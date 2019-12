Kwoty pieniężne, które są regularnie i obowiązkowo odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Składki odprowadzane są przez pracowników i przedsiębiorców. Składki wpłacane do ZUS to: składka zdrowotna, składka emerytalna, składka rentowa, składka chorobowa, składka wypadkowa oraz składka na Fundusz Pracy.