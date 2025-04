7 z 9

Teen Choice Awards 2014: Selena Gomez

Rocznik 1992. Amerykańska aktorka i piosenkarka, która zasłynęła rolą Alex Russo w wyróżnionym nagrodą Emmy serialu Czarodzieje z Waverly Place. Od tego czasu Gomez wystąpiła w szeregu filmów telewizyjnych, włączając w to Kopciuszek: Roztańczona historia, Czarodzieje z Waverly Place: Film i Program ochrony księżniczek, a także zadebiutowała w pełnometrażowym filmie kinowym Ramona i Beezus.

Kariera Gomez obejmuje również aktywność muzyczną. Selena jest założycielką i wokalistką grupy Selena Gomez & the Scene, która dotychczas wydała trzy albumy studyjne. Do najpopularniejszych utworów formacji należą m.in.: Naturally, Who Says i Love You Like a Love Song – każdy z nich rozszedł się na rynku amerykańskim w liczbie ponad miliona kopii.