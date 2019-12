Welon to nieodłączny atrybut panny młodej. Symbolizuje niewinność i czystość zamiarów. Choć wiele pań rezygnuje dziś z welonów na rzecz ozdób do włosów, to z pewnością nie grozi mu zapomnienie! Jak dobrać welon do sukni, z jakimi fryzurami będzie najlepiej współgrał? Zobacz więcej na temat welonów!