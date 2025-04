Dieta grejpfrutowa nie jest magicznym sposobem na odchudzanie. Jak zaraz się przekonasz, częste jedzenie grejpfrutów może co prawda wspomóc odchudzanie, ale to nie jest tak, że owoce te w cudowny sposób pomagają spalić tłuszcz. Nadal potrzebny jest deficyt kaloryczny. Jednak warto zadbać o to, aby nie był za duży, zwłaszcza jeśli dieta odchudzająca, także grejpfrutowa, ma trwać dłużej.

Dieta grejpfrutowa to jadłospis o obniżonej kaloryczności, który obfituje w białko i grejpfruty. Zaczęła być popularna w latach 30. ubiegłego stulecia i od tamtego czasu raz po raz znowu robi się o niej głośniej. Różne źródła podają różną kaloryczność diety grejpfrutowej. Jedne mówią o 800-1000 kcal dziennie, inne o 1500-1700 kcal dziennie.

Czasami słyszy się o diecie grejpfrutowej 3-dniowej, a czasami o diecie grejpfrutowej 12-dniowej. Ponieważ duże ograniczenie kaloryczności, np. do 800-1000 kcal dziennie nie powinno trwać zbyt długo, prawdopodobnie dieta grejpfrutowa 3-dniowa jest tą o niższej kaloryczności. Z pewnością lepiej też nie stosować jej w tym wydaniu przez więcej niż 12-14 dni, gdyż taki sposób żywienia to już właściwie głodówka. Natomiast kaloryczność 1500-1700 kcal to bardzo rozsądna dawka energii na diecie odchudzającej, więc można dietę grejpfrutową o takiej kaloryczności stosować dłużej.

Zasady diety grejpfrutowej

Pomijając stosowaną kaloryczność jadłospisu, w diecie grejpfrutowej bardzo ważne są następujące zasady:

do każdego posiłku lub przed nim należy zjadać pół grejpfruta (lub wypijać 125 ml soku grejpfrutowego),

(lub wypijać 125 ml soku grejpfrutowego), w jadłospisie powinna być zwiększona podaż białka z mięsa i nabiału, także jaj i ryb,

z mięsa i nabiału, także jaj i ryb, mięso i jaja nie powinny być smażone,

należy wyeliminować z diety sól,

trzeba wypijać 2-3 litry wody dziennie,

w diecie trzeba zmniejszyć zawartość cukru i węglowodanów,

unikać selera i cebuli.

Dieta jajeczno-grejpfrutowa

Dieta jajeczno grejpfrutowa, zwana dietą Maggi, to skrajnie restrykcyjna dieta i połączenie jedzenia jajek oraz grejpfrutów. I tylko tych dwóch produktów.

Dieta polega na jedzeniu 3 posiłków dziennie. Każdy z nich składa się z 2 jaj na twardo oraz połówki grejpfruta. Zatem w jednym posiłku jest ok. 225 kcal, a w całodziennym jadłospisie – 675 kcal.

Nie jest to sensowny sposób odchudzania, a głodówka, która prowadzona w dłuższym czasie może poważnie zaszkodzić, gdyż nie dostarcza organizmowi wszystkich niezbędnych mu składników.

Najważniejszym czynnikiem odchudzającym w diecie grejpfrutowej jest deficyt kaloryczny. To dzięki niemu może nastąpić spalanie tkanki tłuszczowej. Grejpfruty na odchudzanie nie wpływają bezpośrednio. Pełnią jedynie funkcje wspomagającą. Zwłaszcza jedzone wraz ze skórkami otaczającymi soczyste cząstki, dostarczają mało kalorii i sporo błonnika, który syci i spowalnia wchłanianie cukrów.

Niektórzy twierdzą, że grejpfruty mają właściwości odchudzające dzięki zawartym w nim enzymom przyspieszającym rozkładanie tkanki tłuszczowej. Badania naukowe tego nie potwierdzają. Działanie wspierające odchudzanie sprowadza się w rzeczywistości do wyższego spożycia błonnika pokarmowego, który pęcznieje w żołądku i wypełnia go ograniczając głód.

Istnieją też badania, które wskazują na to, że owoc ten może wspomagać odchudzanie. Np. osoby, które wspomagały dietę odchudzająca zjadaniem przed każdym z posiłków połówki grejpfruta chudły więcej niż ludzie, którzy stosowali taką samą dietę, ale nie jedli tych owoców przed posiłkami.

Naukowcy są jednak zgodni, że grejpfruty nie nasilają spalania tłuszczu, ani nie sprawiają, że skuteczniej znika tłuszcz z brzucha. Najprawdopodobniej jedzenie tych owoców podczas diety powoduje wypełnienie żołądka wodą (gdy pijesz sok lub jesz grejpfruty) i dostarcza błonnika (gdy je zjadasz; picie soku nie dostarcza błonnika), co może sycić na dłużej, pomagać stabilizować poziom cukru we krwi, co także zmniejsza ryzyko napadów głodu. Natomiast grejpfruty nie zawierają żadnej cudownie działającej substancji.

W najbardziej restrykcyjnym wydaniu, czyli tym o kaloryczności 800-1000 kcal, dieta grejpfrutowa pozwala podobno zmniejszyć masę ciała o kilka kilogramów w kilka dni. To szybki spadek masy ciała wynikający nie tyle ze spalenia tkanki tłuszczowej, ile ze zmniejszenia zawartości jelit. Oczywiście stosowanie jej przez np. 12 dni spowoduje zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej, choćby z tego powodu, że deficyt kaloryczny będzie wymuszał spalanie tłuszczu.

Jednak tak duże ograniczenie kaloryczności sprzyja ciągłemu uczuciu głodu i grozi efektem jojo. Dlatego w tej wersji dieta grejpfrutowa nie jest uważana za zdrową i nie ma nic wspólnego z tworzeniem zdrowych nawyków żywieniowych.

Z kolei zastosowanie kaloryczności 1500-1700 kcal w diecie grejpfrutowej to rozsądniejsze rozwiązanie, ale 12-14 dni to zbyt krótko, aby liczyć na utratę więcej niż 2-3 kg. Przy większej nadwadze trzeba by kurację znacząco wydłużyć.

Poniżej podajemy jadłospis diety grejpfrutowej na 6 dni o kaloryczności 1500-1700 kcal. Powtórz jadłospis albo jedz przez 2 dni to samo menu. W ten sposób uzyskasz jadłospis na 12 dni. Szykuj posiłki na patelni z nieprzywierającą powłoką, aby nie trzeba było używać tłuszczu. I pamiętaj, aby nie solić potraw!

Dzień 1. diety grejpfrutowej (ok. 1480 kcal)

Śniadanie:

Omlet z dwóch jajek (120 g) z dodatkiem szynki indyczej (50 g) i szpinaku (50 g)

1/2 grejpfruta

Drugie śniadanie: 1 porcja greckiego jogurtu naturalnego (200 g) z dodatkiem garści jagód

Obiad:

Grillowany filet z kurczaka (150 g)

Ugotowane i wystudzone ziemniaki (150 g) z oliwą

Mieszana sałata (50 g) z dressingiem na bazie oliwy

1/2 grejpfruta

Podwieczorek: Szklanka mleka sojowego (200 ml) i garść migdałów (30 g)

Kolacja:

Pieczony filet z dorsza (150 g) z sosem koperkowym (łyżka cytryny, łyżka oliwy, koperku)

Porcja pieczonej cukinii (150 g)

1/2 grejpfruta

Dzień 2. diety grejpfrutowej

Śniadanie:

Owsianka z płatków owsianych (40 g) i mleka (200 ml)

1/2 grejpfruta

Drugie śniadanie: Omlet z jajek (2 sztuki, 120 g) z dodatkiem pieczarek (50 g) i sera feta (30 g)

Obiad:

Sałatka z tuńczykiem z wody (100 g), mieszanka sałat (50 g), pomidory (50 g), ogórek (50 g), oliwki (30 g) i dressing na bazie jogurtu greckiego

1/2 grejpfruta

Podwieczorek: 1 porcja chudego twarogu (150 g) z kawałkami ananasa (50 g)

Kolacja:

Duszona pierś z indyka (150 g) z mieszanką warzyw (papryka, bakłażan, cukinia - 200 g

1/2 grejpfruta

​

Dzień 3. diety grejpfrutowej

Śniadanie:

2 jaja na twardo (120 g) z dodatkiem szynki (50 g) i papryki (50 g)

1/2 grejpfruta

Drugie śniadanie: Koktajl białkowy z mleka migdałowego (200 ml), białka serwatki (30 g), łyżki masła orzechowego

Obiad:

Pieczona pierś z kurczaka (150 g) z sosem pomidorowym

Surówka z marchwi (150 g) z dodatkiem jogurtu naturalnego

1/2 grejpfruta

Podwieczorek: porcja odtłuszczonego twarogu (150 g) z kawałkami mango (50 g)

Kolacja:

Pieczony filet z łososia (150 g) z duszonymi brokułami (200 g)

1/2 grejpfruta

Dzień 4. diety grejpfrutowej

Śniadanie:

Jajecznica na parze z 2 jajek (120 g) z dodatkiem pomidorów (50 g) i szpinaku (50 g)

1/2 grejpfruta

Drugie śniadanie: Sałatka z awokado (1/2 sztuki), z jajkiem ugotowanym na twardo (1 sztuka) i ogórkiem (50 g), polana dressingiem z jogurtu naturalnego

Obiad:

Sałatka z grillowanym kurczakiem (150 g), mieszanka sałat (50 g), papryką (50 g), ogórkiem (50 g), posypana orzechami włoskimi (30 g), skropiona dressingiem na bazie oliwy

1/2 grejpfruta - około 40 kcal

Podwieczorek: Plaster chudej szynki (50 g) z plasterkiem sera żółtego (20 g) i pomidorem (30 g)

Kolacja:

Grillowany filet z pstrąga (150 g) z sosem ziołowym na bazie oliwy

Gotowany kalafior (150 g)

1/2 grejpfruta

Dzień 5. diety grejpfrutowej

Śniadanie:

Koktajl białkowy z mleka sojowego (200 ml), białka serwatki (30 g), łyżki masła orzechowego

½ grejpfruta

Drugie śniadanie: Omlet z dwóch jajek (120 g) z dodatkiem szynki (50 g) i pieczarek (50 g)

Obiad:

Sałatka z grillowanym kurczakiem (150 g), mieszanka sałat (50 g), papryką (50 g), ogórkiem (50 g), pomidorem (50 g), skropiona dressingiem z jogurtu

1/2 grejpfruta

Podwieczorek: porcja chudego twarogu (150 g) z kawałkami brzoskwiń (50 g)

Kolacja:

Pieczony filet z indyka (150 g) z sosem pieczarkowym

Pieczona dynia (250 g)

1/2 grejpfruta

Dzień 6. diety grejpfrutowej

Śniadanie:

Płatki owsiane (40 g) ugotowane na mleku sojowym (200 ml) z dodatkiem startej marchwi (50 g) i posypane cynamonem

1/2 grejpfruta

Drugie śniadanie: Koktajl z mleka migdałowego (200 ml), borówek (100 g) i łyżki masła orzechowego

Obiad:

Sałatka z tuńczykiem z wody (100 g), mieszanka sałat (50 g), pomidor (50 g), ogórek (50 g), czerwona papryka (50 g), orzechy włoskie (30 g), skropiona dressingiem na bazie oliwy

1/2 grejpfruta

Podwieczorek: Kanapka z chudą szynką (50 g), plasterkiem sera żółtego (20 g) i pomidorem (30 g) na pełnoziarnistym chlebie

Kolacja:

Pieczona pierś z kurczaka (150 g) z sosem ziołowym

Porcja pieczonej cukinii (150 g)

1/2 grejpfruta

Poniżej jadłospis o kaloryczności ok. 800-1000 kcal, zgodny z zasadami diety grejpfrutowej.

Dzień 1. diety grejpfrutowej 3-dniowej

Śniadanie:

Omlet z dwóch jajek z dodatkiem warzyw (np. szpinaku, papryki, pomidora

1/2 grejpfruta

Drugie śniadanie: 1 mały jogurt naturalny

Obiad:

Sałatka z tuńczykiem (150 g) z wody, mieszanka sałat, pomidorów i skropiona cytrynowym dressingiem

½ grejpfruta

Podwieczorek: porcja (100 g) chudego serka wiejskiego

Kolacja:

Filet z kurczaka (120-150 g) grillowany z pieczonymi warzywami (np. cukinia, papryka, bakłażan)

1/2 grejpfruta.

Dzień 2. diety grejpfrutowej 3-dniowej

Śniadanie:

Omlet z dwóch jajek z dodatkiem szynki indyczej i warzyw (np. papryki, szpinaku),

1/2 grejpfruta.

Drugie śniadanie: szklanka mleka sojowego

Obiad:

Sałatka z grillowanym kurczakiem (150 g), mieszanka sałat, pomidorów, ogórka, papryki, posypana pestkami dyni, skropiona jogurtowym dressingiem

½ grejpfruta

Podwieczorek: porcja (100 g) chudego twarogu

Kolacja:

Dorsz (150 g) pieczony z ziołami, podany z gotowanymi brokułami i kalafiorem

1/2 grejpfruta

Dzień 3. diety grejpfrutowej 3-dniowej

Śniadanie:

Jajecznica z dwóch jajek z dodatkiem pieczarek i sera feta (50 g)

1/2 grejpfruta

Drugie śniadanie: szklanka kefiru

Obiad:

Sałatka z grillowana piersią kurczaka (150 g), pomidorami, ogórkiem, oliwkami, fetą i dressingiem na bazie oliwy

½ grejpfruta

Podwieczorek: porcja (100 g) greckiego jogurtu

Kolacja:

Pieczony filet z łososia (100 g) z sosem koperkowym, podany z pieczonymi warzywami (np. marchew, cukinia, papryka)

1/2 grejpfruta

​

Grejpfruty silnie wpływają na wchłanianie i metabolizm leków. Nawet 60% preparatów farmaceutycznych na rynku może być wolniej usuwanych z organizmu po zjedzeniu tego cytrusa. Z tego powodu diety grejpfrutowej nie powinny bez konsultacji z lekarzem stosować osoby przyjmujące jakiekolwiek leki.

Działanie to jest szczególnie niebezpieczne dla kobiet przyjmujących tabletki antykoncepcyjne. Długo utrzymujące się wysokie stężenie hormonów wpływa na krzepliwość krwi i zwiększa skłonność do zakrzepicy.

