Ubranka do chrztu - śnieżnobiały komplet ubrań, w który rodzice ubierają dziecko w dniu przyjęcia sakramentu chrztu świętego. Ubranko do chrztu to najczęściej mały garnitur dla chłopca bądź sukienka z bolerkiem dla dziewczynki. Ważne są także odpowiednie buty, szatki do chrztu bądź muszki i opaski.