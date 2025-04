Dieta dla leniwych jest dla wszystkich, którym nie chce się spędzać czasu na pichceniu. Potrawy robią się niemal same lub można je przechować na kolejny dzień, więc gotuje się raz, a potem tylko szybko odgrzewa gotowe już danie. Śniadania i kolacje szykuje się dosłownie w 5-10 minut, a obiady w ok. 20 minut. Z dietą dla leniwych schudniesz smacznie i bez wysiłku.

Reklama

Spis treści:

Dieta dla leniwych to nie jest jakiś specyficzny jadłospis. To menu o ograniczonej kaloryczności, obejmujące proste w przygotowaniu potrawy tak rozplanowane na dni tygodnia, aby nie trzeba było codziennie spędzać dużo czasu w kuchni.

Dieta dla leniwych może mieć różną kaloryczność, która najlepiej dobrać do swojego trybu życia i zapotrzebowania na kalorie. U osób bardziej aktywnych sprawdzi się dieta 1500 kcal, u mniej aktywnych i tych o niższym wzroście może lepszy być jadłospis diety 1200 kcal. Jednak za uniwersalną i skuteczną dietę odchudzającą uważa się właśnie tę o kaloryczności 1500 kcal. Właściwie każdemu pozwala schudnąć w nieco szybszym lub wolniejszym tempie, a przy tym niesie najmniejsze ryzyko efektu jojo.

Taki jadłospis nie wyklucza żadnych grup produktów i dostarcza wszystkich niezbędnych makro- i mikroelementów. Pozwala jeść smacznie i do syta, choć jak to z odchudzaniem bywa, limituje słodycze i żywność wysokoprzetworzoną. Pozwala natomiast oszczędzać czas: rzadziej można robić zakupy i mniej czasu poświęcać na gotowanie. Wynika to z faktu, że główne posiłki gotuje się na minimum 2 kolejne dni w tygodniu, a potrawy są naprawdę szybkie w przygotowaniu. Nie wierzysz? Zobacz naszą propozycję menu diety dla leniwych i wypróbuj taki sposób na odchudzanie. Zobaczysz, że to naprawdę proste i skuteczne.

Pamiętaj, aby się regularnie nawadniać, pijąc w czasie diety ok. 2 litrów płynów dziennie.

Proponujemy tygodniowy jadłospis diety dla leniwych o kaloryczności 1300-1500 kcal. Podpowiadamy, jak gospodarować i przechowywać jedzenie, aby oszczędzać czas na szykowanie posiłków, a przy tym jadać w urozmaicony sposób.

Dzień 1. i 2. diety dla leniwych

Śniadanie: Owsianka z owocami

40 g płatków owsianych,

200 ml mleka 1,5%,

80 g jagód, borówek, truskawek,

1 łyżeczka miodu.

Gotuj płatki owsiane w mleku przez 5-7 minut. Przełóż do miseczki i dodaj owoce oraz miód.

Przekąska: Jogurt naturalny z pestkami dyni

150 g jogurtu naturalnego,

30 g pestek dyni.

Obiad: Sałatka z kurczakiem i warzywami

100 g grillowanego lub pieczonego filetu z kurczaka,

100 g mieszanki sałat,

50 g pomidorków cherry,

50 g ogórka,

1 łyżka oliwy z oliwek,

1 łyżeczka soku z cytryny,

sól, pieprz do smaku.

Upiecz w folii (ok. 20 min w piekarniku lub na grillu) 1 pierś kurczaka (ok. 200 g) oprószoną ulubionymi przyprawami. Połowę skrój w plastry, a drugą połowę przechowaj w lodówce na kolejny dzień.

Warzywa wymieszaj w misce, dodaj kawałki kurczaka i skrop oliwą oraz sokiem z cytryny, oprósz przyprawami.

W dniu 2. diety dla leniwych przygotuj posiłek z wyjętą z lodówki upieczoną piersią kurczaka.

Przekąska: średnie jabłko

Kolacja: Omlet warzywny

2 jajka,

50 g szpinaku,

50 g pieczarek,

1 mała cebula,

1 łyżka oliwy z oliwek,

przyprawy do smaku.

Podsmaż posiekaną cebulę, pokrojone w plastry pieczarki i szpinak na oliwie. Dodaj roztrzepane jajka i smaż na złoty kolor.

fot. Dzień 1. i 2. diety dla leniwych/Adobe Stock, russiandoll64

Dzień 3. i 4. diety dla leniwych

Śniadanie: Smoothie owocowe

1 banan,

100 g truskawek,

200 ml mleka migdałowego,

1 łyżka nasion chia,

łyżeczka miodu.

Zmiksuj wszystkie składniki na gładki napój.

Przekąska: Marchewki z hummusem

100-150 g marchewki pokrojonej w słupki,

2 łyżki hummusu.

Obiad: Pieczony łosoś z warzywami

300 g filetu z łososia,

200 g brokułów,

300 g marchewki,

2 łyżki oliwy,

przyprawy do smaku.

Łososia i warzywa ułóż w naczyniu żaroodpornym, skrop oliwą, przypraw do smaku i piecz w piekarniku przez 20 minut w 180°C. Zjedz połowę porcji, a drugą połowę przechowaj w lodówce.

4. dnia odgrzej danie w mikrofali lub piekarniku,

Przekąska: 2 małe kiwi, 6 orzechów włoskich

Kolacja: sałatka grecka

200 g sałaty lodowej,

100 g pomidorów,

100 g ogórka,

60 g fety,

20 g oliwek,

2 łyżka oliwy z oliwek

2 łyżki octu winnego lub jabłkowego,

przyprawy do smaku,

2 tosty pełnoziarniste.

Pokrój warzywa i fetę. Wymieszaj wszystkie składniki. Połowę odłóż do innej miseczki, przykryj i schowaj do lodówki bez przyprawiania. Drugą połowę skrop łyżką oliwy i łyżka octu winnego, oprósz przyprawami, wymieszaj i zjedz z 1 tostem pełnoziarnistym.

Kolejnego dnia wyjmij z lodówki mieszankę na sałatkę, dopraw oliwą, octem i przyprawami i zjedz z druga kromka pieczywa.

fot. Dzień 3. i 4. diety dla leniwych/Adobe Stock, olgasun

Dzień 5. i 6. diety dla leniwych

Śniadanie: Kanapki z awokado

4 kromki chleba pełnoziarnistego,

1 awokado,

2 jajka na twardo,

sól i pieprz do smaku.

Obierz awokado i rozgnieć jego miąższ na pastę. Ugotuj na twardo 4 jaja. Na śniadanie w dniu 5. i 6. zjedz po 2 kromki pieczywa wysmarowanego połową pasty z awokado, i układając na kanapkach plasterki z 1 jaja na twardo. Doprawiaj solą i pieprzem.

Przekąska: 30 g dowolnych orzechów

Obiad: Stir-fry z tofu i warzywami

300 g tofu,

200 g papryki,

200 g brokułów,

2 małe cebule,

2 łyżki sosu sojowego,

2 łyżki oliwy,

przyprawy wedle uznania.

Podsmaż tofu i warzywa na oliwie, dodaj sos sojowy i gotuj przez kilka minut. Połowę porcji zjedz na świeżo, drugą połowę wystudź i przechowaj w lodówce do kolejnego dnia. Odgrzej w mikrofali lub w kąpieli wodnej, aby już nie zwiększać zawartości tłuszczu podczas odsmażania.

Przekąska: 1 średnia gruszka

Kolacja: Zupa krem z pomidorów

500 g passaty,

2 małe cebule,

2 ząbki czosnku,

2 łyżki oliwy,

2 łyżki jogurtu naturalnego,

łyżka pestek dyni,

przyprawy do smaku.

Podsmaż cebulę i czosnek na oliwie, dodaj passatę i gotuj 10 minut. Zblenduj na gładko, dopraw do smaku. Połowę ostudź i odłóż do lodówki na kolejny dzień. Drugą połowę zjedz z połową pestek dyni i łyżką jogurtu naturalnego.

fot. Dzień 5. i 6. diety dla leniwych/Adobe Stock, annapustynnikova

Dzień 7. i 8. diety dla leniwych

Śniadanie: Smoothie bananowo-szpinakowe

1 banan,

1 garść szpinaku,

200 ml mleka 2% tłuszczu lub napoju migdałowego,

1 łyżka nasion chia.

Zmiksuj wszystkie składniki w blenderze do uzyskania gładkiej konsystencji.

Przekąska: Serek wiejski z pomidorem

150 g serka wiejskiego,

1 mały pomidor.

Wkrój pomidora do serka, dodaj odrobinę soli i pieprzu.

Obiad: Frittata z warzywami i szynką

6 jaj,

4 plastry szynki drobiowej,

200 g papryki czerwonej i zielonej,

1 średnia cebula,

2 pomidory,

pęczek szczypioru lub koperku,

2 łyżki oliwy,

przyprawy do smaku.

Wybij jaja do miski i roztrzep. Szynkę i warzywa pokrój w drobną kosteczkę i wmieszaj do jajek. Dodaj przyprawy. Połowę porcji wlej na natłuszczoną łyżka oliwy patelnię, przykryj i zostaw na średnim ogniu na 15-20 minut. Przełóż frittatę na talerz i zjedz. Drugą połowę masy jajeczno-warzywnej przechowaj w lodówce do następnego dnia.

Przekąska: 100 g winogron

Kolacja: Sałatka z tuńczykiem

200 g tuńczyka w sosie własnym,

200 g mieszanki sałat,

100 g ogórka,

100 g słodkiej papryki,

2 łyżka oliwy,

2 łyżki kukurydzy z puszki,

sok z cytryny i przyprawy do smaku,

2 kromki chleba pełnoziarnistego.

Połącz tuńczyka z pokrojonymi warzywami, skrop oliwą i sokiem z cytryny. Połowę zjedz od razu z 1 kromką chleba, drugą połowę przechowaj do kolejnego dnia w lodówce.

fot. Dzień 7. i 8. diety dla leniwych/Adobe Stock, Sea Wave

Reklama

Czytaj także:

Najlepsze diety odchudzające w 2024 roku

Dieta na płaski brzuch: co jeść i czego unikać?

Tania i zdrowa dieta od dietetyka