być nie tylko utrata zbędnych kilogramów, ale także korzystniejszy, zdrowszy i młodszy wygląd. To styl odżywiania, który wpisuje się w najnowsze tendencje, które stawiają sobie za cel przedłużenie młodości.

Dieta Adele, jest obecnie jedną z najpopularniejszych i najczęściej wyszukiwanych na świecie diet. Nie jest nowa, lecz bardzo zyskała na popularności dzięki brytyjskiej piosenkarce. Zagraniczne media podają, że gwiazda schudła ponad 44 kilogramy, dzięki diecie sirtfood oraz ćwiczeniom fizycznym (pilates, trening cardio). Zdjęcie Adele po metamorfozie stało się hitem Internetu.

Sekret metamorfozy Adele to również zmiany, które zaczęły się w głowie. Gwiazda zdradziła, że zmotywowała ją lektura światowego bestselleru „Untamed: Stop pleasing, Start living” autorstwa Glennone Doyle.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 20.03.2020 przez Martę Kosakowską.

