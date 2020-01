Ból brzucha po jedzeniu - zwykła niestrawność czy objaw choroby?

fot. Adobe Stock

Układ pokarmowy potrafi dosyć często dawać o sobie znać. Ból brzucha to jedna z najczęstszych codziennych dolegliwości, jakie nas dopadają. Ból może mieć różne stopnie nasilenia i charakter oraz być umiejscowiony w różnych częściach brzucha. Analizując te czynniki, można ustalić przyczynę bólu.

Ból żołądka po jedzeniu często opisywany jest jako gniotący, palący, towarzyszyć mu może uczucie ciężkości w żołądku, pełności. Z bólem brzucha po jedzeniu często współwystępują:

wzdęcia,

biegunka lub zaparcia,

skurcze brzucha,

nudności,

brak apetytu,

zgaga.

Jeśli ból żołądka po posiłku utrzymuje się kilka dni lub nasila się, najlepiej zgłosić się do lekarza, żeby zdiagnozować przyczynę i podjąć ewentualne leczenie. Czasem wystarczy napar z ziół i lekkostrawna dieta, aby żołądek wrócił do zdrowia.

W większości sytuacji ból brzucha po jedzeniu nie zwiastuje poważnej choroby, tylko związany jest z niestrawnością. Warto obserwować czynniki, które sprzyjają bólowi brzucha, żeby łatwiej dojść do przyczyny.

Niestrawność

Gdy zjesz coś ciężkostrawnego, będziesz się przejadać albo produkty, które wchodziły w skład potrawy będą nieświeże, możesz czuć ból brzucha po jedzeniu. Niestrawność (zobacz domowe sposoby na niestrawność) może cię męczyć także, gdy jesz w pośpiechu i stresie.

Bólowi żołądka po jedzeniu wywołanemu przez niestrawność mogą towarzyszyć też inne objawy:

nudności,

wymioty,

pieczenie w przełyku,

odbijanie,

brak apetytu.

Pomóc może napar z kopru włoskiego, rumianku lub mięty. Na niestrawność dobrze działa też imbir (zobacz więcej: co na niestrawność).

Zatrucie pokarmowe

Jego przyczyną mogą być wirusy, bakterie lub pasożyty. Objawy zatrucia pokarmowego (co robić w sytuacji zatrucia pokarmowego u dziecka) pojawiają się nawet już godzinę po zjedzeniu zakażonego pokarmu. Ból brzucha opisywany jest wtedy jako kłujący lub tępy.

Towarzyszą mu zwykle też skurcze żołądka i biegunka. Jeśli chcesz złagodzić te dolegliwości, sięgnij po zioła, jedz biały ryż bez dodatków, pij dużo płynów i masuj brzuch. Jeśli nie wymiotujesz, możesz użyć środków rozkurczowych z apteki.

Jak uniknąć zatrucia pokarmowego:

dbaj o higienę w kuchni i podczas przyrządzania potraw,

zawsze dobrze myj ręce przed kontaktem z żywnością,

mięso poddawaj obróbce termicznej (wysoka temperatura - co najmniej 70 st. C - zabija drobnoustroje),

odpowiednio przechowuj żywność.

Stres

Brzuch bardzo często boli na tle nerwowym. Przyspieszona praca jelit i nadmierne wydzielanie enzymów trawiennych może powodować ból brzucha po jedzeniu. Pokarm z stresie gorzej się trawi, jesteś narażona na wzdęcia, zaparcia i zgagę.

Przy bólu brzucha na tle nerwowym, domowe sposoby i środki apteczne pomogą jedynie doraźnie. Niestety dopóki nie nauczysz się radzić sobie ze stresem, ból może regularnie powracać.

Choroba wrzodowa

Ściskający ból brzucha po jedzeniu (potrafi pojawiać się też, gdy śpisz) jest charakterystycznym objawem choroby wrzodowej. Poza bólem mogą pojawić się:

brak apetytu,

zgaga,

nudności,

wzdęcia.

Refluks

Ból brzucha, pieczenie w przełyku i mostku, kaszel - to typowe objawy refluksu (cofanie się treści pokarmowej z żołądka). Do tego mogą dojść trudności z przełykaniem, gorzki posmak w ustach, nudności i wymioty.

Trzustka

Zapalenie trzustki objawia się ostrym, promieniującym bólem brzucha, który często nasila się właśnie po jedzeniu. Choroby trzustki wiążą się z szeregiem innych dolegliwości w zależności od tego, z jaką konkretnie chorą mamy do czynienia.

Niepokoić powinien ostry ból brzucha, który nie przechodzi, a wręcz nasila się. Jeśli do tego dochodzą nudności i wymioty, jak najszybciej trzeba zgłosić się do lekarza.

Woreczek żółciowy

Po obfitym lub tłustym posiłku narzekasz na ból brzucha? To może być kamica żółciowa. Dochodzi do niej, gdy przewód pęcherzykowy przestaje być drożny (utknie w nim kamień żółciowy). Kamica często prowadzi do zapalenia pęcherzyka żółciowego.

Jeśli boli cię żołądek po jedzeniu, zanim trafisz do lekarza, możesz próbować pomóc sobie domowymi sposobami. Co robić?

Zmień dietę na lekkostrawną. Unikaj tłustych potraw i dużych porcji jedzenia. Gotuj i piecz, zamiast smażyć. Pij napary z ziół - na brzuch dobrze działa dziurawiec, mięta, rumianek, koper włoski (zobacz zioła na trawienie). Zadbaj o regularną, umiarkowaną aktywność fizyczną. Porzuć używki.

Ból brzucha po jedzeniu może też wiązać się z różnymi nietolerancjami pokarmowymi - nietolerancja laktozy, glutenu, alergie pokarmowe. Dlatego jeśli regularnie boli cię żołądek po jedzeniu, warto zainteresować się tym tematem (zobacz: nietolerancje pokarmowe a ból brzucha po jedzeniu)

Zmiany hormonalne, na jakie narażone są kobiety w ciąży, mogą wywoływać problemy żołądkowe, w tym ból brzucha po jedzeniu. Do tego mogą dojść:

zgaga,

zaparcia,

wymioty.

Ból brzucha po jedzeniu u kobiety w ciąży może też wiązać się ze wspomnianą niestrawnością lub zatruciem pokarmowym. Zwykle nie jest to powód do niepokoju, ale jak każdy ból w ciąży, lepiej skonsultować te dolegliwości z lekarzem.

Żeby uniknąć problemów z żołądkiem, warto zadbać o odpowiednią dietę w ciąży.

