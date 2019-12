fot. Adobe Stock

Zachłystowe zapalenie płuc (nazywane także zespołem Mendelsona) najczęściej pojawia się u małych dzieci. Jest trudne do zdiagnozowania. Lekarz zauważa zmiany w płucach dopiero podczas badania RTG klatki piersiowej. Badanie stetoskopem czy wywiad rodzinny nie dają pewności.

Zachłystowe zapalenie płuc to choroba zapalna, która pojawia się, gdy drobnoustroje chorobotwórcze (np. bakteria Streptococcus pneumoniae) dostają się do tkanki płucnej bądź drzewa oskrzelowego. Dochodzi do tego poprzez drogę kropelkową bądź krew. W niektórych przypadkach zakażenie jest spowodowane zachłyśnięciem treści z przewodu pokarmowego.

Czynniki ryzyka sprzyjające chorobie:

refluks żołądkowo-przełykowy,

choroby neurologiczne,

ciąża i poród,

sonda dożołądkowa,

intubacja podczas operacji,

częste leżenie,

nadużywanie alkoholu,

stosowanie leków.

Najczęściej do zachłystowego zapalenia płuc dochodzi w pierwszej dobie po porodzie. Choroba pojawia się także u niemowląt, które nie potrafią jeszcze prawidłowo jeść i często się dławią. Dochodzi do zachłyśnięcia się pokarmem.

Stan zapalny w zachłystowym zapaleniu płuc wywołują zarówno bakterie beztlenowe, jak i tlenowe.

U noworodków i niemowląt symptomy potrafią być subtelne, a dolegliwości łagodne. Dziecko może być bardziej płaczliwe niż zwykle, nie chcieć jeść. Dlatego u maluszków właściwa diagnoza jest bardzo trudna. U starszych dzieci łatwiej zauważyć takie symptomy jak ból w klatce czy trudności w oddychaniu, czyli podobnie jak w objawach zapalenia płuc standardowego.

Do najczęściej wymienianych objawów zachłystowego zapalenia płuc należą:

wysoka gorączka,

kaszel,

nadmierna potliwość,

dreszcze,

osłabienie organizmu,

ból zlokalizowany w klatce piersiowej,

trudności w oddychaniu,

ropna plwocina w drogach oddechowych,

szybki oddech.

Pierwsze objawy mogą się pojawić już po 2 godzinach (maksymalnie po 12 godz.) od zachłyśnięcia, dlatego warto być uważnym i w razie potrzeby jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Nawet te wszystkie objawy wyżej wymienione nie dają jednoznacznej odpowiedzi lekarzowi, czy to na pewno zachłystowe zapalenie płuc. Tak jak przy zapaleniu płuc poza stwierdzeniem objawów klinicznych i i wywiadem lekarskim do pełnego rozpoznania choroby niezbędne jest wykonanie RTG klatki piersiowej. Istotne są też badania krwi - podwyższone CRP i zwiększona liczna białych krwinek też mogą sugerować zapalenie.

W diagnozowaniu zachłystowego zapalenia płuc wykonuje się też bronchofiberoskopię. To badanie endoskopowe (wprowadzenie przez nos lub usta rurki zakończonej malutką kamerą), dzięki któremu lekarz może obejrzeć światło tchawicy i oskrzeli. Przy okazji usuwa się zalegającą wydzielinę lub treść pokarmową.

Zachłystowe zapalenie płuc leczy się silnymi antybiotykami – klindamycyną czy penicyliną. Leczenie trwa nawet kilka tygodni, bo choroba lubi powracać, a pacjent przez ten czas musi przebywać w szpitalu. Najczęściej leki podawane są dożylnie.

W 15 % przypadków powikłaniem zachłystowego zapalenia płuc jest zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), który zagraża życiu.

