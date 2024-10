Jak znaleźć motywację do odchudzania i ją podtrzymać, aby schudnąć skutecznie i raz na zawsze

fot. Adobe Stock, bondvit

Potrzebujesz motywacji do odchudzania? Zatem rozłóżmy ją na czynniki pierwsze, żebyś zrozumiała, jakie są jej rodzaje i która motywacja jest silniejsza. Sprawdź też, co motywuje innych i co najczęściej odbiera ludziom szanse na sukces. Podsuniemy ci też motywacyjne cytaty i zdjęcia. Cokolwiek pozwoli ci wzmocnić swoje postanowienie o przejściu na dietę odchudzającą, sięgaj po to i nie wahaj się tego używać!

Od czego zacząć odchudzanie? Od znalezienia motywacji. W 2023 roku przeprowadzono badanie naukowe, które pozwoliło uzyskać informacje, co jest dla ludzi motywacją do odchudzania. Okazało, że najczęstszymi motywatorami do podjęcia odchudzania i wsparciem w czasie tego procesu są:

obawy zdrowotne,

chęć poprawy wyglądu,

chęć powrotu do normalności,

zachęta emocjonalna,

odzyskanie możliwości samostanowienia o sobie,

podejmowanie świadomych wyborów żywieniowych,

dostęp do obiektów i zajęć fitness,

wsparcie pracowników służby zdrowia, rówieśników, przyjaciół i rodziny.

Co ciekawe badanie to wykazało, że motywacja do odchudzania jest różna w różnych grupach wiekowych. W nastoletnim wieku jest to:

zdrowie,

poczucie własnej wartości,

chęć uniknięcia prześladowania przez rówieśników.

Dojrzałe młode kobiety bardziej motywuje do odchudzania:

zdrowy styl życia,

zasoby materialne (np. możliwości finansowe),

poczucie radości, jakie towarzyszy zmniejszeniu masy ciała.

Co demotywuje do odchudzania?

Zgodnie z tym samym badaniem, tym co utrudnia podjęcie decyzji o odchudzaniu lub jego kontynuowaniu, jest:

niewystarczająca samokontrola,

ból fizyczny ,

, brak czasu,

trudności ze zmodyfikowaniem sposobu żywienia,

brak wsparcia ,

, emocje.

Zastanów się nad tym, co dla ciebie jest motywacją do odchudzania. Dlaczego chcesz schudnąć? Spisz te powody, a potem przeczytaj, jakie są odmiany motywacji i do której kategorii należy to, co spisałaś.

Wewnętrzna motywacja do odchudzania

Sekretem skutecznej motywacji do odchudzania jest znalezienie motywacji nazywanej w psychologii wewnętrzną. Motywacja wewnętrzna to, w kontekście żywienia, zazwyczaj czynniki związane ze zdrowiem, kondycją i samopoczuciem, które stanowią motor napędowy do działania bez względu na upływ czasu, czy porę roku.

Przykłady wewnętrznej motywacji do odchudzania:

Schudnę, bo chcę sprawniej poruszać się, bawiąc się z dziećmi.

Schudnę, bo chcę dożyć sędziwego wieku w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej.

Schudnę, bo chcę poprawić wyniki badań, by, w przyszłości, nie zachorować na cukrzycę.

Kluczowe jest, by motywacja do odchudzania była osobista, powiązana bezpośrednio z tobą, twoimi emocjami i pragnieniami.

Zewnętrzna motywacja do odchudzania

Przeciwieństwem wewnętrznej motywacji do odchudzania, która jest kluczowa i konieczna by zapoczątkować trwały proces zmiany nawyków żywieniowych, jest zewnętrzna motywacja. Ten typ motywacji zazwyczaj „wystarcza” na krótko, bywa związany z wyglądem i często ma negatywny podtekst.

Przykłady zewnętrznej motywacji do odchudzania:

Schudnę, bo mąż mówi, że powinnam ważyć mniej.

Schudnę, bo wszystkie koleżanki w pracy są szczuplejsze.

Schudnę, bo do Sylwestra (!!) muszę się wcisnąć w tę czerwoną kieckę.

Zauważ, że tu czynnikiem rozpoczynającym działania jest „coś” zewnętrznego: za mały ciuch, opinia innej osoby, wpływ otoczenia. Taka motywacja na dłuższą metę nie ma prawa działać, bo wraz z upływającym czasem, wzbudza irytację i rodzi bunt.

Bywa jednak tak, że odchudzanie rozpoczynasz z motywatorem zewnętrznym, który tu i teraz, dziś (nie jutro!) zachęca cię do działania, ale w trakcie zmiany nawyków żywieniowych odnajdujesz także wewnętrzną motywację do odchudzania. Dzieje się tak przeważnie, kiedy zobaczysz poprawiające się wyniki badań, gdy bez zadyszki zaczynasz dobiegać do autobusu, a buty łatwiej jest zawiązać, bo brzuch mniejszy. Dostrzegasz sens swoich działań.

fot. Rodzaje motywacji do odchudzania/ Adobe Stock, Goffkein

Motywacja wewnętrzna jest silniejsza, ale i ona wymaga wsparcia. Przygotowaliśmy dla ciebie listę trików motywacyjnych, które warto wykorzystać, by konsekwentnie przejść przez kurację odchudzającą. Na tym jednak nie koniec! Silna motywacja pozwala ci także utrzymać zdrowe nawyki żywieniowe, których się nauczyłaś, które odzyskałaś.

Uważaj na „wszystko albo nic”

Będziesz popełniać błędy – to pewne, dlatego przygotuj się na nie już na początku odchudzania. Obiecaj sobie, że każdego dnia zrobisz wszystko, co w twojej mocy, by realizować zmiany w żywieniu. Jeśli zaś zdarzy ci się potknięcie, wstaniesz, otrząśniesz się i pójdziesz dalej. Nie warto stosować zasady „wszystko albo nic”.

„Nie udało mi się zjeść o 13, to już trudno, rzucam tę dietę”. Słyszysz, jak to absurdalnie brzmi? Jednak wiele osób tak robi. Kiedy i tobie zdarzy się myśleć zero-jedynkowo, porozmawiaj ze sobą na głos, to pomaga.

Poszukaj wsparcia w specjaliście…

Dobry dietetyk będzie cię wspierał także motywacyjnie. Tą motywacją jest ciepłe słowo, ale przede wszystkim dawka wiedzy, która pozwoli ci zrozumieć procesy fizjologiczne zachodzące w twoim ciele. Kiedy wiesz i rozumiesz, kiedy oraz dlaczego może nastąpić np. zatrzymanie spadku masy ciała w trakcie kuracji odchudzającej, łatwiej ci będzie przetrwać ten trudny czas.

…i w bliskiej osobie

Powiedz bliskiej osobie o swoich planach. Poproś o wsparcie, ale nie tylko słowne. Liczy się wspólne działanie. Właśnie z tego powodu skutecznie i bez efektu jo-jo chudną te osoby, którym udało się zachęcić całą rodzinę do zmiany nawyków żywieniowych.

Ustal cel mierzalny, nie abstrakcyjny…

Z pomocy dietetyka warto także korzystać po to, by znać cel odchudzania: konkretny, mierzalny i możliwy do osiągnięcia w danym przedziale czasowym. Postęp zawsze motywuje. Najlepszym monitoringiem kuracji odchudzającej jest regularna analiza składu ciała, która pokazuje spadki w tkance tłuszczowej.

...ale nie patrz tylko na cyfry.

Cyfry to nie wszystko! Waga nie spada? Zastanów się, co możesz robić lepiej, ale nie porzucaj działań, bo w tym tygodniu było gorzej. Zawsze pamiętaj o najsilniejszej motywacji wewnętrznej do odchudzania i celu długoterminowym: dobrym, zdrowym życiu!

Naucz się odpierać życzliwe zachęty

Kiedyś ktoś po raz kolejny w ciągu 30 minut zachęca cię do zjedzenia kawałka szarlotki podziękuj życzliwie, przejmując pełną odpowiedzialność za swoją decyzję. Mów: nie chcę zjeść tej szarlotki. Nie używaj słów nie mogę, bo się odchudzam. W tym komunikacie podświadomie nie przejmujesz kontroli na swoimi działaniami.

Motywacja do odchudzania to nie wszystko

Będę to powtarzać do znudzenia! Motywacja to nie wszystko! W odchudzaniu najważniejsze jest przygotowanie: dobrze zaopatrzona kuchnia, czas poświęcony na gotowanie i mądre zakupy. Bez tego nawet najsilniejszy motywator nie zadziała!

fot. Jak wzmocnić motywację do odchudzania/ Adobe Stock, amnaj

Brakuje ci motywacji? A może boisz się, że zabraknie ci jej w trakcie stosowania diety? Oto cała lista cytatów motywujących do odchudzania. Wybierz te, które najsilniej do ciebie przemawiają, wydrukuj je i powieś na lodówce albo lustrze w łazience lub zrób z nich tapetę na telefon. Czytaj je często, ze skupieniem, i czerp z nich siłę.

„ Ciało jest twoją najcenniejszą własnością. Dbaj o nie ” Jack Lalanne

” Jack Lalanne „Zbędne kilogramy nie pojawiły się jednego dnia i nie znikną w ciągu jednego dnia. Bądź cierpliwa” Jenna Wolfe

„Jeśli masz w sobie dyscyplinę, odpowiednie nastawienie i determinację, nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych do osiągnięcia” Dana Linn Bailey

„Znajdź czas. Rób, co trzeba . Nikt nie staje się silniejszy i szczuplejszy od samego myślenia. Działaj” Jim Wendler

. Nikt nie staje się silniejszy i szczuplejszy od samego myślenia. Działaj” Jim Wendler „Fitness jest jak małżeństwo – nie oczekuj, że będzie działać, gdy będziesz oszukiwać”. Bonnie Pfiester

„Wierz w siebie. Jeśli nie wierzysz, udawaj, że tak jest. W końcu uwierzysz” venus Williams

„Odchudzanie to długa podróż, a nie sprint na 100 m” Kerri Walsh Jennings

„Jeśli zadbasz o ciało, ono zacznie dbać o ciebie” Ted Lindsay

„ Dbanie o ciało dzisiaj daje mi nadzieję na lepsze jutro ” Anne Wilson Schaef

” Anne Wilson Schaef „Może i będziesz rozczarowana, gdy ci się nie uda, ale na pewno będziesz zrozpaczona, jeśli nie spróbujesz” Beverly Sills

„Przeszkody nie powinny cię zatrzymać. Jeśli wpadniesz na ścianę, nie odwracaj się i nie odchodź. Spróbuj wspiąć się na nią albo ją obejść”. Michael Jordan

„ Jedz tak, aby usatysfakcjonować ciało, o którym marzysz , a nie ciało, które masz” Lisa Lieberman-Wang

, a nie ciało, które masz” Lisa Lieberman-Wang „Uwierz, że ci się uda, a będziesz mieć połowę drogi za sobą” Theodore Roosevelt

„Wytrwałość to nie jest długi dystans. To seria krótkich dystansów jeden po drugim” Walter Elliot

„ Różnica między tym, kim chcesz być, a tym, kim jesteś, polega na tym, co robisz ” anonim

” anonim „Nie myl tego, czego nie możesz zrobić, z tym, co zrobić możesz” John Wooden

„Im walka jest bardziej gorzka, tym słodsze jest zwycięstwo” autor nieznany

„Ból, który dzisiaj czujesz, będzie twoją siłą w przyszłości” autor nieznany

„ Przeszkody są przerażające tylko wtedy, gdy odwrócisz wzrok od swojego celu ” Henry Ford

” Henry Ford „Ty sama, jak nikt inny we wszechświecie, zasługujesz na swoją miłość i troskę” Budda

„Jeśli marzysz o czymś, czego nigdy nie miałaś, musisz chcieć robić rzeczy, których nigdy nie robiłaś” Thomas Jefferson

„Twoje ciało zgodzi się na wszystko, na co zgodzi się umysł” autor nieznany

„Twoje pożywienie, tak jak twoje pieniądze, powinny pracować dla ciebie” autor nieznany

„ Wątpliwości zabijają więcej marzeń niż porażki ” autor nieznany

” autor nieznany „Jesteś mistrzynią wątpliwości i wymówek? Zacznij wątpić w swoje wątpliwości i znajdź dla nich wymówki” autor nieznany

Na koniec jeszcze kilka zdjęć, które mogą pomóc ci zmotywować się do odchudzania. W internecie znajdziesz więcej takich metamorfoz. Skoro innym się udało, dlaczego tobie ma się nie udać? Powodzenia!

fot. Motywacja do odchudzania zdjęcie 1/ Adobe Stock, rachenkov

fot. Motywacja do odchudzania zdjęcie 2/ Adobe Stock, Valentinkakolomeia

fot. Motywacja do odchudzania zdjęcie 3/ Adobe Stock, Kicking Studio

Źródło: Binsaeed B, Aljohani FG, Alsobiai FF, Alraddadi M, Alrehaili AA, Alnahdi BS, Almotairi FS, Jumah MA, Alrehaili AT. Barriers and Motivators to Weight Loss in People With Obesity. Cureus. 2023 Nov 19;15(11):e49040. doi: 10.7759/cureus.49040. PMID: 38116343; PMCID: PMC10729542.

Treść artykułu pierwotnie opublikowano 27.10.2017 r.

