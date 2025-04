Dieta kapuściana nazywana jest też prezydencką lub dietą Kwaśniewskiego, gdyż niegdyś odchudzał się nią, zresztą z sukcesami, ówczesny prezydent, Aleksander Kwaśniewski. Dieta bazująca na zupie z kapusty była niegdyś bardzo popularna, ale obecnie nie jest polecana, gdyż jest zbyt niskokaloryczna i prawie na pewno spowoduje efekt jojo, zwłaszcza jeśli będzie stosowana zbyt długo.

Dieta kapuściana to 7 dniowy program odchudzający, który pozwala na szybkie zrzucenie kilku kilogramów. Podstawą jadłospisu jest zupa kapuściana.

Poznaj najważniejsze zasady diety kapuścianej:

Zupę kapuścianą jedz zawsze, kiedy poczujesz głód .

. Pij dużo niegazowanej wody – co najmniej 2 litry dziennie. Dopuszczalne są także niesłodzona herbata, herbata zielona lub czerwona oraz kawa czarna bez cukru.

Jedz powoli, ale do syta .

. Poza zupą kapuścianą jedz warzywa i owoce, najlepiej na surowo lub gotowane.

Nie pij alkoholu ani gazowanych, słodkich napojów.

Ogranicz sól, nie dosalaj na talerzu!

Co można jeść na diecie kapuścianej poza zupą z kapusty:

zielone warzywa liściaste,

pomidory,

ogórki,

seler naciowy,

paprykę,

cebulę,

brokuły,

por,

rzodkiewki.

Poza nimi można sięgnąć też po:

chude mięso (drób bez skóry, chuda wołowina),

chude ryby (mintaj, sandacz, dorsz),

owoce, bez bananów, czereśni i awokado,

odtłuszczone mleko,

brązowy ryż.

Na diecie kapuścianej nie należy spożywać:

pieczywa,

kasz,

makaronów,

mąki,

płatków śniadaniowych,

ziemniaków, także słodkich,

nasion roślin strączkowych,

jaj,

tłustych mięs i ryb,

olejów roślinnych,

tłuszczu zwierzęcego,

ziaren,

orzechów,

cukru,

słonych i słodkich przekąsek.

fot. Zasady diety kapuścianej/ Adobe Stock, New Africa

Zupa kapuściana jest najważniejszym elementem menu diety kapuścianej. Może ona powstać na bazie kapusty białej, czerwonej, pekińskiej, ale lepsza jest kapusta włoska, która jest bardziej lekkostrawna. Zupę jesz, kiedy chcesz (jest niskokaloryczna), możesz ugotować ją na 2-3 dni. Trzymaj ją w lodówce, wyjmuj i podgrzewaj jedynie potrzebną porcję. W określone dni wprowadzasz także inne produkty – to warunek bezpieczeństwa diety.

Dieta kapuściana dzięki dużej ilości kapusty dostarcza:

dużych ilości witaminy C;

solidnej dawki potasu;

witamin A i E;

wapnia, żelaza, magnezu;

błonnika pokarmowego.

Przepis na zupę kapuścianą

Składniki:

duża główka dowolnej kapusty,

4-5 łodyg selera naciowego,

5-6 średnich cebul, najlepiej ze szczypiorem,

2 słodkie papryki,

8-10 pomidorów lub 2 puszki pomidorów,

zioła do smaku (bez soli).

Sposób przygotowania:

Wstaw w garnku ok. 3 litry wody. Umyte warzywa pokrój w plasterki lub kosteczkę, a kapustę poszatkuj. Pomidory sparz, obierz ze skórki i pokrój. Wrzuć warzywa i pomidory do garnka i gotuj ok. 30 minut. W międzyczasie dopraw ulubionymi przyprawami.

Cały garnek takiej zupy dostarcza ok. 1030 kcal.

fot. Zupa kapuściana/ Adobe Stock, nesavinov

Jeśli chcesz rozpocząć dietę kapuścianą, musisz mieć zapas dania głównego, jakim jest zupa kapuściana. Zobacz jadłospis diety kapuścianej na 7 dni.

Dzień 1 diety kapuścianej:

zupa kapuściana + surowe owoce – ok. 700 g w kilku małych porcjach, z wykluczeniem czereśni, bananów i awokado

Dzień 2 diety prezydenckiej:

zupa kapuściana + warzywa – ok. 1 kg w kilku małych porcjach, z wyjątkiem groszku, fasoli, ziemniaków i kukurydzy

Dzień 3 diety Kwaśniewskiego:

zupa kapuściana + owoce (500 g), oprócz czereśni, bananów i awokado + warzywa (ok. 700 g), oprócz groszku, fasoli, kukurydzy, ziemniaków

Dzień 4 diety kapuścianej:

zupa kapuściana + dwie szklanki odtłuszczonego mleka + 2-3 banany

Dzień 5 diety kapuścianej:

zupa kapuściana + pierś kurczaka (ok. 250 g) gotowana lub grillowana bez tłuszczu + pomidory (500 g) - w zimie może być sok pomidorowy (2 szklanki)

Dzień 6 diety kapuścianej:

zupa kapuściana + filet z mintaja (ok. 250 g) smażony na łyżeczce oleju + zielone warzywa (500 g), np. brokuły, sałata

Dzień 7 diety kapuścianej:

zupa kapuściana + warzywa (ok. 500 g), oprócz groszku, fasoli, kukurydzy, ziemniaków + gotowany brązowy ryż (ok. 1 szklanki)

Na diecie kapuścianej możesz schudnąć od 2 do 5 kg w ciągu tygodnia. Dieta powinna trwać 7 dni i ani dnia dłużej! Nie jest to bowiem zbilansowana i urozmaicona dieta. Dieta kapuściana należy do tzw. monodiet, które opierają się na jednym składniku/daniu. Szybko może spowodować niedobór takich składników odżywczych jak:

witaminy z gr. B,

witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E i K),

żelazo,

magnez.

Dieta kapuściana może być wstępem do właściwej diety redukcyjnej i zmiany nawyków żywieniowych na stałe, ponieważ:

reguluje trawienie i oczyszcza,

dobrze nawadnia,

pozwala „odpocząć” wątrobie, bo dieta jest niskotłuszczowa.

fot. Opinie o diecie kapuścianej/ Adobe Stock, timolina

Dieta kapuściana z pewnością przyczyni się do zmniejszenia masy ciała, gdyż jest dietą bardzo niskokaloryczną, więc tworzy duży deficyt kaloryczny w organizmie. A to przekłada się na spadek masy ciała, ale i na spowolnienie tempa metabolizmu. To prosta droga do szybkiego odrobienia strat na wadze po jej zakończeniu.

Jej niewątpliwą zaletą jest to, że nie jest droga ani skomplikowana, nie wymaga wymyślnych produktów, i nie trzeba liczyć kalorii. Nie ma też ciągłego stania przy garach, bo zupę można nagotować na zapas, a jak się ktoś uprze to i zamrozić na kolejne dni. To sprawia, że oszczędza się zarówno pieniądze jak i czas. Tylko czy na zdrowiu warto oszczędzać?

Choć wszystkie dozwolone na diecie kapuścianej produkty są zdrowe, to jednak jadłospis tej diety nie dostarcza wystarczających ilości białka. To z kolei powoduje, że organizm może zacząć zmniejszać masę mięśniową, sięgając po białko z mięśni, które będzie bardziej potrzebne w innych częściach organizmu. To spowalnia metabolizm i powoduje, że w dłuższej perspektywie czasu można nabawić się niezdrowej sylwetki skinny fat.

Kolejną wadą diety kapuścianej jest to, że dostarcza wiele węglowodanów, które fermentują w układzie pokarmowym, co może przyczyniać się do wzdęć, gazów i bólów brzucha. Nie każdy tak zareaguje na duże ilości kapusty w diecie, ale u wielu osób pojawią się tego typu problemy.

Opinia dietetyka o diecie kapuścianej: dieta kapuściana nie jest polecana i nie można jej uznać za zdrowy sposób na odchudzanie.

Nagły powrót po diecie kapuścianej do normalnego sposobu żywienia sprzyja efektowi jojo. Dlatego warto stopniowo zwiększać kaloryczność jadłospisu. Przez pierwsze kilka dni można zastosować dietę 1200 kcal, a po niej przez np. tydzień dietę 1500 kcal. Jeśli niższą masę ciała uda się utrzymać, a waga będzie nadal powolutku spadać, warto jeszcze zwiększyć kaloryczność posiłków do wartości dziennego zapotrzebowania kalorycznego. Wtedy jest szansa na utrzymanie efektów diety kapuścianej.

W pierwszej kolejności najlepiej wprowadzać do diety produkty białkowe: rośliny strączkowe,

chude mięsa, nabiał, żeby zapobiec dalszej utracie białka mięśniowego.

W drugiej kolejności można wprowadzać produkty zbożowe, najlepiej razowe, żeby zbyt szybko nie podnosić cukru we krwi i nie prowokować organizmu do magazynowania energii pod postacią tłuszczu. Później można jeść już wszystko, choć na pewno warto bardzo ograniczyć ilość tuczących pokarmów: słodyczy, cukru, tłustych potraw.

