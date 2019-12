Proszek do prania to najczęściej wybierany środek piorący. Proszek proszkowi jest jednak nierówny – poszczególne produkty różnią się nie tylko linią zapachową, ale także siłą piorącą. Niektóre mogą być używane do prania dziecięcych ciuszków, inne będą za mocne. Jak wybierać proszek? Po jakie nowości sklepowe warto sięgnąć? Zobacz, co więcej warto wiedzieć o proszkach do prania!