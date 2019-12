Rajstopy to część kobiecej garderoby, która noszona jest na dolnej części ciała. Chronią nogi przed chłodem oraz są elementem wielu stylizacji. Istnieją różne rodzaje rajstop: cieliste, kryjące, we wzory, kabaretki i inne. Dowiedz się, jakie są obecnie modne oraz jak dobrać odpowiednie rajstopy do stroju!