Trzustka produkuje insulinę, dzięki której do komórek organizmu przenika glukoza. Trzustka dostarcza do jelita cienkiego enzymy umożliwiające trawienie pożywienia. Bez trzustki prawidłowa przemiana materii jest niemożliwa. Złe funkcjonowanie trzustki oznacza poważne choroby – np. cukrzycę. Gdzie leży trzustka, czy trzustka boli? Wszystko, co warto wiedzieć o trzustce, badaniach i najpopularniejszych chorobach.