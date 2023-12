Podpowiadamy, jak dobrać deskę na snowboard w zależności od umiejętności i upodobań. Długość deski to nie wszystko

fot. Adobe Stock, aleksey ipatov

Poradzimy początkującym i rodzicom, jak dobrać deskę na snowboard. Osoby zaawansowane mogą wybierać deski niekoniecznie trzymając się tych zasad, za to dopasowując sprzęt bardziej do swoich preferencji, np. dłuższa lub krótsza niż wskazywałyby na to wzrost i waga. Omówimy też rodzaje desek i na co zwrócić uwagę, kupując deskę snowboardową. Pomoże nam w tym Łukasz Materna, absolwent katowickiego AWF, instruktor snowboardu, windsurfingu i kitesurfingu oraz szkoleniowiec podczas wyjazdów organizowanych przez www.snowshow.pl. Dzięki temu „zagwozdka” jak stanąć pierwszy raz na snowboardzie będzie mniej stresująca.

Poniżej wymieniamy polecane długości desek w zależności od płci, wzrostu i wagi. Po prostu znajdź swój przedział, w jakim mieści się twój wzrost, a potem przedział masy ciała i odczytaj długość deski. Bardzo ważne jest, aby wybrać deskę, która przeznaczona jest dla masy ciała ridera – jeśli masa ciała wykracza poza maksymalną masę, dla jakiej przeznaczona jest deska, należy wybrać deskę dłuższą, ale dopasowaną do masy ciała.

Dobór rozmiary deski snowboardowej – kobiety i nastolatki

Wzrost poniżej 155 cm:

do 40 kg – deska do 140 cm,

40-50 kg – 139-143 cm,

50-60 kg – 142-145 cm

60-70 kg – 144-147 cm,

powyżej 70 kg – 146-149 cm.

Wzrost 155-160 cm:

do 40 kg – deska do 142 cm,

40-50 kg – 140-144 cm,

50-60 kg – 143-147 cm

60-70 kg – 145-149 cm,

powyżej 70 kg – 148-150 cm.

Wzrost 160-165 cm:

do 40 kg – deska do 144 cm,

40-50 kg – 143-145 cm,

50-60 kg – 145-148 cm,

60-70 kg – 147-150 cm,

powyżej 70 kg – 149-152 cm.

Wzrost 165-175 cm:

do 40 kg – deska do 146 cm,

40-50 kg – 144-147 cm,

50-60 kg – 146-152 cm,

60-70 kg – 149-152 cm,

powyżej 70 kg – 150-153 cm.

Wzrost powyżej 175 cm:

do 40 kg – deska do 148 cm,

40-50 kg – 147-150 cm,

50-60 kg – 149-153 cm,

60-70 kg – 152-155 cm,

powyżej 70 kg – powyżej 155 cm.

Dobór rozmiary deski snowboardowej – mężczyźni i nastolatki

Wzrost do 155 cm:

do 50 kg – deska do 145 cm

50-60 kg – 145-150 cm,

60-70 kg – 149-154 cm,

70-80 kg – 153-156 cm,

80-90 kg – 155-159 cm,

powyżej 90 kg – powyżej 158 cm.

Wzrost 155-170 cm:

do 50 kg – deska do 150 cm

50-60 kg – 149-154 cm,

60-70 kg – 153-156 cm,

70-80 kg – 155-159 cm,

80-90 kg – 158-161 cm,

powyżej 90 kg – powyżej 160 cm.

Wzrost 165-180 cm:

50-60 kg – deska do 155 cm,

60-70 kg – 154-158 cm,

70-80 kg – 156-160 cm,

80-90 kg – 159-162 cm,

powyżej 90 kg –powyżej 161 cm.

Wzrost 175-185 cm:

50-60 kg – deska do 157 cm,

60-70 kg – 156-159 cm,

70-80 kg – 158-161 cm,

80-90 kg – 160-162 cm,

powyżej 90 kg – powyżej 162 cm.

Wzrost 180-190 cm:

50-60 kg – deska do 158 cm,

60-70 kg – 157-160 cm,

70-80 kg – 160-162 cm,

80-90 kg – 162-164 cm,

powyżej 90 kg – powyżej 164 cm.

Wzrost powyżej 185 cm:

60-70 kg – deska do 160 cm,

70-80 kg – 161-164 cm,

80-90 kg – 164-166 cm,

powyżej 90 kg – powyżej 166 cm.

fot. Jak dobrać rozmiar deski snowboardowej do wzrostu i wagi/ Adobe Stock, cppzone

Bardzo ważną cechą deski jest tzw. flex, czyli jej elastyczność. Deski dzieli się na:

miękkie – soft,

średniomiękkie – mid soft,

średnie – mid,

średniotwarde – mid-stiff,

twarde – stiff.

Osoba początkująca powinna wybierać deski typu soft i mid soft. Im bardziej miękki snowboard, tym więcej wybacza błędów, ale jest trudniejszy do opanowania przy wyższej prędkości. Przeznaczony do jazdy po przygotowanych stokach. Większość desek na rynku to deski typu mid i mid-stiff, które najlepiej sprawdzą się w przypadku osób, które już radzą sobie na desce, natomiast deski twarde (stiff) przeznaczone są dla zaawansowanych riderów.

Koniecznie trzeba sprawdzić, dla jakiej wagi przeznaczony jest snowboard i czy mama ciała osoby, która ma na nim jeździć mieści się w podanym przedziale.

Deski są różnego typu:

freeride – do jazdy w puchu i szybkiej jazdy po stoku (deski dość twarde),

– do jazdy w puchu i szybkiej jazdy po stoku (deski dość twarde), freestyle – do jazdy w snowparku i na miękkich przygotowanych trasach (mają taką samą szerokość z przodu i z tyłu),

– do jazdy w snowparku i na miękkich przygotowanych trasach (mają taką samą szerokość z przodu i z tyłu), all mountain – uniwersalna, do jazdy w puchu, po stokach i snowparkach,

– uniwersalna, do jazdy w puchu, po stokach i snowparkach, boardercross – do szybkiej jazdy, twarde, dla zaawansowanych.

Z tego wynika, że osoba początkująca powinna raczej wybierać deski typu all mountain, ewentualnie frestyle, o ile trasy są dobrze przygotowane i miękkie, a nie mocno zmrożone.

Jeszcze inny podział desek dotyczy tego, czy są symetryczne, czy nie – chodzi o środek ciężkości. Deski typu twin tip są symetryczne, zwrotne, a directional – niesymetryczne i przeznaczone do szybkiej jazdy.

Kolejne cechy deski to jej wygięcie:

typ camber – środek jest uniesiony – dla zaawansowanych, wymaga większej siły do skręcania,

– środek jest uniesiony – dla zaawansowanych, wymaga większej siły do skręcania, typ rocker (reverse camber) – przód i tył deski są uniesione, co sprawa, że deska jest zwrotniejsza, szczególnie polecana początkującym,

(reverse camber) – przód i tył deski są uniesione, co sprawa, że deska jest zwrotniejsza, szczególnie polecana początkującym, typ mieszany – dość uniwersalna, dla osób radzących sobie na desce.

Podsumowując to, co napisaliśmy wyżej, wymienimy rodzaje i typy desek oraz ich cechy najlepsze dla osób początkujących:

deska dobrana do wzrostu i masy ciała,

raczej deska typu all mountian lub freestyle,

miękka, czyli soft lub mid-soft,

twin – symetryczna,

rocker – bardziej zwrotna, wymagająca mniej siły do skrętu.

Początkujący, zanim kupią deskę, powinni popróbować różnych desek, wypożyczając je. Takie rozwiązanie pozwala dopasować deskę do warunków (trasy twarde czy miękkie?) i postępów. Niektórym nauka idzie błyskawicznie, więc może się okazać, że lepiej im będzie się jeździło na desce all mountain niż na freestyle'owej, albo na nieco twardszej niż sof, bo zaczynają już nabierać prędkości i mają dość siły, aby opanować stabilniejszą, twardszą deskę.

Deska dla dziecka powinna mu sięgać nie niżej niż do ramienia i nie wyżej niż do brody, choc nasz ekspert ma nieco inne zdanie na ten temat – zaleca deske do klatki piersiowej. Zwykle korzysta się ze wzoru, w którym od wagi dziecka odejmuje się 20 i dodaje 100 – co daje długość odpowiedniej deski.

Załóżmy, że dziecko waży 30 kg. Wtedy obliczenia będą wyglądały następująco: 30-20+100 = 110 cm. Deskę o takiej długości przymierzamy do stojącego malca. Jeśli sięga do przestrzeni między ramieniem a brodą, wszystko jest OK. Chyba że kupujemy deskę krótszą, to wtedy długośc do klatki piersiowej jest OK.

Kolejna sprawa to szerokość deski – ustawiamy na niej dziecko (tak jak do jazdy) i patrzymy, czy buty bez problemu mieszczą się na desce (nie wystają).

Dla dziecka najlepiej wybrać deski miękkie – flex, no chyba, że dziecko umie już jeździć, wtedy można sięgać po deski twardsze.

I ostatnia rzecz – fajnie, jakby deska się dziecku podobała. Jeśli tak będzie, chętniej będzie się uczyć jazdy.

„Ogólnie jest przyjęte, że odpowiedni wiek dla dziecka, w którym może ono rozpocząć naukę jazdy na snowboardzie to 5-6 lat. Są oczywiście wyjątki, które możemy podziwiać np. na YouTube, gdzie widzimy kilkunastomiesięcznych adeptów tej sztuki. Są to maluchy, które nie tylko zjeżdżają z górki, ale również pokonują boksy i skaczą proste skoki. Tak naprawdę wszystko zależy od predyspozycji szkraba oraz od rodziców, którzy decydują od kiedy ich pociecha pozna ten sport.

Pamiętajmy jednak, żeby zawsze kierować się zdrowym rozsądkiem, bo czasami zbyt szybki start lub zmuszanie malca do uprawiania danej dyscypliny może przynieść zupełnie odwrotne skutki” – mówi nasz ekspert, Łukasz Materna. I dodaje: „Gdy szukamy sprzętu dla dziecka, powinniśmy kierować się takimi samymi zasadami, jak przy wyborze wyposażenia dla początkujących snowboardzistów. Jedyna różnica jest taka, że deski dedykowane dzieciom są tak skonstruowane, aby były jak najlżejsze i dopasowane do zdolności motorycznych maluchów. To o czym musimy pamiętać, to długość snowboardu, który powinien sięgać okolic klatki piersiowej.”

Radzi Łukasz Materna. „Temat doboru sprzętu jest tak obszerny, że można by było rozmawiać o nim godzinami, a i tak znalazłoby się tyle opinii i poglądów, ilu snowboardzistów. Dlatego decydując się na zakup deski, zawsze warto wcześniej trochę poczytać, aby móc samemu ocenić, czy dany sprzedawca chce nam pomóc, czy „wcisnąć” sprzęt z promocji, który zalega w magazynie już od kilku sezonów.

Osobiście polecam sklepy specjalistyczne, w których pracownicy pomogą w doborze odpowiedniego wyposażenia. Z reguły pracują tam osoby, dla których sporty zimowe to pasja i z pewnością doradzą lepiej niż przypadkowy sprzedawca z supermarketu. Podobne ryzyko jest z dokonywaniem zakupów przez Internet, kiedy kupujemy w „ciemno”. Chyba, że mamy już upatrzony konkretny sprzęt i szukamy tylko najlepszej ceny.

Od czego zacząć poszukiwania?

„Pierwszą kwestią, od której powinniśmy rozpocząć, jest zadanie sobie pytania: jaki styl jazdy nam się podoba, co chcemy robić na tej desce? Oczywiście ciężko jest wymagać od osoby, która stawia pierwsze kroki na snowboardzie, żeby od razu stwierdziła, czy zostanie fanem jazdy w puchu czy jednak będzie „katowała” cały dzień nowe tricki w snowparku. To przychodzi z czasem i wraz ze wzrostem umiejętności.

Dlatego jeżeli rozpoczynamy przygodę z deską i chcemy zacząć naukę na własnym sprzęcie, przy wyborze zwracajmy uwagę przede wszystkim na jeden parametr tzw. flex, czyli sztywność. Nie dotyczy on jedynie desek, ponieważ oznaczenie to znajduje się również na etykietach butów oraz wiązań. Dla osób początkujących polecam sprzęt z przedziału między 3-5 (skala 0-10)”.

Zakup butów do snowboardu

„Osobiście tego elementu nie polecam kupować w sieci, chyba że wcześniej mieliście okazje przymierzać dany model. Buty w najważniejszym stopniu odpowiadają za komfort i przyjemność z jazdy, dlatego ciężko będzie to sprawdzić przez internet.

Jeżeli wybraliście już rozmiar, ubierzcie dwa buty i zasznurujcie je tak jakbyście zaraz mieli wychodzić na stok. Ważne jest, aby idealnie związać wkładkę wewnętrzną oraz zewnętrzną, ponieważ te dwa systemy są ze sobą powiązane. Teraz ruszajcie w regały, aby odwrócić swoją uwagę i spędzić trochę czasu w zasznurowanych butach. Jeżeli po kilku minutach nic Was nie będzie uwierało, rozmiar jest dobry i pięta nie wyskakuje z obuwia przy każdym kroku, to znaczy, że został jeszcze wybór odpowiedniego koloru i przeciągniecie karty przez terminal”.

Jak kupić wiązania do snoboardu? „Jeśli mamy wybrane odpowiednie buty, czas na wiązania. But musi leżeć w nich w miarę ciasno, tzn. że po włożeniu go do wiązania nie powinno być żadnych większych luzów, zarówno po bokach jak i w okolicach pięty. Rzeczą, którą koniecznie musicie sprawdzić, jest to, czy obuwie symetrycznie wystaje poza wiązanie zarówno z przodu, jak i z tyłu. Jeśli jest z tym problem, należy skonsultować to ze sprzedawcą”.

Nie przypadkowo wybór deski pozostawia się na koniec. Kupując rzeczy w takiej kolejności mamy gwarancję, że przy montażu sprzętu, nie okaże się, że coś do czegoś nie będzie pasować.

Dla osób początkujących polecałbym tzw. ALL MOUNTAIN. Są to snowboardy w dosyć atrakcyjnych cenach, które dają szeroki wachlarz możliwości. Może nie są najlepsze na railach, hopach czy w puchu, ale wystarczą by spróbować wszystkiego i określić swój styl jazdy. Oczywiście jeśli spotkało was takie szczęście i odziedziczyliście deskę po „starszym bracie”, to bierzcie ją w ciemno, jeśli tylko jest miękka i ma odpowiednią długość do wzrostu. Tak naprawdę jest to ostatnia rzecz na jaką musicie zwrócić uwagę. Na każdej desce znajduje się informacja dla jakiej wagi i wzrostu ridera jest ona przeznaczona. Jednak osobom początkującym polecam wybieranie modeli krótszych, które są łatwiejsze do opanowania podczas nauki.

Jeśli natomiast jesteście już wytrawnymi snowboarderami i macie dylemat wymiany sprzętu, to sprawa jest nieco łatwiejsza przynajmniej w jednym punkcie. Wiecie czego szukacie i co w snowboardzie najbardziej Was pociąga. Teraz tylko kilka godzin i parę nieprzespanych nocy, aby zdecydować którą deskę wybrać, bo jak doskonale wiecie... propozycji na rynku nie brakuje.

Buty snowboardowe dla dziecka i inne ważne rzeczy

Buty mają ten plus nad butami narciarskimi, że dziecko po skończonej jeździe bądź w przerwie będzie mogło bez ich zmiany pobawić się na śniegu. Ważne jest natomiast, aby unikać często stosowanego zakupu na zapas. W przypadku tego elementu wyposażenia ma to największe znaczenie. Dobrze dobrany rozmiar zdecyduje, czy nasz mały snowboarder spędzi cały dzień na stoku czy po kilkunastu minutach zakończy jazdę.

Przede wszystkim, ubierając naszą pociechę na stok, pamiętajmy, że w ten sport wpisane jest tak często denerwujące nas na stoku, siedzenie na śniegu. Niestety w przypadku małych dzieci jest to nieuniknione, dlatego długa kurtka będzie świetnym pomysłem dającym dodatkową warstwę chroniącą od śniegu. Oczywiście do tego dochodzą odpowiednie spodnie, bielizna termiczna, rękawiczki, gogle i co najważniejsze, a wręcz to co niezbędne w przypadku dzieci, to kask!

Przy doborze każdego rodzaju sprzętu czy akcesoriów należy zadać sobie pytanie, do czego on ma mi służyć i w jakich warunkach będę go używał. Oczywiste jest to, że pogoda w górach zmienia się błyskawicznie i nie przewidzimy wszystkiego. Warto jednak przeanalizować przed np. kupnem spodni, kurtek, rękawic itp., czy będziemy ich używać przez cały sezon czy tylko podczas marcowego wypadu np. w Alpy. Kto był w tym okresie doskonale wie, że temperatury są naprawdę mocno wiosenne i kurtka przeznaczona na niskie temperatury nie do końca może zdać egzamin.

Podsumowanie: „Stosujcie się do dwóch zasad: pierwsza prosta i najważniejsza to używanie bielizny termoaktywnej, której zadaniem jest pochłanianie całej wilgoci wydalanej przez organizm i przeniesienie jej na warstwę zewnętrzną. Druga trochę bardziej skomplikowana. Dostosujcie ubiór do panujących warunków i do waszej aktywności na stoku. Osoby początkujące oraz te, które preferują dynamiczną jazdę, powinny wybierać odzież, która lepiej odprowadza wilgoć. Jeśli jeździmy rekreacyjnie i często zdarza nam się gdzieś przystanąć, aby podziwiać piękne widoki, powinniśmy wybrać materiał słabiej „oddychający”, który lepiej zatrzyma ciepło” – radzi nasz ekspert.

Artykuł pierwotnie opublikowano 7.01.206 r.

