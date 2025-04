Koktajle sirtfood składają się z zielonych warzyw i dodatków. Zielone koktajle sirt stanowią bardzo ważny element diety sirtfood, często nazywanej dietą Adele. Przepisy na koktajle są proste i w łatwy sposób można je modyfikować.

Przepisy na koktajle sirtfood są proste i w bardzo łatwy sposób możesz je zmieniać, dostosowując do swoich potrzeb i własnych upodobań smakowych.

W klasycznej wersji diety sirtfood występują tak naprawdę świeżo wyciskane soki, jednak jeszcze zdrowsze są smoothies ze zblendowanych składników, w których zachowano błonnik. Musisz sama zdecydować, czy zdecydujesz się na wyciskanie soku, czy będziesz używać blendera.

Koktajle sirt są:

niskokaloryczne,

zawierają wiele superfoods,

zielone, ich bazą są zazwyczaj zielone warzywa liściaste,

bogate w przeciwutleniacze.

Koktajle w diecie sirtuinowej spełniają bardzo ważną rolę. Przez pierwsze 3 dni diety sirtfood pije się koktajle 3 razy dziennie. Od 4. do 7. dnia diety Adele koktajl występuje w jadłospisie 2 razy dziennie.

W 2. etapie diety sirtfood, koktajle pije się już tylko raz dziennie, a po 14. dniach włącza się zdrową dietę bez ograniczeń. Eksperci zachęcają do włączenia koktajli sirtfood do diety na co dzień, nawet po skończeniu diety sirt.

Koktajle sirtuinowe zawierają wiele antyoksydantów, które mają za zadanie pobudzać białka organizmu (sirt) odpowiedzialne za procesy odmładzające. Komponując swój własny koktajl sirtfood, upewnij się, że zawiera:

zielone warzywo liściaste,

sok z cytryny,

dodatek superfood bogatego w antyoksydanty,

łodygi selera,

niskokaloryczny owoc.

Wszystkie składniki na koktajl sirtfood zblenduj, dzięki temu zachowasz cenny błonnik.

Jeśli zamiast koktajlu sirtfood, wolisz pić zielone soki sirtfood, wykorzystaj do nich te same składniki i włóż je do wyciskarki. Sypkie elementy możesz dodać po wyciśnięciu soku z owoców i warzyw.

Jest kilka przepisów na koktajle sitfood, ale najpopularniejszy jest ten, który stosowała na swojej diecie Adele. To zielony i niskokaloryczny sok sirtuinowy, który zawiera mnóstwo witamin, minerałów i antyoksydantów.

Składniki:

75 g jarmużu,

2 garście rukoli,

garść świeżej natki pietruszki,

2 łodygi selera naciowego,

pół zielonego jabłka,

ok. 1 cm świeżego imbiru,

sok z połowy cytryny,

łyżeczka sproszkowanej zielonej herbaty matcha.

Sposób przygotowania:

Wyciśnij sok z wszystkich składników oprócz cytryny i proszku matcha. Wymieszaj powstały sok. Dodaj wyciśnięty sok z cytryny i proszek matcha. Wymieszaj sok.

Ten koktajl sirt możesz bez problemu zrobić poprzez zblendowanie wszystkich składników. Nie potrzebujesz wyciskarki do soków.

Składniki:

200 g truskawek,

garść natki pietruszki,

2 łodygi selera naciowego,

łyżka jagód goji.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki umieść w blenderze. Zmiksuj wszystkie elementy koktajlu. W razie potrzeby dodaj wody, by uzyskać bardziej płynną konsystencję.

Koktajl ten zawiera kurkumę, cynamon i chili, czyli silne przyprawy przeciwzapalne. To bogactwo antyoksydantów.

Składniki:

zielone jabłko,

75 g jarmużu,

pół łyżeczki kurkumy,

pół łyżeczki cynamonu,

szczypta chili.

Sposób przygotowania:

Wyciśnij sok z jarmużu i jabłka. Dodaj do soku przyprawy i wymieszaj.

Dieta sirtfood powstała w Stanach Zjednoczonych, więc jej autorki wybrały produkty z repertuaru popularnego w USA. Wszystkie produkty polecane w diecie sirtfood są jednak bogate w antyoksydanty i niskokaloryczne. Z łatwością można więc zgadnąć, jakie polskie składniki nadają się idealnie do koktajlu sirtuinowego.

Składniki:

garść czerwonych porzeczek,

garść czarnych porzeczek,

łyżka soku z aronii,

2 garście natki pietruszki,

szczypta czarnego pieprzu.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki umieść w blenderze. Miksuj składniki do osiągnięcia gładkiej masy. Możesz koktajl rozcieńczyć dodatkowo wodą.

Zielona herbata i kawa to produkty polecane na diecie sirtfood ze względu na wysoką zawartość antyoksydantów. Na bazie ostudzonej herbaty możesz przygotować pyszny koktajl sirtfood.

Składniki:

szklanka zaparzonej i ostudzonej zielonej herbaty,

garść truskawek,

sok z połowy cytryny,

garść szpinaku,

szczypta kurkumy,

szczypta herbaty matcha.

Sposób przygotowania:

Zaparzoną herbatę odcedź i ostudź. Dodaj do niej truskawki, sok z cytryny, szpinak, kurkumę i matchę. Zblenduj wszystkie składniki.

Czarna kawa jest jednym z produktów z listy polecanych na diecie sirt. Wykorzystaj ją do stworzenia smacznego, pobudzającego koktajlu sirtuinowego, który dodatkowo będzie stanowił dawkę witamin.

Składniki:

filiżanka zaparzonej i ostudzonej kawy,

2 daktyle,

pół łyżeczki cynamonu,

garść malin,

garść szpinaku.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki umieść w blenderze i miksuj do uzyskania gładkiej konsystencji. Możesz dodać do koktajlu kostki lodu.

