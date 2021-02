Jak wyznać miłość? Sposoby na oryginalne wyznanie miłości

fot. Adobe Stock

Większość osób uważa, że „kocham cię” należy powiedzieć wprost. A gdyby tak zrobić to inaczej? Oto oryginalne pomysły na to, jak wyznać komuś miłość.

Niezależnie od tego, czy chcesz dowiedzieć się jak wyznać miłość chłopakowi, czy nie wiesz jak wyznać miłość dziewczynie - rady będą pomocne. Zwłaszcza, gdy powiedzenie „kocham” prosto w oczy jest dla ciebie zbyt trudne.

Jak wyznać miłość? Napisz list miłosny

Dawną tradycję wysyłania listów miłosnych zastąpiły niestety maile, smsy i mmsy, a szkoda, bo nic nie równa się z wyznaniem przelanym na papier. To bicie serca, ten dreszczyk emocji przy otwieraniu koperty... może warto wrócić do starych metod?

Aby twój list zrobił wrażenie na odbiorcy, napisz go ręcznie. Lepiej unikać ogólnych sformułowań, poetyckich porównań i oklepanych cytatów, a skupić się raczej na prostym, ale szczerym wyznaniu uczuć.

Opisz co czujesz, kiedy ukochana/y jest obok, co sprawia, że jest dla ciebie taka/i ważna/y, za co się ją/go kocha. List możesz wysłać pocztą lub podrzucić, np. wsunąć pod drzwi.

Wyznaj miłość na serduszkach

Sprawdź w internecie, jak złożyć serduszko metodą origami. Na każdym napisz swoje wyznanie, a potem podrzuć je w miejsca, jakie przyjdą ci tylko do głowy, np. do książki ukochanej, do jej torebki, do samochodu, pod talerz, do butów, pod poduszkę.

Twoje wysiłki na pewno będą docenione. Innym dobrym sposobem na to, jak wyznać komuś miłość, jest doczekanie do 14 lutego. Wówczas najprostszym sposobem wydaje się być laurka na walentynki. Wtedy możesz też posłużyć się gotowym walentynkowym cytatem.

Jak wyznać chłopakowi miłość? Napisz na lustrze

Czasem sprawdza się spontaniczność i szybkość w działaniu. Wykorzystaj moment i napisz „kocham” szminką w jego łazience. Kto wie, może będzie chciał spróbować, jak smakuje ta pomadka na twoich ustach?



Napisz to na ciele

Wstrzymaj się z wizytą w salonie tatuażu, ale spokojnie możesz zastosować hennę albo farby do ciała. Ten sposób sprawdzi się zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn.

Wyryj na drzewie

Wyznanie miłości w ten sposób na pewno spodoba się romantycznej duszy. Może to stare i oklepane, ale zwykle robi wrażenie na kobiecie.

Jeśli nie wiesz jak wyznać miłość dziewczynie, a w okolicy jest drzewo, które chciałbyś pokazać swojej ukochanej, koniecznie zabierz ją tam na spacer. Wcześniej wyryj wasze imiona lub po prostu napisz „kocham cię”. Jeśli nie chcesz ranić drzewa, napis możesz zrobić nietoksyczną farbą do drewna.

Upiecz ciasteczka z wyznaniem

Któż z nas nie lubi wszelkich słodkości z ukrytymi sentencjami? Kapsle z Tymbarka czy papierki z Krówek zawsze budzą miłe skojarzenia. Jeśli chcesz sprawić komuś podobną niespodziankę, upiecz ciasteczka z wróżbą, których wnętrze będzie kryło karteczki z napisem „kocham cię”.

Składniki:

270 g mąki,

90 g cukru pudru,

1 łyżka cukru waniliowego,

3 jajka,

1 łyżka oleju,

1 łyżka wody.

Sposób przygotowania:

Napisz wróżby na podłużnych karteczkach i zroluj je. Z podanych składników zagnieć ciasto. Powinno być elastyczne. Ciasto cienko rozwałkuj. Szklanką wytnij kółka. Na kółko połóż zwiniętą wróżbę i zagnieć jak pierożka, formując go na kształt podkowy. Blachę wyłóż papierem do pieczenia, ułóż na niej ciastka i włóż do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Ciastka piecz 15-20 minut. Po wystudzeniu, posyp je cukrem pudrem.

Ciasteczka nie są tłuste, więc karteczka z wróżbą pozostaje sucha, a napis czytelny.

Wyślij kwiaty z liścikiem

To sposób na to, jak wyznać miłość dziewczynie. Sprawdzi się zwłaszcza wtedy, jeśli wiesz że lubi kwiaty, a może nawet ma swoje ulubione.

Wyślij kwiaty pocztą kwiatową, a do bukietu dołącz krótki liścik, w którym napiszesz coś, co ją ujmie, np. „ich kolor przypomniał mi twoje oczy”, „ich płatki są delikatne jak twoje usta” lub po prostu „kocham cię”.



Zrób kalendarz miłosny

Kup kalendarz i na każdej kartce z 365 dni roku napisz miłosne wyznanie. Może to być zwykły kalendarz z odrywanymi kartkami, który każdego kolejnego dnia będzie odsłaniał twoje uczucie.

Balony z niespodzianką

Jeśli klasyka nie jest w twoim stylu, to zamiast bukietu kwiatów z liścikiem zdecyduj się balony z helem.

Do każdego z nich możesz włożyć zwinięty w rulon liścik miłosny. Taki prezent niejedną osobę wprawi w „miłosne uniesienie”.

9 buziaków jak 9 liter

Podejdź do ukochanej osoby i daj jej 9 buziaków. Po każdym pocałunku głośno wymawiaj literę. Niech będą to kolejno:

k,

o,

c,

h,

a,

m,

c,

i,

ę.

