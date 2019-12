Przysięga małżeńska to najważniejsze zdania, które małżonkowie wypowiadają do siebie wzajemnie. To właśnie od tych słów rozpoczyna się najważniejsza, wspólna wędrówka przez życie, już jako małżeństwo! Treść przysięgi składanej w Urzędzie Stanu Cywilnego i w kościele w jednym miejscu – przygotuj się do tej pięknej chwili bez stresu!