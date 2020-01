Ta sukienka z H&M wyprzedaje się w błyskawicznym tempie. Kosztuje 99 zł

fot. Materiały prasowe

Sukienka to jeden z najbardziej kobiecych elementów garderoby. A do tego jeden z największych sprzymierzeńców damskiej sylwetki. Wystarczy kilka chwil, aby zatuszować mankamenty sylwetki lub uwydatnić atuty. Pewnie właśnie dlatego tak chętnie czytacie wszystkie publikacje na temat sukienek. Ostatnio bardzo spodobał się wam tekst o sukience w grochy z H&M i kopertowej sukience z H&M, która stała się hitem wyprzedaży. My postanowiłyśmy iść za ciosem i pokazać wam kolejny model, który stał się hitem Instagrama.

Sukienka oversize z H&M hitem Instagrama

Ty razem internautki zainteresowały się sukienką o luźnym kroju z najnowszej kolekcji H&M, która jest zdobiona roślinnym motywem w odcieniach czerwieni.

fot: Materiały prasowe

Wykonana jest z cienkiej i lejącej się tkaniny. Ma krótki delikatnie falowany kołnierzyk, dekolt w serek i wiązanie. Sukienka jest odcięta na wysokości talii i delikatnie rozszerzana ku dołowi. Uroku dodają jej luźne, „baloniaste” rękawy, które zdobywają coraz większą popularność.

To bardzo uniwersalny fason, więc będziesz mogła nosić ją przez cały rok i na wiele okazji. Jesienią i zimą możesz nosić ją z długim kardiganem oversize, kryjącymi rajstopami i botkami na płaskiej podeszwie lub kozakami na słupku. Jeżeli zechcesz założyć ją na wesele, to najlepiej wypadnie z klasycznymi szpilkami lub złotymi sandałkami na obcasie. A latem noś ją z wygodnymi klapkami i torbą XXL.

Mamy smutną wiadomość dla wszystkich osób, które chciałyby mieć ją w swojej szafie. Niestety większość rozmiarów już się wyprzedała. W sklepie internetowym dostępne są rozmiary od 40 do 50. Być może będziesz miała szczęście i w sklepach stacjonarnych uda ci się znaleźć mniejszy rozmiar.

My nie jesteśmy specjalnie zaskoczone, że tak się stało, bo sukienka jest bardzo ładna i kosztuje tylko 99,99 zł.

