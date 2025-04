Udział w programie "Taniec z Gwiazdami" dla wielu osób ze świata z show-biznesu jest ogromnym wyróżnieniem. Dla topowych gwiazd to przypieczętowanie ich pozycji w show-biznesie. Dla tych dopiero rozpoczynających przygodę z branżą udział w tanecznym show nierzadko staje się trampoliną do sukcesu. Jednak zanim zaczną odcinać kupony od sławy muszą sporo znieść. I nie chodzi tu o mordercze treningi na sali prób, lecz o nierzadko kąśliwe komentarze jurorów.

Formuła programu "Taniec z Gwiazdami, którego 8. edycję możemy obecnie śledzić na antenie Polsatu pozostaje niezmieniona od lat. Show miał niemal identyczną formułę w czasie, kiedy był emitowany przez TVN. Najpierw duety - gwiazda i tancerz/tancerka - prezentują swój występ na żywo, a następnie są poddawani ocenie jurorów. I choć zwykle nie brakuje pochwał i motywacji nad doskonaleniem warsztatu tanecznego, to zdarzają się również bardzo przykre słowa. Czy zawsze uzasadnione?

Krytyczne komentarze jurorów "Tańca z Gwiazdami" - cytaty

Obecny skład jury "Tańca z Gwiazdami" przedstawia się następująco: tancerka Ivona Pavlovic, tancerz Michał Malitowski, aktor Andrzej Grabowski oraz tancerka Ola Jordan - nowa postać w programie, która pojawiała się miejscu dochodzącej do zdrowia Beaty Tyszkiewicz. To właśnie Beata Tyszkiewicz jak do tej pory była najłagodniejszą jurorką programu. Pani Beata - jak na prawdziwą damę przystało - wypowiadała się wyłącznie pozytywnie, zawsze szukając walorów uczestników. Braki warsztatowe i potknięcia potrafiła z wielką klasą przemilczeć.

"Nie wybieram się na tamten świat!". Beatę Tyszkiewicz czeka jednak dalsze leczenie po zawale?

Jednak nie wszyscy jurorzy są na tyle łaskawi. Czasem komentarze bywają bardzo dosadne, a nawet... złośliwe. Najczęściej wypływają z ust osób, zawodowo zajmujących się tańcem, które oceniają uczestników z perspektywy znawcy tematu. Z jednej strony - słusznie, ale... czy niezbyt boleśnie?

Opanowałeś trudną choreografię, ale zabrakło mi pracy nóg, musisz dużo trenować. Z tańcem jest jak z byciem dobrym kochankiem, trzeba dużo trenować, nawet samemu - skomentował taniec rapera Popka i Janji Lesar Michał Malitowski.

Dobrze, że masz Lenkę. Mogę patrzeć na nią, na Ciebie nie muszę - podsumowała taniec Jarosława Kreta i Lenki Klimentowej, Ola Jordan.

Tańczysz jak mucha w smole. Zapatrzyłaś się za bardzo na Jarka Kreta, bo przechodziłaś ten taniec - powiedziała Ivona Pavlovic o występie Angeliki Muchy (Littlemonster96) i Rafała Maseraka.

Rama do poprawki! Kogut na Twojej karetce się świeci, ale wyluzuj też, bo to nie jest walka o życie - powiedziała Ivona Pavlovic o występie Dariusza Wieteski i Kasi Vu Manh.

Co sądzicie o takich ocenach? Pokręcają atmosferę? Dodają show pikanterii, a może przeciwnie - są zupełnie zbędne? Dajcie znać w komentarzach!

