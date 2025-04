Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta tworzyli jedną z najpiękniejszych par w programie „Ślub od pierwszego wejrzenia”. Młodzi od razu wpadli sobie w oko. Wspólna droga układała się im doskonale. Oliwia i Łukasz zamieszkali razem, a w maju 2020 roku, doczekali się synka Franka.

Wiadomość o rozpadzie ich związku w grudniu 2020 roku zszokowała więc widzów show.

Oboje od początku toczyliśmy walkę o nasz związek. Włożyliśmy ogrom pracy, by pozostać w małżeństwie. Pomimo naszych starań i zasięgnięciu specjalistycznej pomocy nie udało nam się i się rozstaliśmy -czytaliśmy we wpisie Oliwii.

Łukasz z kolei nie komentował zupełnie sprawy. Niedługo potem zniknął z mediów społecznościowych.

Czy Oliwia i Łukasz dali sobie kolejną szansę?

Co ciekawe, niektórzy widzowie są przekonaniu, że Oliwia i Łukasz dali sobie kolejną szansę. Wszystko przez to, co wydarzyło się na Instagramie Oliwii. Na grupach fanów „Ślub od pierwszego wejrzenia” aż huczy od plotek...

Na Instagramie Oliwii zniknął bowiem post, w którym poinformowała o rozstaniu z Łukaszem. Wróciły natomiast ich wspólne zdjęcia. Czy byłych małżonków łączy coś więcej niż tylko syn Franek? Czas pokaże...

