fot. Screen Instagram @annalewandowskahpba

Wiele młodych matek-celebrytek bardzo lubi podkreślać ciążowe krągłości. Ciąża to piękny stan, ale bombardowanie zdjęciami kobiet na wysokich szpilkach, w dopasowanych kreacjach, to jakaś pomyłka. Lewandowska umyka temu schematowi, za co należą jej się brawa.