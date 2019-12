Ombre to bardzo modny sposób koloryzacji włosów, która polega na stopniowym przejściu od ciemnego koloru u nasady, do jasnego na końcówkach. W przypadku ombre to przejście jest bardzo wyraźne, często łączy się ciemne brązy z jasnymi blondami. Najlepiej będzie się prezentować na grubych i mocnych włosach.