fot. Adobe Stock

Spis treści:

Czy zapalenie płuc jest możliwe bez kaszlu i podwyższonej temperatury ciała? Tak. Bezobjawowe zapalenie płuc to nazwa potoczna, rzadko pojawia się w terminologii lekarskiej. To dlatego, że z medycznego punktu widzenia choroba ta nie różni się od zapalenia płuc, tylko jej przebieg i objawy są łagodne. Przez to chory długo może nie wiedzieć o stanie zapalnym toczącym się w płucach.

W bezobjawowym zapaleniu płuc na początku można jedynie zauważyć obniżony nastrój, szybkie męczenie się i duszności. To bardzo niecharakterystyczne objawy, które nie ułatwiają lekarzom diagnozy. Właśnie dlatego przy podejrzeniu zaleca się wykonanie RTG klatki piersiowej. W badaniu lekarz zauważa u chorego w płucach tzw. furczenie. Inne badania stwierdzające bezobjawowe zapalenie płuc to nakłucie jamy opłucnowej czy HRCT, czyli tomografia komputerowa klatki piersiowej.

Do choroby doprowadzają te same patogeny, jak w przypadku „zwykłego” zapalenia płuc dającego klasyczne objawy. Stan zapalny w płucach wywołują zwykle bakterie lub wirusy, rzadziej grzyby (jak rozpoznać grzybicze zapalenie płuc). Zdarza się, że przyczyną bezobjawowego zapalenia płuc jest alergia (wtedy mówimy o alergicznym zapaleniu płuc) lub wdychanie szkodliwych chemikaliów.

W grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia zapalenia płuc, w tym bezobjawowego, znajdują się dzieci, osoby z obniżoną odpornością i te w podeszłym wieku. Jeżeli więc zmagasz się z obniżonym nastrojem czy dusznościami, nie bagatelizuj tego.

Mimo swojej nazwy bezobjawowe zapalenie płuc może dać podobne objawy jak „zwykłe” zapalenie płuc, z tą różnicą, że będą one słabo nasilone. Do symptomów choroby zalicza się:

pogorszenie samopoczucia,

przewlekły kaszel - początkowo ostry, po kilku dniach zmienia się w łagodne pokasływanie,

stan podgorączkowy,

osłabienie

apatia,

duszności,

utrudnione oddychanie.

Symptomy te najczęściej przypisuje się przeziębieniu bądź grypie. Zapalenie płuc kojarzymy bowiem z wysoką gorączką, bólem w klatce piersiowej czy poważnymi problemami z oddechem. Jak widać jednak, choroba przybiera różne formy. Zdarza się, że lekarze rozpoczynają leczenie od przepisania leków na infekcję górnych dróg oddechowych czy astmę. Dopiero gdy to nie pomaga, podejrzenie pada na bezobjawowe zapalenie płuc.

Objawy u dzieci

Z małymi dziećmi, które nie są w stanie dokładnie wskazać, co im dolega, jest jeszcze trudniej. Bezobjawowe zapalenie płuc u niemowląt może objawiać się brakiem apetytu, nadmierną sennością, czasem zasinieniem wokół ust. Brak wysokiej gorączki czy kaszlu charakterystycznych przy zapaleniu płuc u dzieci może być bardzo mylący.

Łagodny przebieg bezobjawowego zapalenia płuc nie oznacza, że jest to choroba, którą łatwo i szybko da się wyleczyć. Antybiotykoterapia wygląda tak samo jak w przypadku wirusowego bądź bakteryjnego zapalenia płuc. Pacjentom najczęściej podaje się amoksycylinę.

Dodatkowo chory powinien przyjmować preparaty przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Lekarze zalecają też picie dużej ilości płynów i spożywanie posiłków o dużej zawartości czosnku czy cebuli, które naturalnie niszczą bakterie i wirusy.

Cięższe przypadki bezobjawowego zapalenia płuc leczy się w szpitalu. Jeśli jednak specjalista nie stwierdza poważnego przebiegu choroby, pacjent może kurować się w domu. Wskazane są wtedy krótkie spacery, które poprawiają wentylację płuc.

Powrót do zdrowia jest bardzo ważny. Powikłaniem po niewyleczonym zapaleniu płuc może być m.in. ropień płuc bądź wysiękowe zapalenie opłucnej. Charakterystycznym objawem ropnia jest krwista plwocina, szmer w oskrzelach, gorączka i dreszcze.

W wysiękowym zapaleniu opłucnej chory odczuwa silne bóle i kłucie w klatce piersiowej, które nasilają się przy złapaniu głębszego oddechu. Dyskomfort znika tylko wówczas, gdy pacjent przebywa w pozycji leżącej. Obie choroby są bardzo poważne i nierzadko kończą się śmiercią.

Więcej o chorobach płuc:Zachłystowe zapalenie płuc – groźna choroba wieku dziecięcegoObjawy zapalenia płuc - to nie tylko kaszel i świszczący oddechMykoplazma - jak ją rozpoznać i leczyć. Czy jest groźna u dzieci?Atypowe zapalenie płuc – jakie daje objawy?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!