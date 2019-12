Malowanie domu to zadanie tylko z pozoru wymagające fachowej ręki. Znając kilka podstawowych zasad, bez problemu sama pomalujesz ściany, sufity, a nawet meble! Jeśli więc nie masz czasu czekać na wolny termin u malarza, bądź masz zacięcie złotej rączki, chwyć pędzel i maluj! Pomożemy ci w tym: tutaj znajdziesz wszystko, co potrzebne, by sprawnie pomalować dom!