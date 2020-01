Osobowość borderline: co to jest, przyczyny, diagnoza, leczenie

fot. Adobe Stock

Ludzie z osobowością borderline często odczuwają smutek, gniew, frustrację, wstyd, znudzenie i lęk. Te nieustannie towarzyszące uczucia są przyczyną stresu, który nasila negatywne emocje, tworząc błędne koło. Niejednokrotnie u ludzi z tym typem osobowości pojawia się skłonność do depresji.

Osobowość borderline:

Osoby z borderline mają ogromny problem z radzeniem sobie z trudnymi sytuacjami, ponieważ nie potrafią w stresie zebrać myśli ani szukać rozwiązania, zamiast tego pogrążają się w negatywnych emocjach i zniechęcają do podjęcia jakichkolwiek działań.



Ludzie dotknięci tym zaburzeniem odczuwają wyjątkowo silną potrzebę stworzenia bardzo bliskiej, wyłącznej relacji z drugą osobą. Towarzyszy temu jednak lęk przed pochłonięciem i lęk przed odrzuceniem, który niejednokrotnie powoduje zazdrość i jest powodem wielu konfliktów.



Potrafi on także prowadzić do autoagresji i okaleczania się, stanów psychotycznych, a nawet prób samobójczych. Niestety zazwyczaj wszystko to, zamiast pomóc zatrzymać drugiego człowieka przy sobie, odstrasza go, co u osoby z osobowością z pogranicza staje się jedynie dowodem na to, że jego obawa przed odrzuceniem jest słuszna.



Osobowość borderline powoduje także skłonność do ryzykownych zachowań, problemów z odżywianiem, skłonności do kłamstw, myśli i prób samobójczych oraz do urywania kontaktów w obawie, że druga osoba zrobi to pierwsza.

Osobowość z pogranicza nie ma wciąż jednoznacznie potwierdzonych przyczyn, jednak wśród wielu osób z tym zaburzeniem zaobserwowano wcześniejsze przeżycia, takie jak:

prześladowanie,

molestowanie w dzieciństwie ,

, wczesna utrata jednego lub dwojga rodziców,

błędy wychowawcze opiekunów,

opiekunów, zaburzenia psychiczne wśród członków rodziny.

Niektórzy uważają, że borderline może powstawać na skutek pewnych nieprawidłowości biologicznych, jednak na ma na to naukowego potwierdzenia.

W sieci można znaleźć wiele testów na borderline. Niektóre są przygotowywane przez psychiatrów i psychologów, jednak nie należy traktować ich jako ostateczną diagnozę. Żaden krótszy lub dłuższy kwestionariusz w internecie nie pozwoli jednoznacznie stwierdzić występowania zaburzeń osobowości. Można się nimi kierować, jeśli ktoś podejrzewa u siebie osobowość borderline i zastanawia się, czy powinien szukać pomocy. Jeżeli wynik testu wskaże na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia tego zaburzenia, należy udać się do specjalisty.

Diagnoza osobowości z pogranicza opiera się na wywiadzie z pacjentem. Istnieją dwie metody klasyfikacji: ICD-10 oraz DSM-IV. W pierwszej z nich wyróżnia się dwa podtypy chwiejne emocjonalnie – impulsywny i borderline.



Samo w sobie zaburzenie osobowości może być zdiagnozowane wtedy, gdy jego objawy znacznie wpływają na relacje interpersonalne, umiejętność przystosowania do ogólnie przyjętych norm, życie w społeczeństwie, samopoczucie oraz gdy jego cechy są niepodatne na zmianę.

Osobowość borderline – klasyfikacja ICD-10

Do rozpoznania typu impulsywnego, który wyróżnia się gwałtownością i kłótliwością, należy stwierdzić minimum dwie z poniższych cech:

zachowania nieoczekiwane , impulsywne, podejmowane bez przemyślenia konsekwencji,

, impulsywne, podejmowane bez przemyślenia konsekwencji, częste reagowanie przemocą/złością,

wahania nastroju ,

, niechęć do podejmowania działań nieprzynoszących szybkiej satysfakcji.

Typ osobowości borderline musi spełnić co najmniej trzy z następujących cech:

niestabilna samoocena oraz obraz samego siebie,

brak określonych celów i preferencji (w tym seksualnych),

i preferencji (w tym seksualnych), zaangażowanie w silne i niestabilne relacje, których konsekwencją są kryzysy emocjonalne,

lęk przed porzuceniem , osamotnieniem,

, osamotnieniem, samookaleczenia i/lub próby samobójcze,

uczucie pustki.

Osobowość borderline – klasyfikacja DSM-IV

Ustalenie rozpoznania osobowości borderline jest uzasadnione, gdy spełnione zostanie przynajmniej pięć z poniższych kryteriów:

lęk przed odrzuceniem, próby zapobiegania porzuceniu,

skłonność do niestałych, lecz intensywnych relacji (skrajne idealizowanie bądź dewaluowanie),

zaburzenia tożsamości , zniekształcony obraz samego siebie i poczucia własnej wartości,

, zniekształcony obraz samego siebie i poczucia własnej wartości, impulsywność, której towarzyszy zagrożenie wobec samego siebie, w co najmniej dwóch sferach – rozrzutność, rozwiązłość w życiu seksualnym, stosowanie substancji psychoaktywnych, napadowe objadanie się i ryzykowne prowadzenie samochodu,

samookaleczanie , groźby i próby samobójcze,

, groźby i próby samobójcze, nadmierna reaktywność nastroju, niestabilność emocjonalna,

nieustające uczucie pustki,

brak kontroli nad wybuchami gniewu,

nad wybuchami gniewu, myśli o charakterze paranoidalnym oraz zaznaczone objawy dysocjacyjne spowodowane stresem.

Podchodzić do leczenia zaburzeń osobowości typu borderline można na dwa sposoby – psychologiczny i farmakologiczny, często stosuje się obie metody równolegle.



Leczenie farmakologiczne opiera się na łagodzeniu poszczególnych objawów, np. depresji, stanów lękowych, braku stabilności emocjonalnej, ponieważ nie da się "wyzdrowieć" z borderline. Ze względu na skłonność osób z osobowością z pogranicza do uzależniania się od różnych substancji, nie zaleca się stosowania leków uspokajających.

terapię psychoanalityczną i jej pochodne,

terapię dialektyczno-behawioralną.

Z osobowością borderline da się względnie normalnie żyć przy odpowiedniej pomocy terapeuty i/lub właściwie dobranemu leczeniu farmakologicznemu. Podczas terapii osoby z tym zaburzeniem uczą się rozumieć siebie samych oraz innych, a także radzić sobie ze swoimi dolegliwościami i budować zdrowe, stabilne relacje. Dzięki analizie własnych zachowań oraz mechanizmów mogą nad nimi pracować oraz pomóc bliskim osobom funkcjonować u ich boku.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!