Gala Teen Choice Awards to miejsce, w którym nastolatkowie mają swój głos! To oni decydują kto otrzyma wyróżnienie. Wśród nominowanych są m.in filmy dla młodzieży. Aktorzy i aktorki to również przedstawiciele młodego pokolenia. Komu udało się zgarnąć prestiżowy tytuł?

Zwycięzcy Teen Choice Awards 2104

Ceremonia wręczenia nagród Teen Choice odbyła się w Los Angeles. Poprowadzili ją Sarah Hyland i Tyler Posey. Najlepiej nagrodzona produkcja (zdobyła aż 7 statuetek!) to "Gwiazd naszych wina". Film opowiada historię miłości chorej na raka Hazel i Gusa, byłego koszykarza z amputowaną nogą. Po cztery statuetki zdobyły filmy "Niezgodna" oraz "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia".

Teen Choice Awards 2014 - nagrody filmowe i telewizyjne

Film - dramat : "Gwiazd naszych wina"

: "Gwiazd naszych wina" Film akcji : "Niezgodna"

: "Niezgodna" Film Sci-Fi/Fantasy : "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia"

: "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia" Komedia : "Inna kobieta"

: "Inna kobieta" Film lata : "22 Jump Street"

: "22 Jump Street" Filmowa chemia : Ansel Elgort, Nat Wolff, Shailene Woodley - "Gwiazd naszych wina"

: Ansel Elgort, Nat Wolff, Shailene Woodley - "Gwiazd naszych wina" Filmowy pocałunek : Shailene Woodley i Ansel Elgort - "Gwiazd naszych wina"

: Shailene Woodley i Ansel Elgort - "Gwiazd naszych wina" Złodziej scen : Nat Wolff - "Gwiazd naszych wina"

: Nat Wolff - "Gwiazd naszych wina" Przełom aktorski : Ansel Elgort - "Niezgodna" i "Gwiazd naszych wina"

: Ansel Elgort - "Niezgodna" i "Gwiazd naszych wina" Filmowy czarny charakter : Donald Sutherland - "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia"

: Donald Sutherland - "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia" Aktorka dramatyczna : Shailene Woodley - "Gwiazd naszych wina"

: Shailene Woodley - "Gwiazd naszych wina" Aktor dramatyczny : Ansel Elgort - "Gwiazd naszych wina"

: Ansel Elgort - "Gwiazd naszych wina" Aktorka w filmie akcji : Shailene Woodley - "Niezgodna"

: Shailene Woodley - "Niezgodna" Aktor w filmie akcji : Theo James - "Niezgodna"

: Theo James - "Niezgodna" Aktorka w filmie Sci-Fi/Fantasy : Jennifer Lawrence - "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia" i "X-Men: Przeszłość, która nadejdzie"

: Jennifer Lawrence - "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia" i "X-Men: Przeszłość, która nadejdzie" Aktor w filmie Sci-Fi/Fantasy : Josh Hutcherson - "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia"

: Josh Hutcherson - "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia" Aktorka komediowa : Emma Roberts - "Millerowie"

: Emma Roberts - "Millerowie" Aktor komediowy : Kevin Hart - "Prawdziwa jazda"

: Kevin Hart - "Prawdziwa jazda" Gwiazda filmu lata : Channing Tatum - "22 Jump Street"

: Channing Tatum - "22 Jump Street" Filmowe strzelanie focha : Jonah Hill - "22 Jump Street"

: Jonah Hill - "22 Jump Street" Przełomowy serial : "Faking It"

: "Faking It" Serial dramatyczny : "Słodkie kłamstewka"

: "Słodkie kłamstewka" Serial Sci-Fi/Fantasy : "Pamiętniki wampirów"

: "Pamiętniki wampirów" Serial komediowy : "Teoria wielkiego podrywu"

: "Teoria wielkiego podrywu" Serial animowany: "Simpsonowie"

