Praca przy komputerze, według przepisów, polega na użytkowaniu w czasie pracy monitora ekranowego, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, a więc co najmniej przez 4 godziny dziennie. Po każdej godzinie pracy przy monitorze ekranowym pracownik ma prawo do 5-minutowej przerwy lub do chwilowej zmiany rodzaju pracy.