Pamiętacie „You Can Dance”? Popularny program po kilku latach przerwy wraca, ale w nowej odsłonie. Tym razem będą ze sobą rywalizować dzieci w wieku od 8 do 13 lat. To jednak nie koniec zmian.

„You Can Dance – Nowa Generacja” będzie emitowane na antenie TVP2, a nie tak jak wcześniej, w TVN. Pojawi się nowa prowadząca – w tej roli będzie mogła zabłysnąć Ida Nowakowska. Poczynania uczestników będą oceniać: Agustin Egurrola (przewodniczący), Klaudia Antos oraz Misha Kostrzewski.

Siostra tancerza, Małgorzata Rozenek często krytykuje stację TVP za polityczne rozgrywki. Czy Misha Kostrzewski rozważając swój udział w tanecznym show, brał pod uwagę to, w jakiej stacji będzie emitowany program?

Nie brałem tego w ogóle pod uwagę. Przyznam, że mnie to denerwuje. Jeżeli bym robił program o polityce, z dorosłymi ludźmi, ok, to mogę wtedy na ten temat rozmawiać. Tu robię program o dzieciach, dla dzieci, o tańcu, o emocjach i o tym wszystkim, co powinno łączyć ludzi, a nie ich dzielić. Dzieciom jest wszystko jedno, jaka jest polityka. Tak powinno zostać. Taniec, dzieci, przygoda, marzenia. Tu nie ma miejsca na politykę

- przyznał tancerz i juror w rozmowie z Party.pl