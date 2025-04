Keto switch Diet to nie jest nowa, cudowna dieta odchudzająca. To, można powiedzieć, „stara i dobra” dieta ketogeniczna. Jeśli ją znasz i chcesz jej dać szansę, Keto switch może ci to ułatwić za stosowną opłatą. Dostaniesz jadłospis, przepisy, listy zakupów i wsparcie w swojej podróży do szczuplejszej sylwetki.

Keto switch to kolejny biznes, który oferuje odchudzanie poprzez spersonalizowaną dietę, w tym przypadku chodzi o dietę ketogeniczną. Jest to usługa abonamentowa, w której płatność pobierana jest automatycznie na kolejny okres rozliczeniowy. To ważne, bo klienci, którzy tego nie doczytają, mają pretensje o pobranie opłaty, mimo tego, że z usług już nie korzystają.

Keto switch to platforma Lifeswitcher, Keto switch Diet (dieta) i aplikacja na urządzenia mobilne. Skorzystanie z usług możliwe jest po założeniu konta i wykupieniu abonamentu.

Usługi oferowane są w Polsce, Czechach, na Węgrzech, we Francji, Brazylii i USA. Na Keto switch dostępne są też programy dla diabetyków, dieta bardziej zbalansowana niż prawdziwa dieto keto oraz program dla osób chcących stosować post przerywany (dieta IF w stylu keto).

Keto switch Diet proponuje 4 posiłki dziennie – 3 większe i jedną przekąskę. Posiłki można jeść o dowolnych porach z zastrzeżeniem, żeby śniadanie zjeść najpóźniej 1-2 godziny po wstaniu z łóżka, a kolację – 2-3 godziny przed snem.

Co daje wykupienie usługi Keto switch?

Aplikacja Keto switch pozwala użytkownikowi korzystać z:

kompletnego, spersonalizowanego jadłospisu,

opcji tworzenia listy zakupów ,

, śledzenia postępów odchudzania,

wielokrotnej konfiguracji planu dietetycznego,

planu dietetycznego, treningów.

Dodatkowo można wykupić dostęp do e-booka z wiedzą o diecie ketogenicznej.

Jeśli wierzyć recenzjom w internecie, większość użytkowników (ok. 75%) ocenia aplikację na 5. Najniższą ocenę wystawiło 25% użytkowników. 2% użytkowników ocenia ją na 4 lub 3. W skali od 1 do 5, Keto switch uzyskuje średnią ocenę na poziomie 4,2.

Średnio użytkownicy chudną ok. 5 kg miesięcznie, czasami więcej. Podkreślają przy tym dobry kontakt z konsultantami, którzy na FB na Keto Switch Diet odpowiadają na pytania szybko i rzeczowo. Jadłospisy są urozmaicone, przepisy łatwe i nie są czasochłonne, a produkty niezbędne do szykowania potraw łatwodostępne. Można wymieniać składniki przepisów. Wielu klientom podoba się też możliwość śledzenia swoich postępów w odchudzaniu w aplikacji.

Wszystkie wymieniane zalety nie są jednak czymś wyjątkowym. Większość diet kupowanych w internecie daje takie udogodnienia.

Największe zastrzeżenia mają klienci (i nie jest ich wcale mało), którzy nie zrozumieli, że korzystają z usługi abonamentowej, w której automatycznie na kolejny okres rozliczeniowy pobierane są pieniądze z karty podanej przez klienta. Aby rezygnacja z usługi była skuteczna i pieniądze nie były pobierane z karty, należy proces przeprowadzić w odpowiednim terminie i zgodnie z zasadami rezygnacji – o tym niżej.

Na minus trzeba też wytknąć niedoróbki na stronie – niektóre może celowe, inne ewidentnie przeoczone. Pierwsza, to duża trudność w znalezieniu cennika. Naszym zdaniem dostęp do niego powinien być z menu głównego. Tak nie jest. Cennik znajdziesz w części FAQ, ale czy jest aktualny? Nie wiemy, bo zanim dotarliśmy do cennika, po wypełnieniu ankiety niezbędnej do ułożenia diety, system zażądał naszego adresu email. A my nie mamy w zwyczaju go podawać na tak wczesnym etapie „znajomości” z serwisami internetowymi.

Druga niedoróbka, to niedokończona strona w zakładce kontakt. Niestety robi to złe wrażenie i obniża wiarygodność strony i usługodawcy.

Poniżej przykładowy jadłospis udostępniany przez dostawcę usługi keto switch Diet.

Śniadanie: awokado zapiekane z jajem i bekonem – dostarcza 360 kcal, 28,6 g tłuszczu, 20 g białka, 8 g węglowodanów, 0 g cukrów i 6 g błonnika

awokado zapiekane z jajem i bekonem – dostarcza 360 kcal, 28,6 g tłuszczu, 20 g białka, 8 g węglowodanów, 0 g cukrów i 6 g błonnika Przekąska: smoothie z masłem orzechowym z mleka migdałowego z kakao, śmietanką kokosową i erytrytolem – dostarcza 172 kcal, 15,4 g tłuszczu, 5,2 g białka, 6,3 g węglowodanów, 2,3 g cukrów, 1,6 g błonnika

smoothie z masłem orzechowym z mleka migdałowego z kakao, śmietanką kokosową i erytrytolem – dostarcza 172 kcal, 15,4 g tłuszczu, 5,2 g białka, 6,3 g węglowodanów, 2,3 g cukrów, 1,6 g błonnika Obiad: wołowina z makronem z cukinii – dostarcza 640 kcal, 44 g tłuszczu, 53 g białka, 6 g węglowodanów, 1 g cukrów, 0,5 g błonnika

wołowina z makronem z cukinii – dostarcza 640 kcal, 44 g tłuszczu, 53 g białka, 6 g węglowodanów, 1 g cukrów, 0,5 g błonnika Kolacja: dorsz w curry z papryką i mlekiem kokosowym – dostarcza 252 kcal, 11 g tłuszczu, 42 g białka, 9 g węglowodanów, 3,8 g cukrów, 1,5 g błonnika

Nam, po wypełnieniu krótkiej ankiety, system zaproponował dietę 1440-1550 kcal. Przy założeniu, że do zrzucenia jest 14 kg, a „pacjent” prowadzi nieaktywny tryb życia, system poinformował, że osiągnięcie docelowej wagi potrwa 3,5-4 miesiące.

Żeby sprawdzić cenę abonamentu, trzeba wejść w najczęściej zadawane pytania. Niestety na pierwszy rzut oka cena nie jest do sprawdzenia bez założenia konta. To minus tej platformy. Na stronie aktualnie znajduje się następująca informacja o kosztach abonamentu Keto switch:

30 dni – 79 zł,

90 dni – 131 zł,

180 dni – 175 zł.

Aby rezygnacja z subskrypcji Keto switch była skuteczna, trzeba zalogować się do konta użytkownika na stronie lifeswitcher.com i skorzystać z formularza anulowania planu subskrypcji.

Jego wypełnienie i wysłanie na podany adres email jest równoznaczne z rezygnacją z wykupionej usługi.

Aby nie została naliczona płatność za kolejny okres, formularz trzeba wysłać nie później niż 72 godziny przed zakończeniem trwającego okresu rozliczeniowego.

