Chodzi ci po głowie keto sałatka z tuńczykiem? Nie ma sprawy, tu znajdziesz różnorodne przepisy na niskowęglowodanową wersję. Proponujemy oryginalne dressingi, które nijakiemu w smaku tuńczykowi dodadzą „rumieńców”. Nie bój się używania oliwy czy innego rodzaju tłuszczu – to wskazany dodatek w diecie ketogenicznej, bo tuńczyk jest dość chudą rybą, zatem potrawie przyda się porcja oliwy czy oleju. Podajemy przepisy pozwalające przygotować 2 porcje sałatki.

W diecie ketogenicznej tuńczyk to świetny wybór, ponieważ jest bogaty w białko i zawiera mało węglowodanów. Można go jeść na wiele różnych sposobów, choć w sałatkach jest szczególnie apetyczny. Oto kilka pomysłów na dodatki do tuńczyka, które pasują do sałatek i diety keto:

Dodatki do tuńczyka:

awokado – bogate w zdrowe tłuszcze, idealne w diecie keto,

– bogate w zdrowe tłuszcze, idealne w diecie keto, jajka – możesz przygotować sałatkę z tuńczykiem i jajkami na twardo,

– możesz przygotować sałatkę z tuńczykiem i jajkami na twardo, ogórek – chrupiący i niskowęglowodanowy dodatek,

– chrupiący i niskowęglowodanowy dodatek, oliwki – bogate w tłuszcze, niskowęglowodanowe,

– bogate w tłuszcze, niskowęglowodanowe, kapary – dodają lekko słonego smaku, świetne w keto sałatkach z tuńczykiem,

– dodają lekko słonego smaku, świetne w keto sałatkach z tuńczykiem, ser – twarde sery, np. parmezan lub cheddar, są idealne do posypania tuńczyka,

– twarde sery, np. parmezan lub cheddar, są idealne do posypania tuńczyka, warzywa liściaste – szpinak, rukola czy sałata jako baza dla sałatek z tuńczykiem,

– szpinak, rukola czy sałata jako baza dla sałatek z tuńczykiem, guacamole – możesz zrobić guacamole i podać je z tuńczykiem,

– możesz zrobić guacamole i podać je z tuńczykiem, pesto – domowe pesto z bazylii lub innych ziół jako sos do tuńczyka.

Przyprawy pasujące do tuńczyka w diecie keto:

sól i pieprz – podstawowe, ale niezawodne,

– podstawowe, ale niezawodne, papryka wędzona – dodaje lekko dymnego smaku,

– dodaje lekko dymnego smaku, czosnek – zarówno świeży, jak i w proszku, nadaje głębię smaku,

– zarówno świeży, jak i w proszku, nadaje głębię smaku, zioła prowansalskie – mieszanka tymianku, rozmarynu, bazylii, oregano, i majeranku świetnie komponuje się z tuńczykiem,

– mieszanka tymianku, rozmarynu, bazylii, oregano, i majeranku świetnie komponuje się z tuńczykiem, koperek – świeży lub suszony, idealny do sałatek z tuńczykiem,

– świeży lub suszony, idealny do sałatek z tuńczykiem, sok z cytryny lub limonki – dodaje świeżości i ożywia smak tuńczyka,

– dodaje świeżości i ożywia smak tuńczyka, imbir i sos sojowy bezglutenowy – dla osób lubiących azjatyckie smaki,

– dla osób lubiących azjatyckie smaki, chili – jeśli lubisz pikantne potrawy, chili w proszku lub płatkach będzie dobrym wyborem,

– jeśli lubisz pikantne potrawy, chili w proszku lub płatkach będzie dobrym wyborem, kolendra – świeża kolendra dobrze komponuje się z tuńczykiem, zwłaszcza w sałatkach z limonką i awokado,

– świeża kolendra dobrze komponuje się z tuńczykiem, zwłaszcza w sałatkach z limonką i awokado, majonez – (najlepiej keto majonez) idealny do przygotowania past i sałatek z tuńczyka,

– (najlepiej keto majonez) idealny do przygotowania past i sałatek z tuńczyka, musztarda dijon – daje wyrazisty smak, idealna do past i sałatek, zawiera mało cukru.

Te dodatki i przyprawy pozwolą urozmaicić keto sałatki z tuńczyka, jednocześnie utrzymując niską ilość węglowodanów i wysoką zawartość zdrowych tłuszczów. Sprawdź też, jakie warzywa na keto można jeść poza liściastymi.

Ta keto sałatka zawiera w całym przepisie ok. 7 g węglowodanów netto (po ok. 3,5 g w porcji).

Składniki:

1 puszka tuńczyka w oliwie (odsączona),

2 jajka na twardo (pokrojone w ćwiartki),

1/2 awokado (pokrojone w kostkę),

½ czerwonej cebuli (posiekanej w piórka),

1 garść rukoli,

1 łyżka keto majonezu,

1 łyżeczka musztardy Dijon,

1 łyżeczka octu jabłkowego,

1/2 łyżeczki suszonego tymianku,

1 łyżka nasion słonecznika (uprażone).

Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj tuńczyka z majonezem, musztardą i octem jabłkowym. Dodaj rukolę, awokado i jajka. Delikatnie przemieszaj. Posyp sałatkę suszonym tymiankiem i uprażonymi nasionami słonecznika.

Ta keto sałatka zawiera w całym przepisie ok. 8,5 g węglowodanów netto (po ok. 4,25 g w porcji).

Składniki:

1 puszka tuńczyka w wodzie (odsączona),

1/2 główki sałaty lodowej (posiekana),

1/4 cebuli (drobno pokrojona),

1/2 ogórka (pokrojony w cienkie plasterki),

3 łyżki keto majonezu,

1 czerwona papryka (pokrojona w kostkę),

1 łyżeczka sosu Worcestershire (opcjonalnie),

1/2 łyżeczki papryki wędzonej,

1 łyżka kaparów,

1 łyżeczka suszonego oregano,

2 łyżki startego sera cheddar.

Sposób przygotowania:

W przezroczystej misce warstwowo ułóż sałatę lodową, tuńczyka, cebulę, paprykę i ogórka. W osobnej misce wymieszaj majonez z sosem Worcestershire, papryką wędzoną i oregano. Polej sałatkę majonezowym sosem. Na wierzchu ułóż starty ser cheddar. Sałatkę możesz przygotować w wersji kilku porcji jednoporcjowych.

Ta keto sałatka zawiera w całym przepisie ok. 4 g węglowodanów netto (po ok. 2 g w porcji). Idealny przepis na keto adaptacji.

Składniki:

1 puszka tuńczyka w sosie własnym (odsączona),

1 garść szpinaku baby,

1/2 zielonej papryki (pokrojona w kostkę),

1 łodyga selera naciowego (drobno posiekana),

2 łyżki oliwy,

1 łyżeczka pasty harissa (lub przyprawa harissa),

1 łyżeczka czarnuszki,

1 łyżka octu winnego,

1 ząbek czosnku (drobno posiekany),

świeże zioła (np. natka pietruszki) do dekoracji.

Przygotowanie:

W misce wymieszaj tuńczyka z oliwą, pastą harissa, octem winnym i czosnkiem. Dodaj szpinak, paprykę i seler. Bardzo delikatnie wymieszaj. Posyp czarnuszką i świeżymi ziołami przed podaniem.

Ta keto sałatka zawiera w całym przepisie ok. 13 g węglowodanów netto (po ok. 6,5 g w porcji).

Składniki:

1 puszka tuńczyka w oliwie (odsączona),

1 awokado (pokrojone w kostkę)

1 mała cukinia (pokrojona w cienkie plastry),

1/2 zielonej papryki (pokrojona w paski),

garstka szpinaku baby,

garstka rukoli,

1 mała czerwona cebula,

2 łyżki oleju rzepakowego lub lnianego,

1 łyżeczka sosu tamari (bezglutenowego sosu sojowego),

łyżka soku z limonki,

1/2 łyżeczki kurkumy,

1/2 łyżeczki kuminu,

1 łyżeczka ziaren sezamu (uprażone),

świeży szczypiorek (posiekany) do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Tuńczyka wymieszaj z olejem, sosem tamari, kurkumą i kuminem. Dodaj awokado, cukinię i paprykę, delikatnie mieszając. Posyp sałatkę sezamem i świeżym szczypiorkiem.

